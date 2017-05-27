Сарсания: с нынешним составом «Зенит» не может бороться за первое место

Вернувшийся в «Зенит» Константин Сарсания — о трансферных планах, Мирче Луческу, своей роли в клубе.

Новый-старый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания вновь оказался в Санкт-Петербурге. С 2006 по 2008 год Сарсания уже отвечал за селекционную политику клуба, в результате чего собранная им и Диком Адвокатом команда выиграла чемпионат, Кубок России и Кубок УЕФА.

10 лучших трансферов Константина Сарсании в «Зените» Константин Сарсания вслед за Сергеем Фурсенко вернулся в «Зенит», вновь заняв должность спортивного директора клуба.

— Когда на вас впервые вышел «Зенит»?

— Недавно. Всё произошло достаточно неожиданно.

— Кто был инициатором вашего приглашения в клуб?

— Сергей Александрович Фурсенко. Благодарен ему за то, что он во второй раз позвал меня в «Зенит» на должность спортивного директора. Также благодарен всем членам совета директоров, которые утвердили меня на эту должность.

— Долго размышляли над предложением?

— Нет, всё произошло быстро. «Зенит» — не чужая для меня команда. Когда я был спортивным директором и советником президента по трансферной политике, мы с «Зенитом» выиграли практически всё, что можно. Кроме Лиги чемпионов. Сейчас мне хочется сделать максимум для того, чтобы «Зенит» вернулся на лидирующую позицию в России и Европе. Соглашался именно для этого.

— Какова будет ваша роль в «Зените»?

— Спортивный директор, отвечающий за трансферную, селекционную политику, за взаимодействие команды с тренером, за взаимодействие первой команды со второй, «Зенитом-2». Также нужно будет контролировать работу академии и решать довольно внушительный спектр вопросов. В принципе, мне уже знакомы эти обязанности, так как я работал в «Зените» в 2007 году.

10 фактов о Сергее Фурсенко: экс-президент «Зенита» стал его гендиректором Сергей Фурсенко вернулся в большой футбол, сменив Максима Митрофанова на посту генерального директора «Зенита».

— Уже состоялась встреча с Мирчей Луческу и футболистами?

— Пока нет. Сейчас половина футболистов в отпуске, другая – на сборах. К тому же и тренерский вопрос пока не ясен. В ближайшее время руководство клуба должно принять решение относительно позиции главного тренера «Зенита». Уже после этого мы встретимся и всё обсудим.

— Уже есть предварительный шорт-лист потенциальных новичков?

— Да. Но изначально я обсужу эти кандидатуры с главным тренером.

— Ваш ориентир – молодёжь или опыт?

— Прежде всего, качество. Игроки должны соответствовать такому клубу, как «Зенит». На мой взгляд, в последнее трансферное окно футболистов брали по какому-то другому принципу, ведь по качеству многие их приобретённых «Зениту» не соответствовали.

— Не сильно жалуете предыдущие приобретения «Зенита»?

— Я бы не хотел обсуждать бывший «Зенит». Скажу, что так думаю не только я. Некоторые футболисты на данный момент действительно не соответствуют уровню команды.

— Что в приоритете: Россия или Европа?

— Нам нужны качественные россияне. В условиях лимита выигрывает та команда, у которой есть сильные россияне. Мне бы хотелось, чтобы в «Зените» было больше питерцев, ведь сейчас их практически нет. Что касается европейского рынка, то в «Зенит» должны прийти качественные, сильные иностранцы. Такие, как Халк, Данни, Домингес. Эти иностранцы должны быть явно сильнее россиян, а сами россияне — качественнее. Сразу скажу, что требования к игрокам и к их отбору возрастут. В последнее время это проблема, о которой говорил и сам Луческу. Нужно провести серьёзную работу, у нас должна быть сильная команда. Приблизительно, это костяк из россиян, укреплённый сильными иностранцами.

— За рубежом вы будете искать не самых известных футболистов?

— Мы будем искать тех, кто подойдёт нам по духу, игре и мастерству. Время покажет – самых известных или не самых. Здесь нужно знать позицию главного тренера, тип игрока, которого он хочет видеть у себя в команде. Нужно сложить команду, как мозаику, чтобы все паззлы сошлись. Мы же пока даже не знаем, по какой схеме «Зенит» будет играть. Отталкиваться будем от главного тренера.

— Какие позиции в «Зените» нуждаются в укреплении на данный момент?

— Нужно подождать и поговорить на эту тему с тренерским штабом.

Нам нужны качественные россияне. В условиях лимита выигрывает та команда, у которой есть сильные россияне.

— Какое впечатление у вас сложилось о Мирче Луческу?

— Это опытный специалист, который много чего выиграл за свою карьеру. Да, этот сезон сложно назвать удачным, но на то есть ряд причин, как объективных, так и субъективных. В любом случае я отношусь к Луческу с большим уважением.

— Что, по вашему мнению, не получилось у Луческу в этом сезоне?

— Не думаю, что я должен об этом рассуждать, тем более для широкой публики. Эта тема требует долгого обсуждения.

— У «Зенита» два полноценных состава, но многие из футболистов не получают игровую практику. Как будете решать этот вопрос?

— Пока не готов ответить. Будем встречаться и обсуждать.

— У «Зенита» есть ресурсы для усиления команды?

— Мне нужен главный тренер, который выскажет свою точку зрения. Исходя из неё, мы будем решать, есть ли у нас ресурсы для усиления.

На данный момент я даже не знаю, кто будет главным тренером «Зенита».

— Вы не встречались с Луческу потому, что руководство ещё не определилось с его будущим в «Зените»?

— Он сейчас находится в отпуске. По телефону с ним мы тоже не общались. Руководство должно принять решение, кто будет главным тренером команды, тогда мы уже будем встречаться. На данный момент я даже не знаю, кто будет главным тренером «Зенита».

— Будут ли у «Зенита» приобретения а-ля Халк, Витсель?

— Нам нужны футболисты, которые действуют как Аршавин, Халк, Домингес, молодой Данни. Те, кто может сделать разницу, забить, отдать. Сейчас таких игроков в «Зените» нет, но это компенсируется командной игрой, дисциплиной, готовностью. Конечно, на определённом уровне, особенно в еврокубках, этого иногда не хватает. Нам нужна грамотная селекция.

— Как отнеслись к уходу Ломберста?

— Это игрок, которого мы приглашали в «Зенит» в 2007 году, великолепный трансфер. Человек в «Зените» выиграл всё, что можно. Все титулы, кроме Лиги чемпионов. К тому же это отличный человек, прекрасный игрок, который 10 лет отдал клубу. Думаю, его надо проводить с почестями. Очень хороший пример, кстати, вот таких футболистов и надо брать.

Нам нужны футболисты, которые действуют как Аршавин, Халк, Домингес, молодой Данни. Те, кто может сделать разницу, забить, отдать. Сейчас таких игроков в «Зените» нет.

— За кем будет последнее слово при трансферах?

— За руководством команды.

— Нынешний состав «Зенита» способен бороться за первое место в РФПЛ и победу в Лиге Европы?

— Нет, и я уже аргументировал, почему.