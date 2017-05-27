Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок Англии. Финал. «Арсенал» — «Челси» — 2:1
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Чистый кайф. Лучший матч английского сезона

Лет через 15 этот финал Кубка Англии будут показывать в сборнике «Классика европейского футбола».
27 мая 2017, суббота. 22:30. Футбол
Кубок Англии. Финал
27 мая 2017, суббота. 19:30 МСК
Арсенал Л
Лондон
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 – Санчес – 4, 1:1 – Коста – 76, 2:1 – Рэмси – 79
Удаления: нет – Мозес, 68

Секунду-секунду, дайте выдохнуть.

Уф-ф… Да, теперь можно писать.

Знаете, есть матчи, от которых ты ведёшь летоисчисление. 2000 год? А, это когда я влюбился в игру Юговича и сборную, которой больше нет. 2003-й? Ну это просто: мне 12 лет, я ещё не скатился к тройкам и в первый раз поцеловался, а помню это благодаря «Манчестеру» и «Реалу». Ну и так далее. У вас наверняка есть такие же засечки на сердце.

Сегодня появилась ещё одна.

Редко когда такие засечки оставляют финалы. Это решающие матчи, здесь не до драмы, потому что в любом случае будет трагедия, и каждый боится ошибиться, чтобы трагедия не случилась с тобой. И всё же иногда финалы способны поражать — в тех случаях, когда с самого начала в них случается нечто выдающееся. Гол Алексиса Санчеса, который за две секунды избежал двух свистков — за возможную игру рукой и за возможный офсайд — и прошил Тибо Куртуа, уже на четвёртой минуте отправил на свалку планы команд на игру. «Да к чертям всё это, последний матч в сезоне, зачем себя жалеть?!» — решили парни в красном и парни в синем. Они закатали рукава идеально выглаженных и накрахмаленных рубашек, сняли дорогие часы и начали драку. Дворовую зарубу.

В такой игре Гранит Джака оказался полезнее Н'Голо Канте. Центр поля почти перестал существовать, а главным тактическим элементом стали смещения и рывки в штрафную — индивидуальные, дерзкие, пробивные.

«Челси» поплыл первым, но «Арсенал» добить не сумел — в одном эпизоде после подачи углового мяч дважды попал в штангу и не заполз в ворота. Это было равноценно ударам по рукам в тот момент, когда противник по драке их начал опускать. Первый тайм пролетел так быстро, что ни один из комментаторов не успел завести тему ухода или неухода Арсена Венгера — это невероятным образом вообще ушло на второй план. Какое там будущее Венгера, когда Месут Озил в подкате отрывает ноги Эдену Азару?!

Второй тайм перебивал дыхание ещё чаще. Оспина тянет удар Косты. Бельерин запарывает лишним движением выход три в одного. Мертезакер выдвигает телескопические ноги ровно на такую длину, чтобы накрыть очередной удар. «Арсенал» зажат в штрафной. «Арсенал» летит в контратаку. Машина Матич раз за разом идёт в дриблинг. Алонсо успевает играть везде.

Быстрее! Ещё быстрее!

В середине тайма Виктор Мозес падает в штрафной «Арсенала». Пенальти или симуляция? Майкл Оливер не думает слишком долго — он тянется за жёлтой карточкой, которая для нигерийца становится второй. В этот момент другая засечка обжигает сердце — был уже такой летописный матч с участием «Челси»! Тогда тоже не нужно было беречься. Предпоследний день лета, начало сезона, матч за Суперкубок Европы и первая встреча Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью за пределами Испании. «Бавария» выигрывала в огненном матче у «Челси» к моменту удаления Рамиреса, а после красной карточки игру стало окончательно невозможно оценивать без эмоций.

«Челси» тогда сравнял счёт в меньшинстве — так случилось и сейчас. Идеальная атака с двумя хрестоматийными треугольниками вывела Диего Косту на удар — рикошет от Мертезакера перевёл мяч за пределы зоны доступа для Оспины. Венгер тут же снимает с игры набегавшегося до осени Уэлбека и запускает Оливье Жиру. Всё смешивается в кучу — Жиру открывается в штрафной под навес и первым же пасом записывает себя в протокол. Давид Луис проигнорировал подключение Аарона Рэмси, а валлиец этого не простил.

2:1. Всё кончено? Да ничего подобного. Оспина снова тянет невероятный удар от Косты, Озил убирает вспахавшего газон защитника под себя и бьёт в штангу, Бельерин не попадает в дальний угол, а «Челси» — в ритм. Виллиан запарывает пасом поперёк поля последний навал синих — финальный свисток тонет в красном шуме.

Ребята, если вы это не видели, то всё пропустили. Это был чистый кайф. Так и нужно заканчивать сезон.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 13
Теги
Арсенал Лондон Челси
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
23:48 Вратарь сборной Азербайджана Агаев близок к переходу в «Амкар»
23:33 Слуцкий: думаю, что Венгер остаётся в «Арсенале»
23:33 Неймар первым со времён Пушкаша забил в трёх финалах Кубка Испании подряд
23:26 Месси стал первым с 1950 года игроком, забившим в четырёх финалах Кубка Испании
23:21 17-летний форвард «Ювентуса» Кин: моя мать не поверит, что я забил гол!
23:19 «Фрайбург» благодаря победе «Боруссии» Д в Кубке Германии сыграет в Лиге Европы
23:06 Родившийся в Бразилии защитник «Ромы» Эмерсон впервые вызван в сборную Италии
23:04 «Барселона» — «Алавес»: Маскерано унесли с поля на носилках
22:56 Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» в финале Кубка Германии
22:34 Конте: гол Алексиса получился очень странным — он тянулся к мячу двумя руками
22:30 Двойник Венгера, грусть Терри и задержание фаната. Фото с финала Кубка Англии
22:26 Куртуа: удаление Мозеса было справедливым, но он не должен извиняться
22:26 «Славия» опередила «Викторию Пльзень» и стала чемпионом Чехии
22:17 Тренер из Италии привёл «Гонвед» к первой победе в чемпионате Венгрии за 24 года
22:15 Иван Демьян пожелал удачи «Арсеналу», Свами Даши предсказал победу «Енисея»
22:08 Рэмси: сезон можно считать успешным, ведь «Арсенал» закончил его с Кубком Англии
22:06 Президент Франции освистан фанатами «ПСЖ» перед началом финала Кубка Франции
22:00 Игроки «Челси» забыли надеть чёрные повязки на первый тайм матча с «Арсеналом»
21:57 Венгер: «Арсенал» показал выдающуюся игру и свою силу в матче с «Челси»
21:51 «Арсенал» — «Челси» — 2:1. Видео голов
21:48 «Галатасарай» по распоряжению Эрдогана убрал слово «арена» с названия стадиона
21:43 «Партизан» в финале Кубка Сербии обыграл «Црвену Звезду»
21:35 Райола: останется ли Ибрагимович в «МЮ»? Не знаю, многие клубы им интересуются
21:34 Венгер стал первым тренером, выигравшим Кубок Англии семь раз
21:26 «Арсенал» победил «Челси» и в рекордный, 13-й раз выиграл Кубок Англии
21:16 «Арсенал» — «Челси»: Мозес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию
20:58 «Ювентус» обыграл «Болонью» благодаря голу 17-летнего Кина на 94-й минуте
20:43 Варела: интересно, что «Реал» сделал бы с Рамосом. Он наносит тату каждую неделю
20:35 «Урал» сделал запрос «Тереку» на покупку Городова и интересуется Годзюром
20:29 Сабалета перед уходом из «Манчестер Сити» устроил сюрприз болельщикам клуба
20:14 Наиль Измайлов сменит Александра Жиркова в совете директоров «Спартака»
20:11 Зобнин: не ждал приза лучшему игроку после своего первого сезона в «Спартаке»
20:09 Сборная Новой Зеландии стала победителем турнира «Кубок восьми флагов» в Химках
19:54 Сборная Италии проведёт товарищеский матч с Уругваем в Ницце без Балотелли
19:44 Де Лаурентис: опция выкупа Мертенса доступна только для китайских клубов
19:28 «Селтик» оформил требл в Шотландии, выиграв у «Абердина» в финале Кубка страны
19:21 Роналду: Зидан дал мне возможность играть в «Реале» там, где считаю нужным
19:19 «Днепр» вылетел из украинской Премьер-лиги
19:18 Карадениз: Бердыев быстрее всех способен вернуть «Рубин» в элиту
19:03 Манчини получил предложения от «Зенита» и «ПСЖ»
18:56 Евменов покинет пост руководителя селекционного отдела «Зенита»
18:51 «Арсенал» — «Челси»: перед финалом на «Уэмбли» были усилены меры безопасности
18:49 Митрофанов назначен на должность советника председателя правления «Зенита»
18:46 Моуринью: понятия не имею, перейдёт ли Гризманн в «МЮ», спросите Вудворда
18:37 «Арсенал» — «Челси»: стали известны стартовые составы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший полузащитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017