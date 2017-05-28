«Аланчик, выздоравливай!» Дзагоев устроил праздник для детей в Беслане

Северная Осетия — поставщик талантов в российский спорт. По дороге из Владикавказа в Беслан есть деревня Ногир, в которой живёт четыре олимпийских чемпиона. Это рекорд, зарегистрированный в Книге Гиннесса. Черчесов, Габулов, Касаев, Джанаев, Гогниев — все эти футболисты сборной родились в Алании. А всего одна улица 37-тысячного Беслана подарила РФПЛ сразу двух чемпионов: на расстоянии в четыре дома друг от друга здесь живут «армеец» Алан Дзагоев и спартаковец Георгий Тигиев. Первый, игрок сборной России, многое делает для того, чтобы таланты в родной республике не переводились. В этом году в Беслане прошёл первый турнир имени Алана Дзагоева среди детей 8-9 лет.

Дзагоев: я-то готов к Англии. Она не готова меня забирать! Алан Дзагоев откровенно ответил на вопросы наших читателей – о перестройке ЦСКА, фаворитах РФПЛ, симпатиях в Англии и китайских миллионах.

Футболом Дзагоев начал заниматься тоже в Беслане. Небольшой стадион «Пищевик», где отец и старший брат учили будущего футболиста сборной бить по мячу, теперь находится в распоряжении школы-интерната со спортивным уклоном имени Ивана Каниди. Её директор Константин Каниди бесплатно принял в своей школе все иногородние команды, приехавшие на турнир, — это ребята из махачкалинского «Анжи», Ставрополя, Моздока, Ессентуков и южноосетинского Цхинвала. Участвовали в турнире и три местные команды: владикавказские «Юность» и «Алания», а также ФК «Беслан». Как раз здесь игроков 2008 года рождения ведёт первый детский тренер Дзагоева — Юрий Отарович Наниев.

Алан Дзагоев и его первый тренер Юрий Наниев Фото: Алан Савлаев

Национальный колорит и дань историческим традициям — то, чем отличаются турниры на Северном Кавказе. Открывался бесланский праздник тремя осетинскими пирогами и выступлением группы барабанщиков «Сила звука», а на закрытии выступили участница шоу «Голос.Дети» Камилла Кусова, певец Мариинского театра Вадим Чельдиев и танцоры народного ансамбля «Беслан».

Выступление ансамбля «Беслан» Фото: Алан Савлаев

В первый день турнира, пока шёл групповой этап, самому организатору лишь пару раз удалось взглянуть на поле. В самом начале дня Дзагоев подошёл к пресс-волу, чтобы раздать автографы и сфотографироваться со всеми желающими, а закончил общаться с фанатами уже в тот момент, когда каждая команда провела по три игры, определив полуфиналистов — ими стали «Анжи», «Беслан», «Алания» и команда из Ставрополя. Расписаться Алана просили везде, от футболок ЦСКА и кепок до чехлов для телефона, и даже на ногах и руках. «Аланчик, выздоравливай, ты нужен сборной!» — эта фразу Дзагоев слышал от своих фанатов чаще других.

В среду команды разыгрывали призовые места. В борьбе за седьмую строчку сильнее «Ессентуков» оказалась единственная иностранная команда турнира — из Цхинвала. Такую искреннюю радость, как ребята из страны, где чуть ли не 24 часа в сутки взрослые охраняют свою родину, в этот день не испытывали, кажется, даже победители. В то же время владикавказская «Юность» обыграла «Моздок» и завоевала пятое место.

К полуфинальным матчам Дзагоеву удалось освободиться от не редеющей толпы болельщиков — некоторые дети подходили за автографом по нескольку раз. «У тебя же уже есть роспись!» — показывает мальчик на кепку своего друга. «Мне на другой стороне нужно», — следует ответ.

Алан Дзагоев Фото: Алан Савлаев

Пока сильнейшего выявляли махачкалинцы и ставропольцы, Алан с болельщиками уделил внимание местному дерби — «Беслану» и «Алании». Первые поначалу придавили гостей и даже забили гол в первом тайме, но затем расслабились, пропустили со стандарта и посыпались. В итоге счёт 4:1, и «Алания» вышла в финал, где встретится со сверстниками из Ставрополя.

Но сначала матч за третье место. Драматичная игра, в которой будущий лучший вратарь турнира Алихан Торчинов из Беслана тащил всё, что можно, а лучший полузащитник из «Анжи» Гасан Гитинов к концу матча сделал счёт 3:2… Штрафной в ворота «Анжи» — удар — гол! И серия пенальти, в которой хозяева попадают в створ три раза из трёх, а 9-летний махачкалинец — в штангу. Команда из интерната имени Ивана Каниди становится бронзовым призёром.

Финальный матч получается больше напряжённым, чем зрелищным. Зато правильную атмосферу создавала мощная группа поддержки родителей ставропольских мальчишек, которые перекрикивали осетинских болельщиков, поддерживающих свой главный бренд — «Аланию». Во многом благодаря зарядам своих фанатов команда из ДЮСШ «Кожаный мяч» имени Романа Павлюченко в концовке додавила «Аланию» после розыгрыша углового — 2:1. «Стандарты — наш конёк!» — с радостью заявил завёрнутый в жёлто-белый флаг Ставропольского края отец автора голевой передачи.

Команда из Ставрополя — победители турнира Фото: Алан Савлаев

С финальным свистком два футболиста «Алании» в слезах упали прямо на поле. К побеждённым все подходить боялись или стеснялись, кроме самого Алана Дзагоева. Футболист сборной России кинулся на газон и стал успокаивать мальчишек то ли на русском, то ли на осетинском. Те от удивления перестали плакать и внимательно слушали «армейца».

Позже оба получат из рук Дзагоева призы: Данил Кудашев, как лучший защитник, — щитки, а полный тёзка другого экс-сборника Алан Касаев, как самый ценный игрок, — футболку Алана с матча Лиги чемпионов. Два других подарка заслужили форварды из Ставрополя: лучшим бомбардиром и обладателем мяча с автографами игроков ЦСКА стал Кирилл Туфанов, а сильнейшим нападающим — Ярослав Бабченко, который скоро будет играть в новых бутсах.

Дзагоев: в 2012-м я готов был перейти в «Тоттенхэм» Полузащитник ЦСКА дал интервью популярной британской газете Daily Mail, а «Чемпионат» перевёл откровения Алана.

Естественно, и без командных призов ребята домой не уехали. Ставропольцы, год назад победившие в похожем турнире братьев Габуловых в Моздоке, получили уже второй комплект формы, владикавказцы и бесланцы — по сетке из десяти мячей, а все остальные — рюкзаки от компании Nike.

Алан Дзагоев и команда «Алания» 2008 года Фото: Алан Савлаев

По окончании турнира на вопросы корреспондента «Чемпионата» ответил сам организатор турнира Алан Дзагоев — о регулярности этого мероприятия, серебре ЦСКА и своём здоровье.

— Всё прошло отлично, самое главное — дети остались довольны, — Дзагоев, хоть и устал, светился широкой улыбкой.— Мне самому всё очень понравилось. По-моему, и организация была на высшем уровне — спасибо моему PR-агенту Дарье Арслановой. Кроме того, я благодарю всех наших партнёров, которые оказывали поддержку и помогали с подарками для ребят: Nike, Joy, ТБАУ, «Баварию», «Чемпионат». А теперь будем работать над тем, чтобы в следующем году всё прошло ещё лучше.

— То есть планируется, что турнир станет ежегодным?

— 100 процентов. Обещаю, что в следующем году турнир состоится.

— С какими чувствами возвращались на стадион, где начинал играть в футбол?

— Когда я впервые играл на «Пищевике», мне подарили мягкую игрушку, хомячка — приз самому молодому игроку чемпионата района. Сейчас лежит дома, в Беслане. А мой первый тренер Юрий Отарович Наниев работает здесь с очень талантливыми ребятами. Кстати, у него в команде снова есть Дзагоев! Юрий Отарович говорит, что сразу вручил ему «десятку».

— На турнире был аншлаг: кажется, что ваши фанаты съехались со всей республики. Какие напутственные слова говорили ребятам?

— Самое главное — это много тренироваться. После финального матча подошёл к ребятам из «Алании», подбодрил — впереди будет ещё много турниров. Вспомнил себя в их возрасте — я вообще был одним из главных нытиков, когда команда проигрывала! Самое главное, что они неравнодушны к результату.

— Видел очень много болельщиков в футболках ЦСКА сегодня. Сами праздновали серебро?

— Для нас, «армейцев», всегда есть только одна цель — первое место. Но учитывая непростые времена, серебро можно считать неплохим результатом. Да, сейчас ЦСКА не хватает «решал», как Вагнер или Думбия, тем не менее мы играли достойно и заслужили выступать в Лиге чемпионов.

— Как себя чувствуете сейчас?

— Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает. Вроде до матча с «Рубином» рубец зажил, я вышел на поле и забил, на следующей тренировке работал в общей группе, а потом снова рецидив. Я в течение двух месяцев приезжал на базу на несколько часов раньше, тренировался с нашими физиотерапевтами, относился к своему восстановлению максимально профессионально. Возможно, нужно было дать ноге немного больше отдыха, а я хотел быстрее выйти на поле.

— Что будете делать дальше?

— 28 мая лечу в Сербию к одному специалисту-реабилитологу. Мне его посоветовали Зоран Тошич, Олег Шатов и Игорь Смольников — этот физиотерапевт ставил на ноги многих звёзд, Луку Модрича, например. Получается, отпуска у меня не будет — буду готовиться с ним до начала тренировочных сборов. На Кубок конфедераций, к своему большому сожалению, тоже не попадаю.