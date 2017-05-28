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Выбираем лучшего полузащитника РФПЛ сезона-2016/17
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Владислав Гринчик

Кто лучший полузащитник РФПЛ сезона-2016/17?

Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего полузащитника РФПЛ в сезоне-2016/17.
28 мая 2017, воскресенье. 10:30. Футбол

«Чемпионат» подводит итоги прошедшего сезона Российской футбольной Премьер-Лиги и определяет победителей в разных номинациях. Кого можно назвать лучшим полузащитником чемпионата России сезона-2016/17? Мнениями делятся эксперты и читатели.

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Дмитрий Хохлов, экс-полузащитник «Динамо»:

— На мой взгляд, лучшим полузащитником РФПЛ сезона 2016/17 является Денис Глушаков. Капитан московского «Спартака» принёс своей команде много очков, забивал важные голы. К тому же Глушаков демонстрировал довольно стабильный футбол на протяжении всего сезона. Это однозначный лидер, отдаю ему предпочтение.

Роман Широков, экс-полузащитник сборной России:

— Из полузащитников назову, пожалуй, Глушакова и Фернандо. Много мячей забил Глушаков, большинство из них — решающие. Но в то же время очень важную роль играли и Фернандо, и Промес, и Зобнин. Эти фамилии мелькают чаще всего, но выбирать кого-то я бы не стал.

Ролан Гусев, экс-полузащитник ЦСКА:

— Лучшим полузащитником сезона назову Сашу Головина. Мне нравится его прогресс, для своего возраста Саша демонстрирует довольно зрелый футбол. Он прибавил и технически, и физически. К тому же при Викторе Гончаренко Головин становится ключевой фигурой в команде, её лидером. Делает всё на высокой скорости, обладает хорошим ударом, голова всегда наверху. Может играть как на команду, так и индивидуально. Думаю, что Саша самый мобильный полузащитник РФПЛ на данный момент, поэтому я считаю его лучшим.

Александр Горшков, экс-полузащитник «Зенита»:

— В номинации на лучшего полузащитника я бы выделил Дениса Глушакова. Он здорово выделялся по ходу сезона, забил несколько важнейших голов, чем принёс «Спартаку» очень ценные очки. У Глушакова харизма настоящего капитана, чувствуется его объединяющая роль в команде.

Алексей Игонин, экс-полузащитник «Зенита»:

— Отдам свой голос за Александра Головина. Саша не останавливается на месте, он постоянно в движении. В этом розыгрыше он сделал большой шаг к тому, чтобы закрепиться на своей позиции в следующем сезоне. Видно, что Головин влюблён в футбол и ничего не боится, он по-спортивному храбр! Берёт инициативу на себя — и правильно делает.

Дмитрий Хомуха, экс-полузащитник, бывший главный тренер молодёжной сборной России:

— По совокупности качеств лучшим полузащитником сезона назову Дениса Глушакова. По ходу розыгрыша он проявил себя как лидер, на протяжении всего сезона играл ровно, без перепадов.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— А я назову Тимофея Калачёва. Это опыт, который очень вдохновлял игроков «Ростова» и помогал им. На мой взгляд, это лучшая игра на правом фланге РФПЛ: точные передачи, борьба. Успехи «Ростова» в еврокубках – тоже во многом заслуга Калачёва.

Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака»:

Денис Глушаков – лучший полузащитник по итогам сезона. Это стержень команды, лидер на поле и в раздевалке. Видно, что в сплочённости коллектива, помимо работы Массимо Карреры, присутствует и вклад Глушакова.

Мнения читателей

Igorkozelchik:

— Калачёв блестяще отыграл в ЛЧ, был одним из лучших в составе Ростова, но в Премьер-Лиге я бы его даже в топ-10 не включил, ну а Глушак по праву лучший.

hanjin72:

— Зобнин, Головин, Миранчук, Цзага — вот кто должен в 2018-м в основе сборной быть, в полузащите, Федька нап! справа Фернандес.

Vladjmjrgol:

— Кто стал чемпионом — тот и самый в этом сезоне! А Головин — футболист хороший… пока… не больше! Станет самым — да на здоровье!!!

danmass:

— Очень понравился Хорен Байрамян, защитник из Ростова. Он какой-то энерджайзер. И в атаки ходит с удовольствием, как Марио Фернандес.

mark195039sima:

— Натхо круче! У него 6 голов, а передач еще больше. При этом он опорник.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Головин Денис Глушаков Тимофей Калачёв РФПЛ
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