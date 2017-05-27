«Пастор молился за нас в «Скайпе». Они бросят вызов «Барселоне»

Примера. Всё, что нужно знать о сезоне-2016/17 Чемпионский «Реал», проблемная «Барселона», Зидан, Бэйл, Месси, Неймар, Бускетс и даже «Эйбар» – в итоговой статье о чемпионате Испании.

Человек-катастрофа Дмитрий Питерман приходил в «Алавес» спустя два года после великого финала Кубка УЕФА с «Ливерпулем», уходил, выкинув клуб в турнирное болото Сегунды с кучей долгов, а где-то посередине Питерман пересёкся с Маурисио Пеллегрино. Надо было найти козла отпущения – нашёл: «Пеллегрино в тот момент был высоким и неповоротливым центральным защитником, но он являлся другом Бенитеса, тот взял его в «Ливерпуль», а англичане «слили» его нам». Одессит подсчитал, что «Алавес» проиграл половину матчей с Пеллегрино в составе, из-за одной лишней обводки аргентинца в центре поля уступил «Расингу», а вину за его приглашение свалил на спортивного директора Рамона Планаса. Которого сам же назначил.

В Витории у Пеллегрино всё-таки осталась частичка сердца: став тренером и получив предложение от «Алавеса», Маурисио назвал это одним из ключевых факторов своего назначения. Тренер, выведший «Алавес» в Примеру – Хосе Бордалас, – поссорился с руководством из-за трансферной политики, а Пеллегрино набрал себе «бесплатного сыра», вытащил перспективных и подзабытых игроков. Из неприглядного материала родилась команда, которой остался всего один шаг до еврокубков.

***

Аргентинское издание El Grafico рассказывало легенду о Маурисио Пеллегрино. Однажды он после окончания сезона приехал в родной Леонес, увидел поле, на котором начинал играть, и расстроился, потому что по нему не бегали дикие морские свинки. «Когда я был мальчиком, их было полно на поле!» – говорил Пеллегрино. А потом несколько дней переваривал, почему так случилось: свинки кому-то помешали? их отравили химикатами? массово отлавливали? Аргентинцы ищут в этой зарисовке традиционализм Пеллегрино, считая его консервативным меланхоличным специалистом.

Работа в каждой предыдущей команде заканчивалась для Пеллегрино увольнением из-за плохих результатов, и к этому тренер тоже относился меланхолично: «Учиться помогают как победы, так и поражения – всё лежит в одном пакете. Наши недостатки превращаются в достоинства, а достоинства – в недостатки. Если ты спокоен и даёшь результат, то пишут: «Команда играет хорошо, потому что тренер спокоен». Если результата нет, пишут, что тренер мямлит и не может разбудить коллектив».

Самое ценное умение Маурисио Пеллегрино – раскрывать игроков, списанных или недостаточно крепких для топ-клубов.

Хотя по-житейски Пеллегрино не всё устраивает в Витории – семья осталась дома, потому что детям не стоит менять школу, там же осталась любимая кухня с хлебом, равиоли и мясом, – к «Алавесу» он быстро прикипел. «Он очень доволен своей работой, – говорит Сантьяго Каньисарес, бывший напарник Пеллегрино по «Валенсии». – Они всей командой устраивают барбекю, травят анекдоты, а игроки обращаются к нему как к Мистеру, и Маурисио это очень трогает». В «Алавесе» Пеллегрино помогает громадный штаб с командным психологом, руководителем по питанию, тренером-тактиком, но раздаёт установки и заводит игроков перед матчами он сам.

Главное слово Пеллегрино в тренировочном процессе – seguridad, «надёжность». «Я стараюсь передавать надёжность через доверительные отношения. Мы ежедневно кропотливо работаем, и я увлечён этим процессом», – отмечает аргентинец. Тренировки ведёт на трёх языках, подсказывая Милошу Крстичичу на итальянском, Зухаиру Феддалю – на английском. Несмотря на свой сдержанный стиль, отмечает влияние Марсело Бьельсы и его расчерченного на зоны поля: «Его решение сильно меня вдохновило».

Самое ценное умение Маурисио Пеллегрино – раскрывать игроков, списанных или недостаточно крепких для топ-клубов. Одна из двух жемчужин «Алавеса», Маркос Льоренте, точно вернётся в Мадрид, другая, Тео Эрнандес, стала яблоком раздора между «Атлетико», «Реалом» и «Барселоной». Близок к возвращению в «Реал» вратарь Фернандо Пачеко, деливший раздевалку с Икером Касильясом. Прогрессируют и списанные люди – слева зажигает Ибаи Гомес, плотно сидевший на скамейке «Атлетика», справа борется-толкается Гаиска Токеро, потомственный мясник, который никогда не брал ничем, кроме пахоты до седьмого пота. Идеальный игрок для команды «чернорабочих».

«Алавес» «благодаря» эффективному управлению Питермана оказался в шаге от банкротства летом 2011-го: не хватало денег на новую форму, у команды не было мячей.

***

Летом «Алавес» наверняка расстанется со своей главной звездой. Год назад Зинедин Зидан посадил в кабинет Маркоса Льоренте, рассказал, что видит его вторым опорником «Реала» после Касемиро, Льоренте фыркнул – захотел играть постоянно. Покинуть Мадрид для него было непросто: вся семья – потомственные мадридисты, а дядя, Пако Хенто, даже играл за «сливочных» вместе с Альфредо Ди Стефано. «Он всегда говорит мне про смирение и труд», – отмечал Льоренте. Отец, Пако Льоренте, тоже прививал трудолюбие сыну, ежедневно отправляя его бегать в сосновый бор в Лас-Росасе. Он же каждый четверг привозит Маркосу биопродукты из Мадрида – семья Льоренте разработала свою футбольную диету, одобренную Пеллегрино.

На первых сборах с основой «Реала» Маркос Льоренте постоянно косился на Хаби Алонсо, подсматривал, как он тренируется, и повторял упражнения за ним. «Прежде всего, мне нравится, как Хаби располагается тактически», – отмечал Льоренте. Уроки непризнанной легенды удачно применяются на практике: Маркос – с большим отрывом самый пасующий (54,7 передачи за игру) и самый точно пасующий (87% до адресата) игрок «Алавеса», поддерживающий тренд Ла лиги на умных опорников, управляющих командным мозгом. Таких, как Бускетс, Ильярраменди, Н’Зонзи – и с пасом, и с сильной игрой в отборе (3,8 отбора и 2,7 перехвата – опять же безоговорочно лучший в «Алавесе» по обоим компонентам).

Главный ключ к успеху Льоренте – его умение успевать на всех участках поля. Он везде: оттягивается третьим центральным защитником при начале атак, отвечает за первый пас, смещается ближе к флангу делать диагонали, страхует при зарождении контратак соперника всю центральную зону. Типичный Льоренте в нескольких скриншотах – принять, отдать, снова сделать умный пас и подстраховать после потери.

Второго опорника «Алавеса», Дани Торреса, Пеллегрино вытащил прошлым летом из его родной Колумбии. До старта карьеры в «Санта-Фе» Торрес скитался вместе с родителями, пожил в восьми разных городах и гостиницах, а после первых матчей попробовал виски. «Я мог выпивать две бутылки виски в день, а потом находиться в пьяном угаре. Но на следующий день я нормально тренировался. Не понимаю, как мой организм такое выдерживал», – вспоминает Торрес. В его «Санта-Фе» восемь раз прощали положительный тест на алкоголь в крови, а однажды Дани устроил вечеринку в честь дня рождения, вышел из запоя только на третий день – приполз на тренировку, когда половина занятия уже прошла. «Я не знал, что будет с моей карьерой, от меня ушли жена с сыном, журналисты очень плохо говорили обо мне, называли пьяницей», – рассказывает Торрес.

Спасение нашёл в вере, познакомился с Сандрой Мерино, свекровью другого игрока «Санта-Фе» и пастором местной церкви, погрузился в Библию, начал ежедневно молиться и бросил пить. Однажды Дани позвал всю команду к компьютеру: «Сандра молилась в «Скайпе» за «Санта-Фе». Она объясняла нам, почему мы должны быть чемпионами: из-за пророческого названия «Святая вера», из-за красного цвета футболок, символизирующего цвет крови Христа, из-за нашей гонки за седьмым чемпионством – это идеальное число Бога». Неизвестно, насколько серьёзно остальные игроки восприняли «спиритический сеанс», но в следующем матче с «Мильонариос» при 0:4 поверили в себя, забили три мяча и почти спаслись.

«Алавес» уже обыгрывал сине-гранатовых в сентябре. Пеллегрино знает рецепт победы над такой «Барселоной».

***

«Я хочу, чтобы команда умела хорошо делать максимально простые вещи. У нас есть две системы игры, которые мы меняем, в зависимости от обстоятельств. Я основываюсь на том, что могут дать наши игроки», – отмечает Маурисио Пеллегрино. Тренер не лукавит: имея в распоряжении «рабочих лошадок», «Алавес» не даёт концерты, не играет ярко. По забитым мячам – 17-я команда Ла лиги, меньше забили только два аутсайдера и «Леганес». По владению мячом – 16-я, с 46,5%. По ударам – тоже 16-я (377). По количеству точных передач – тоже (13382). Зато больше всех карточек в Примере (116 жёлтых, 5 красных).

Так высоко «Алавес» забрался благодаря организации игры. Пеллегрино считает главными составляющими команды переходные фазы – из обороны в атаку и обратно, Маркос Льоренте диктует темп и отвечает за обе фазы. Уместно задать вопрос, что будет без Льоренте? Вероятно, «Алавес» найдёт нового толкового опорника, которыми сейчас прирастает испанский футбол.

Изначальная тактика «Алавеса» – 4-2-3-1, но при позиционной атаке команда перестраивается на 2-4-4, один из вингеров (тот самый мясник Токеро) заполняет штрафную, открываясь под верховые мячи, второй – Ибаи Гомес – караулит подбор. При обороне «Лос Бабасоррос» (странное прозвище, которое переводится и как «любители есть бобы», и как «слюнявая лиса») глубоко садятся в две линии, а крайние хавбеки отвечают за «карманы» в полуфлангах – самые уязвимые зоны в современном футболе. Либо Ибаи и Токеро сами заполняют эти зоны, либо смещают крайнего защитника в полуфланг и заполняют фланг – так оборона становится менее уязвимой.

Пеллегрино стремится использовать всю ширину поля. Его возникающая шестёрка защитников – от желания максимально насытить все возможные зоны в задней линии. Его 2-4-4 – от использования сильных сторон имеющихся игроков: Тео и Кико Фемения любят подключаться в атаку, нападающему Дейверсону нравится иметь поддержку в штрафной, которую часто обеспечивает Камараса. При этом «Алавес» предпочитает контратаковать и явно преуспевает в этом: его матчи с «Атлетико» раздроблены пятью месяцами, и в первом «Алавес» сыграл вничью при соотношении ударов 2-27, а во втором – при соотношении 19-8. Ибаи Гомес – один из тех, кому идёт на пользу стиль «Лос Бабасоррос»: он и разгоняет атаки, и завершает их сам, преуспевая в выборе позиции после подборов и отскоков (три таких гола за сезон).

***

Будущее «Алавеса» обещает быть радостным благодаря спонсорам и хозяевам. Как и все команды-выскочки нынешнего сезона, «Алавес» получил ярлык «новый «Лестер». Но тут общего у клубов больше, чем сказочно-жизненная история взлёта. И дело даже не в клубных сине-белых цветах. «Алавес», как и экс-чемпион Англии, «благодаря» эффективному управлению Питермана оказался в шаге от банкротства летом 2011-го: не хватало денег на новую форму, у команды не было мячей.

Спасти ситуацию решился местный бизнесмен Хосеан Керетеха, с 1988-го владевший баскетбольной «Басконией» и поднявший слабый клуб до статуса одного из флагманов испанского баскета. «Алавесом» он рулит так же, как и «Басконией»: его компания предпринимателей держит в руках 83% клубных акций, а за спортивную составляющую отвечает человек, назначенный Керетехой, Альфонсо Фернандес де Троконис. Философия его «Басконии» – находить таланты в Южной Америке, на Балканах и выручать за них большие деньги, чистый бизнес. «Без продажи игроков невозможно продолжать расти», – однажды сказал Керетеха. Потом он открыл сетевой магазин конфет, но это уже другая история успеха.

Керетеха смог оздоровить ситуацию в «Алавесе»: во-первых, он погасил половину долгов, оставленных Питерманом (вторую половину закрыла администрация Алавы), во-вторых, смог поднять клуб из пропасти – на подъём от Сегунды В до Примеры понадобилось пять сезонов. Теперь один из сильнейших баскетбольных менеджеров готовится увеличить влияние на регион – вдохновлённый 15 тысячами проданных абонементов, Керетеха решил модернизировать стадион «Мендисорроса», расширить его до 32 тысяч и открыть в новом виде к 100-летнему юбилею клуба, в 2021-м. «Это должна быть территория, задействованная 365 дней в году, где будут проходить мероприятия, концерты, поднимающие уровень местной экономики», – купается в розовых мечтах Керетеха. Тот факт, что последний сольный концерт в Витории проводила группа Jamiroquai в лохматом 2005-м, менеджера вообще не смущает.

Подъём интереса к «Алавесу» вернул на футболки «Эль Глориосо» надпись «Rioja Alavesa». Риоха – винодельческий регион, однако «Алавес» рекламирует не вина, а именно регион как туристический центр. Это не только выгодный контракт, подписанный Керетехой и де Троконисом, это ещё и отсылка к 2001-му, к финалу Кубка УЕФА «Алавес» шёл в футболках с той же надписью.

***

«Из Аргентины я смотрел, как играет «Барселона». Многие команды падали против неё, пропускали четвёртый, пятый, шестой… Сначала я подумал, что можно сделать, чтобы «Барселона» не набирала такую мощь. Когда вы сталкиваетесь с такой командой, надо искать ситуации и моменты, в которых вы лучше. Это делает нас командой, с которой сложно играть», – отмечает Маурисио Пеллегрино.

Вязкий оборонительный стиль «Алавеса» – самый неудобный для сине-гранатовых из возможных. Защищаясь всей командой, «Эль Глориосо» максимально перекрывает сопернику кислород, сажает крайних хавбеков к своей штрафной, крайних защитников – в саму штрафную, а оба опорника бегают вокруг центральной зоны и выгрызают все мячи.

Скажете, разница между «Барселоной» и «Алавесом» слишком велика, чтобы всерьёз думать о Кубке Испании? Ну, так «Алавес» уже обыгрывал сине-гранатовых в сентябре. Пеллегрино знает рецепт победы над такой «Барселоной».

Другие тексты о командах-открытиях сезона:

«Ред Булл» окрылённый. Почему «Лейпциг» идёт вровень с «Баварией» Вы уже давно знаете, как и почему вся футбольная Германия ненавидит «Лейпциг», но не знаете, благодаря кому «Лейпциг» можно полюбить.

Химия «Брома». Главные короли стандартов в Европе Тактические уроки самой британской команды АПЛ.