90 минут или 9 месяцев? Как оценивать сезон «Арсенала»

Чистый кайф. Лучший матч английского сезона Лет через 15 этот финал Кубка Англии будут показывать в сборнике «Классика европейского футбола».

Если бы про «Арсенал» сняли фильм, главную роль должен был играть Билл Мюррей. Да, постаревший, но и Арсен Венгер не мальчик. А однотипность сезонов лондонцев просто не оставляет других кандидатов на роль их тренера. Единственное, что меняется – настроение болельщиков.

Месяц назад среди них провели традиционный опрос на тему Wenger in/Wenger out. По итогам опроса 78% проголосовали за уход француза. Думаете, исследование ангажированное и к нему допускали только хейтеров? Нет, это регулярный опрос, который сами болельщики проводят каждый год в конце сезона. В апреле 2015 года желающих, чтобы Венгер остался, было 84%. В апреле 2016 года – 49%. И вот сейчас дошло до 22% — худший уровень поддержки за всё время Арсена в клубе. Уже после этого опроса Венгер выиграл Кубок Англии — седьмой, рекордный для себя, и 13 (тоже рекордный) для «Арсенала». Это всё изменит?

В апреле 2015 года болельщиков «Арсенала», желающих, чтобы Венгер остался, было 84%. В апреле 2016 года – 49%. И вот сейчас дошло до 22%.

Как 90 минут могут отменить 9 месяцев

Наша память очень коротка, мы больше всего ценим последнее впечатление. После непопадания в Лигу чемпионов и после победы в Кубке Англии ощущения от сезона совершенно разные, хотя он по-прежнему включает оба события, как и 2:10 от «Баварии». Драйвовая победа над забывшим выйти на первый тайм «Челси» – и вот уже «Арсенал» вошёл в историю с рекордом, а значит, называть сезон «провалом» как-то неловко.

Наблюдая бодрый футбол «Арсенала» в матче с «Челси», в голове всё время крутилась одна мысль: если они умеют так играть, почему не делали этого раньше? Стиль не изменился, изменилась скорость. Озил, Рэмси и Санчес были очень быстры, а ещё быстрее был мяч, когда они держали его под контролем. Головокружительная скорость, нацеленность на ворота и готовность к жёстким единоборствам – как же этого не хватало им последние полгода! Правда, по одному матчу трудно судить о способности этого меланхоличного, почти эмо-коллектива за лето превратиться в машину по набиранию очков.

Но тем ценнее победа над «Челси». Благодаря ей этот год «Арсенала» стало труднее оценивать в любимых болельщиками чёрно-белых тонах. Сезон провален или спасён? В обоих лагерях есть аргументы. Оценка зависит от мировоззрения.

Конформизм или максимализм?

Сейчас надо подавить улыбку и сказать: Венгеру действительно нет равных в том, чтобы добиваться результата с ограниченными ресурсами. 75, 71, 75, 79, 73, 70, 68, 75, 72… – это очки, набранные «Арсеналом» в последних сезонах. То есть текущий сезон совершенно не выбивается из общей картины. Венгер выполнил свой стандартный план, просто впервые за 10 лет 75 очков не хватило для попадания в четвёрку. Премьер-лига изменилась, а «Арсенал», хотя мы этого не заметили, остался стабилен. Поэтому Арсен спокоен: команда не провалилась относительно самой себя. И неучастие в Лиге чемпионов француз оценивает немного снисходительно: переживём, нам эти деньги теперь не настолько важны. Это примерная цитата. Осталось определить, что же для клуба важно.

ЛЧ больше не нужна. Почему болельщиков «Арсенала» надо пожалеть Арсен Венгер опять троллит поклонников собственного клуба и – для разнообразия – раздражает Хосепа Гвардиолу.

Итак, оценка выступления любой команды напрямую зависит от её мировоззрения. Когда-то на «Хайбери» процветал максимализм (вспомним The Invincibles), но уже давно сдал позиции. Принцип «главное – участие» никогда не озвучивается прямо, в начале сезоне Арсен Венгер традиционно говорит мантру о борьбе за титул, но все всё понимают. И вообще-то в самом подходе «главное – участие» нет ничего плохого. Болельщики, скажем, «Эвертона», гладбахской «Боруссии», а то и «Саутгемптона» вам подтвердят. Плохо – это отсутствие ясности в самоидентификации. То, с чем столкнулся Арсен Венгер и, что удивительно, за несколько лет этого не заметил.

75, 71, 75, 79, 73, 70, 68, 75, 72… – это очки «Арсенала» в последних сезонах. Текущий сезон совершенно не выбивается из картины. План выполнен, просто впервые за 10 лет 75 очков не хватило для попадания в четвёрку.

Можно переждать трудный период, когда построен стадион, и надо выплачивать долги. Можно переждать неудачный год, когда молодые талантливые футболисты оказались только молодыми. Можно, в конце концов, переждать год без усиления, чтобы мощнее усилиться через год. Но что, если ожидание не имеет смысла? Это вы думаете, что вот этот сезон сложился неудачно и надо что-то менять, а в клубе считают по-другому: всё в порядке, не меняем курс. Несколько лет назад «Арсенал» впервые столкнулся с проблемой несоответствия идентификации своего бренда болельщиками и руководством клуба. Слишком разные у них ответы на вопросы: что такое «Арсенал», какие цели у «Арсенала», за что борется «Арсенал» и так далее. Болельщики и клуб продолжают оценивать команду по-разному. И все годы руководство упрямо живёт так, как будто этого несоответствия нет.

«Венгер, убирайся!» Худший сезон тренера «Арсенала» в мемах и видео Хроника неудач и разочарований «Арсенала» этого сезона в видео и фотографиях.

У болельщиков, которые были детьми во времена The Invincibles, сейчас растут собственные дети. Количество зрителей на «Эмирейтс», которые не привыкли к трофеям и серьёзной борьбе за титул, увеличилось: это просто смена поколений. Если цель руководства в том, чтобы Венгер, как Моисей, 40 лет держал лондонцев без чемпионства, пока недовольство видевших эпоху Тьерри Анри и Тони Адамса старичков не сойдёт на нет по естественным причинам, — то всё идёт как надо. Грустно, но по плану, а победы в Кубке Англии делают дорогу вниз более приятной. Но если в клубе всерьёз позиционируют себя как претендента на титул в АПЛ, у «Арсенала» большие проблемы с самооценкой. Венгер сразу после победы над «Челси» сообщил журналистам, что у него «уже очень сильная команда, которой не хватает одной-двух покупок для победы в чемпионате». Он действительно так сказал: выиграет чемпионат. Интересно, это такая хитрость или Арсен и правда в это верит?

Сразу после победы над «Челси» Венгер сообщил журналистам, что у него «уже очень сильная команда, которой не хватает одной-двух покупок для победы в чемпионате».

Вовремя уйти

Последнее впечатление всегда запоминается. Сейчас подходящий момент для Венгера, чтобы сообщить об уходе. Подходящий в первую очередь для него самого: уйдёт с победой. Тогда оценивать текущий сезон вообще никому из болельщиков не придёт в голову: перестройка клуба затмит другие эмоции, и Арсен быстро займёт своё место на пьедестале из ностальгии и реальных заслуг.

Да, можно и дальше работать в постоянном конфликте и каждую неделю пытаться убедить сто тысяч человек, что они всем довольны – хотя они даже не слушают. Или можно поступить по-другому: воспользоваться редким в последнее время моментом единства и оставить чёрную работу по перестраиванию состава и менталитета «Арсенала» кому-то ещё, уйти (в другой клуб) окружённым всеобщей благодарностью. Это было бы своевременное решение и красивое прощание. Как думаете, что выберет Венгер?