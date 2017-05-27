Чистый кайф. Лучший матч английского сезона

Секунду-секунду, дайте выдохнуть.

Уф-ф… Да, теперь можно писать.

Знаете, есть матчи, от которых ты ведёшь летоисчисление. 2000 год? А, это когда я влюбился в игру Юговича и сборную, которой больше нет. 2003-й? Ну это просто: мне 12 лет, я ещё не скатился к тройкам и в первый раз поцеловался, а помню это благодаря «Манчестеру» и «Реалу». Ну и так далее. У вас наверняка есть такие же засечки на сердце.

Сегодня появилась ещё одна.

Редко когда такие засечки оставляют финалы. Это решающие матчи, здесь не до драмы, потому что в любом случае будет трагедия, и каждый боится ошибиться, чтобы трагедия не случилась с тобой. И всё же иногда финалы способны поражать — в тех случаях, когда с самого начала в них случается нечто выдающееся. Гол Алексиса Санчеса, который за две секунды избежал двух свистков — за возможную игру рукой и за возможный офсайд — и прошил Тибо Куртуа, уже на четвёртой минуте отправил на свалку планы команд на игру. «Да к чертям всё это, последний матч в сезоне, зачем себя жалеть?!» — решили парни в красном и парни в синем. Они закатали рукава идеально выглаженных и накрахмаленных рубашек, сняли дорогие часы и начали драку. Дворовую зарубу.

В такой игре Гранит Джака оказался полезнее Н'Голо Канте. Центр поля почти перестал существовать, а главным тактическим элементом стали смещения и рывки в штрафную — индивидуальные, дерзкие, пробивные.

«Челси» поплыл первым, но «Арсенал» добить не сумел — в одном эпизоде после подачи углового мяч дважды попал в штангу и не заполз в ворота. Это было равноценно ударам по рукам в тот момент, когда противник по драке их начал опускать. Первый тайм пролетел так быстро, что ни один из комментаторов не успел завести тему ухода или неухода Арсена Венгера — это невероятным образом вообще ушло на второй план. Какое там будущее Венгера, когда Месут Озил в подкате отрывает ноги Эдену Азару?!

Второй тайм перебивал дыхание ещё чаще. Оспина тянет удар Косты. Бельерин запарывает лишним движением выход три в одного. Мертезакер выдвигает телескопические ноги ровно на такую длину, чтобы накрыть очередной удар. «Арсенал» зажат в штрафной. «Арсенал» летит в контратаку. Машина Матич раз за разом идёт в дриблинг. Алонсо успевает играть везде.

Быстрее! Ещё быстрее!

В середине тайма Виктор Мозес падает в штрафной «Арсенала». Пенальти или симуляция? Майкл Оливер не думает слишком долго — он тянется за жёлтой карточкой, которая для нигерийца становится второй. В этот момент другая засечка обжигает сердце — был уже такой летописный матч с участием «Челси»! Тогда тоже не нужно было беречься. Предпоследний день лета, начало сезона, матч за Суперкубок Европы и первая встреча Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью за пределами Испании. «Бавария» выигрывала в огненном матче у «Челси» к моменту удаления Рамиреса, а после красной карточки игру стало окончательно невозможно оценивать без эмоций.

«Челси» тогда сравнял счёт в меньшинстве — так случилось и сейчас. Идеальная атака с двумя хрестоматийными треугольниками вывела Диего Косту на удар — рикошет от Мертезакера перевёл мяч за пределы зоны доступа для Оспины. Венгер тут же снимает с игры набегавшегося до осени Уэлбека и запускает Оливье Жиру. Всё смешивается в кучу — Жиру открывается в штрафной под навес и первым же пасом записывает себя в протокол. Давид Луис проигнорировал подключение Аарона Рэмси, а валлиец этого не простил.

2:1. Всё кончено? Да ничего подобного. Оспина снова тянет невероятный удар от Косты, Озил убирает вспахавшего газон защитника под себя и бьёт в штангу, Бельерин не попадает в дальний угол, а «Челси» — в ритм. Виллиан запарывает пасом поперёк поля последний навал синих — финальный свисток тонет в красном шуме.

Ребята, если вы это не видели, то всё пропустили. Это был чистый кайф. Так и нужно заканчивать сезон.