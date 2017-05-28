Триумфы «Барселоны», «Арсенала», «ПСЖ» и «Боруссии». Обзор дня

Финалы национальных кубковых турниров в ведущих европейских футбольных странах, кадровая революция в «Зените». Об этом – в обзоре дня.

Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» в финале Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» в финале Кубка Германии. Встреча проходила в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «шмелей».

На 8-й минуте Лукаш Пищек сыграл на край штрафной на Усмана Дембеле, который ушёл от Хесуса Вальехо и пробил под перекладину. На исходе получаса игры Мият Гачинович через центр сделал проникающий пас на Анте Ребича, который, избежав офсайда, вышел один на один с Романом Бюрки и послал мяч в дальний угол.

В середине второго тайма Рафаэль Геррейро забросил мяч в штрафную на Кристиана Пулишича, который пробросил мяч мимо вышедшего из ворот Лукаша Градецки, подставившись под фол. Пьер-Эмерик Обамейянг черпачком реализовал пенальти, перехитрив голкипера, который упал в угол.

«Боруссия» Д выиграла Кубок Германии в 4-й раз, «шмели» не побеждали в этом турнире с 2012 года. У «Айнтрахта» также четыре победы, а лидером остаётся «Бавария» (18).

«Арсенал» победил «Челси» и в рекордный, 13-й раз выиграл Кубок Англии

«Арсенал» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Англии. Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился со счётом 2:1.

На 4-й минуте Алексис Санчес сыграл на подборе, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот «Челси». Главный арбитр посовещался с боковым на предмет офсайда и засчитал взятие ворот. В середине второй половины игры Виктор Мозес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию, однако это не помешало синим вскоре сравнять счёт — Диего Коста после заброса принял мяч на грудь, продавил защитника и пробил с отскоком от газона. Впрочем, тут же «Арсенал» снова вышел вперёд — Аарон Рэмси головой вколотил мяч в ворота после подачи от Оливье Жиру.

«Арсенал» выиграл Кубок Англии в рекордный 13-й раз, опередив «Манчестер Юнайтед», у которого 12 побед. «Челси» побеждал в турнире 7 раз.

Манчини получил предложения от «Зенита» и «ПСЖ»

По информации «Чемпионата», Сергей Фурсенко, накануне возглавивший «Зенит», в настоящее время находится в Европе, где в четверг, 25 мая, предложил Роберто Манчини стать главным тренером петербургской команды. Итальянский специалист не отказал «Зениту», но в то же время признался, что у него есть другие предложения от европейских команд, включая вариант с «ПСЖ», над которыми он раздумывает. Ожидается, что Фурсенко вернётся с переговоров в Россию 30 мая.

Последним местом работы Манчини был «Интер», с которым он расстался в августе 2016 года. Роберто также работал в «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине». В числе прочего выигрывал с «Интером» чемпионат Италии (2005/06, 2006/07, 2007/08), а с «Манчестер Сити» побеждал в чемпионате Англии (2011/12).

«Зенит» провёл прошлый сезон под руководством румынского тренера Мирчи Луческу, команда заняла в РФПЛ третье место.

Сарсания назначен спортивным директором «Зенита»

48-летний Константин Сарсания вернулся в «Зенит» — он назначен на пост спортивного директора клуба из Санкт-Петербурга.

В 2006 году Сарсания был приглашён в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в Российском футбольном союзе советником по спортивным вопросам президента РФС. С 2013 года по настоящее время Сарсания занимал пост главного тренера литовского «Атлантаса».

«Сине-бело-голубые поздравляют Константина Сергеевича с возвращением в «Зенит» и желают профессиональных успехов вместе с командой в новом сезоне», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 27 мая, на официальном сайте клуба с берегов Невы.

26 мая в «Зенит» вернулся Сергей Фурсенко, который был назначен генеральным директором сине-бело-голубых.

«ПСЖ» победил «Анже» в финале Кубка Франции благодаря автоголу на 91-й минуте

«ПСЖ» вырвал победу у «Анже» в финальном матче Кубка Франции. Встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан. «ПСЖ» выиграл Кубок Франции в третий раз подряд.

На 91-й минуте защитник «Анже» Исса Сиссоко срезал мяч в свои ворота, принеся победу «ПСЖ».

«ПСЖ» выиграл Кубок Франции в рекордный 11-й раз и обошел по этому показателю «Марсель», который является десятикратным обладателем трофея. По 6 раз Кубок Франции выигрывали «Сент-Этьен» и «Лилль», «Анже» ни разу не побеждал в турнире.

Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России на сегодняшней тренировке в Австрии работает в оптимальном составе. Все футболисты команды, прибывшие на сбор, занимаются в общей группе, передает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сборная России накануне приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России. В рамках подготовки к Кубку конфедераций подопечные Станислава Черчесова проведут два матча. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Барселона» обыграла «Алавес» и в третий раз подряд завоевала Кубок Испании

«Барселона» одержала победу над «Алавесом» в финальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 3:1.

На 30-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси дошёл до штрафной, сыграл в стенку с Неймаром и нанёс обводящий удар в самый угол. Через три минуты «Алавес» отыгрался — Тео Эрнандес со штрафного точно пробил в дальнюю девятку. В концовке первого тайма сине-гранатовым удалось забить два мяча, которые решили исход матча, — отличились Неймар и Пако Алькасер.

«Барселона» в третий раз подряд и в рекордный 29-й раз выиграла Кубок Испании. Ближайший преследователь каталонцев по числу побед в турнире — «Атлетик» (23). «Алавес» ни разу не выигрывал Кубок.

Свой последний матч у руля «Барселоны» провёл Луис Энрике. За три года 47-летний специалист выиграл с командой 9 трофеев.

Максвелл стал самым титулованным игроком в истории клубного футбола

«ПСЖ» вырвал победу у «Анже» в финальном матче Кубка Франции. Встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу парижан. «ПСЖ» выиграл Кубок Франции в третий раз подряд.

35-летний защитник парижан Максвелл Шеррер выиграл 37-й клубный трофей и стал самым титулованным игроком в истории футбола на клубном уровне.

По 36 трофеев на счету египтянина Ибрагима Хасана и его брата-близнеца Хоссама Хасана. 35 титулов у валлийца Райана Гиггза, по 33 — у бразильца Дани Алвеса и шведа Златана Ибрагимовича. По 31 трофею выиграли в своих клубах шотландец Кенни Далглиш и португалец Витор Баия.