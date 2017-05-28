Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Маринато Гилерме
Фото: Константин Рыбин, rfs.ru
Текст: Полина Куимова

Гилерме: тренируюсь в специальных очках, в которых мигает лампочка

Маринато Гилерме и Александр Ерохин — о подготовке сборной России к Кубку конфедераций.
28 мая 2017, воскресенье. 16:35. Футбол

Сегодняшняя тренировка была особенно долгой и изнурительной: сборная тренировалась два часа под палящим солнцем. Занятие получилось довольно интенсивным. После разминки команда разделилась на три группы, каждая из которых выполняла определённый набор упражнений и сдавала беговые тесты.

Первым к журналистам вышел Маринато Гилерме.

– Тренировка длилась два часа, а на улице настоящее пекло. Не тяжело?

– За время в России уже давно отвык от такой погоды. Тяжёлая тренировка, но так уже третий день, привыкли. Тренируемся с удовольствием.

– Почему вы тренируетесь в очках?

– Это специальные очки, в которых мигает лампочка. Она отвлекает — становится тяжело следить за мячом. Таким образом развивается концентрация внимания. Так что это не из-за солнца.

– Чем занимаетесь после тренировки?

– Сначала обед, а потом все хотят отдохнуть. Спим, ходим в бассейн, на массаж. Пока не гуляем — сил нет.

– Основной вратарь сборной всё равно Игорь Акинфеев. Как вы себя мотивируете?

– Мотивация всегда должна быть на самом высоком уровне. Я очень хотел попасть в состав сборной на Кубок конфедераций, это меня и мотивировало. Теперь каждый день полностью отдаюсь тренировкам.

– Вам бы хотелось, чтобы Сёмин остался в «Локомотиве»?

– Да. Он легенда. Мы привыкли к нему, а смена тренера не всегда к лучшему. Но пусть этим вопросом занимается руководство.

– Кто, по вашему мнению, лучший вратарь этого сезона в РФПЛ?

– Акинфеев. У него 19 игр на ноль.

– Медведев установил новый рекорд в этом сезоне.

– Это необычно. Его рекорд показывает, что в России есть молодые перспективные вратари.

Не смутила жара и Александра Ерохина: полузащитник сказал, что ему было комфортно тренироваться в таких условиях.

– Сегодня очень жарко. Как прошла тренировка?

– На самом деле температура комфортная. Жара никак не мешает тренироваться.

– Будет ли хорошим результатом, если проиграете в полуфинале?

– На тренировках нам доносят информацию, которую мы впитываем, чтобы к играм подойти готовыми на 100%. Ни у одного футболиста нет мыслей о том, что мы можем оступиться на Кубке конфедераций. Все мысли только о максимальном результате. Это серьёзный турнир, для нашей команды особенный, так как проходит в России. Конечно, мы хотим показать результатом, что работали не зря. Хотелось бы изменить настроение болельщиков в положительную сторону.

– «Ростов» не попал в еврокубки. С каким настроением приехали в сборную?

– После окончания чемпионата было несколько выходных, чтобы переварить ситуацию, настроиться на работу. Все мысли остались в том сезоне.

– Не тяжело без отпуска?

– Ради игр за сборную я готов вообще не отдыхать.

– Что думаете о возможном уходе Бердыева?

– Сейчас все мысли о сборной. Тем более пока ничего не ясно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Сборная России — Футбол Александр Ерохин Маринато Гилерме Кубок конфедераций
Новости. Футбол
28 мая 2017, воскресенье
17:01 Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» одержать волевую победу над «Кайсаром»
16:53 «Сампдория» и «Лас-Пальмас» хотят арендовать у «Интера» Габигола
16:30 Овечкин: шансы на КК и ЧМ у России есть, особенно буду следить за Глушаковым
16:28 Кутепов: когда Луческу всё чаще жаловался на судейство, становилось смешно
16:27 «Утрехт» отыгрался с 0:3 в противостоянии с АЗ и сыграет в Лиге Европы
16:16 Первый раунд переговоров «Зенита» с Манчини прошёл успешно
16:07 «Дженоа» представила специальную клубную футболку, посвящённую Тотти
15:30 Матьё сообщил партнёрам по команде, что уйдёт из «Барселоны»
15:10 Нойштедтер прибыл в расположение сборной России
15:09 Источник: «Манчестер Сити» и «Реал» готовы заплатить € 130 млн за Мбаппе
15:01 «Арсенал» — «Челси» — 2:1. Видеообзор матча
14:53 Ерохин: ради игр за сборную России я готов вообще не отдыхать
14:48 Гилерме: Акинфеев — лучший вратарь сезона в РФПЛ, у него 19 игр на ноль
14:43 В «Лужниках» высадили деревья в честь футбольных легенд стран-участниц КК
14:35 Агент: Кайоде согласился перейти в «Спартак», клубы обсуждают детали
14:26 «Оренбург» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
14:15 Министр спорта РФ: не знаю, есть ли в мире аналоги стадиону «Лужники»
14:11 Иньеста: в следующем сезоне «Барселона» сделает новую попытку с новыми людьми
14:08 Колобков: сейчас баланс легионеров и россиян идеален во всех видах спорта
14:02 Роналдо считает, что «Золотой мяч» должен достаться Роналду
13:59 Ловчев: в шоке от «Лужников», готов встать на колени перед теми, кто это сделал
13:48 Флоренци посвятил стихотворение Тотти
13:32 Игрок «Тосно» хочет вместе с «Зенитом» делать из Петербурга футбольную столицу
13:22 «Боруссия» М купила у «Фрайбурга» Грифо
13:10 В Германии сообщили, что Ройс может выбыть из строя на шесть месяцев
13:08 Коклен: игроки «Арсенала» выиграли Кубок Англии для Венгера
12:48 Иньеста и Месси первыми выиграли по 30 трофеев с «Барселоной»
12:44 «Анже» — «ПСЖ» — 0:1. Видеообзор финального матча Кубка Франции
12:41 LIVE: тренировка сборной России в Австрии
12:38 Манчини: я сожалею, что никогда не тренировал Тотти
12:30 Президент «Сассуоло» сообщил, что Ди Франческо покинет пост главного тренера
12:27 Все игроки сборной России тренируются в общей группе
12:25 Страмаччони стал главным тренером пражской «Спарты»
12:14 Натхо: у меня есть контракт с ЦСКА, но я не знаю, что будет в следующем сезоне
12:02 Пеллегрино: решение о своём будущем я уже принял
11:58 Сеферович покидает «Айнтрахт» Ф и продолжит карьеру в «Бенфике»
11:56 «Атлетик» благодаря победе «Барселоны» в Кубке Испании выступит в Лиге Европы
11:52 Матюиди не уверен, что останется в «ПСЖ»
11:44 Карадениз заявил, что с нынешним составом «Рубин» никогда не войдёт в пятёрку
11:33 Марку Силва: мне нравятся высокие амбиции «Уотфорда»
11:24 Маротта: «Ювентус» уважает «Реал», но не особо его боится
11:13 Куртуа: «Челси» нужно забыть о поражении от «Арсенала» в финале Кубка Англии
11:00 Роуз: жаль, что Почеттино не начал тренировать меня ещё в 18 лет
10:57 Максвелл рад, что его карьера в «ПСЖ» завершилась выигрышем трофея
10:56 Бельерин: я продлил контракт с «Арсеналом», потому что хочу оставаться здесь
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший нападающий сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017