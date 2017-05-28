Гилерме: тренируюсь в специальных очках, в которых мигает лампочка

Маринато Гилерме и Александр Ерохин — о подготовке сборной России к Кубку конфедераций.

Сегодняшняя тренировка была особенно долгой и изнурительной: сборная тренировалась два часа под палящим солнцем. Занятие получилось довольно интенсивным. После разминки команда разделилась на три группы, каждая из которых выполняла определённый набор упражнений и сдавала беговые тесты.

Первым к журналистам вышел Маринато Гилерме.

– Тренировка длилась два часа, а на улице настоящее пекло. Не тяжело?

– За время в России уже давно отвык от такой погоды. Тяжёлая тренировка, но так уже третий день, привыкли. Тренируемся с удовольствием.

– Почему вы тренируетесь в очках?

– Это специальные очки, в которых мигает лампочка. Она отвлекает — становится тяжело следить за мячом. Таким образом развивается концентрация внимания. Так что это не из-за солнца.

– Чем занимаетесь после тренировки?

– Сначала обед, а потом все хотят отдохнуть. Спим, ходим в бассейн, на массаж. Пока не гуляем — сил нет.

– Основной вратарь сборной всё равно Игорь Акинфеев. Как вы себя мотивируете?

– Мотивация всегда должна быть на самом высоком уровне. Я очень хотел попасть в состав сборной на Кубок конфедераций, это меня и мотивировало. Теперь каждый день полностью отдаюсь тренировкам.

– Вам бы хотелось, чтобы Сёмин остался в «Локомотиве»?

– Да. Он легенда. Мы привыкли к нему, а смена тренера не всегда к лучшему. Но пусть этим вопросом занимается руководство.

– Кто, по вашему мнению, лучший вратарь этого сезона в РФПЛ?

– Акинфеев. У него 19 игр на ноль.

– Медведев установил новый рекорд в этом сезоне.

– Это необычно. Его рекорд показывает, что в России есть молодые перспективные вратари.

Не смутила жара и Александра Ерохина: полузащитник сказал, что ему было комфортно тренироваться в таких условиях.

– Сегодня очень жарко. Как прошла тренировка?

– На самом деле температура комфортная. Жара никак не мешает тренироваться.

– Будет ли хорошим результатом, если проиграете в полуфинале?

– На тренировках нам доносят информацию, которую мы впитываем, чтобы к играм подойти готовыми на 100%. Ни у одного футболиста нет мыслей о том, что мы можем оступиться на Кубке конфедераций. Все мысли только о максимальном результате. Это серьёзный турнир, для нашей команды особенный, так как проходит в России. Конечно, мы хотим показать результатом, что работали не зря. Хотелось бы изменить настроение болельщиков в положительную сторону.

– «Ростов» не попал в еврокубки. С каким настроением приехали в сборную?

– После окончания чемпионата было несколько выходных, чтобы переварить ситуацию, настроиться на работу. Все мысли остались в том сезоне.

– Не тяжело без отпуска?

– Ради игр за сборную я готов вообще не отдыхать.

– Что думаете о возможном уходе Бердыева?

– Сейчас все мысли о сборной. Тем более пока ничего не ясно.