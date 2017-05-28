Минимальный результат, дорого. Кто идёт на смену Луческу в «Зените»

Роберто Манчини опять связывают с «Зенитом». Согласно источникам «Чемпионата», на этот раз всё довольно серьёзно: в услугах итальянца заинтересован Сергей Фурсенко, и Манчини – номер один в шорт-листе клуба. И переговоры в разгаре. Это повод поговорить о нём подробно.

Характер: конфликты неизбежны

Независимый характер итальянца сложно отрицать. Его работа традиционно сопровождается конфликтами в раздевалке – тем не менее это не мешает результатам. Манчини не говорит об этом напрямую, но явно не против (как Моуринью, например) спровоцировать небольшое возмущение, чтобы растормошить коллектив. На последнем месте работы, в «Интере», он не стеснялся критиковать собственных футболистов в прессе. Доставалось Мауро Икарди и Жоффрею Кондогбиа. Спорный метод, но болельщикам «Зенита» знаком. Мирча Луческу одобрит.

Иногда Роберто принимает эмоциональные решения, которые затем приходится отменять. Некоторые из них имели резонанс. В апреле 2008 года он подал заявление об отставке из «Интера» и устроил ссору с Массимо Моратти в прессе, после чего как ни в чём не бывало доработал сезон до конца. В октябре 2011-го Манчини отправил Карлоса Тевеса в дубль «Манчестер Сити» и заявил: «Пока я здесь, Тевес не будет играть». Разумеется, Тевес потом играл и забивал.

Скандалы и треш

Манчини очень любит английскую Премьер-лигу. Настолько, что регулярно приводил АПЛ в пример родным итальянским клубам, чем заслужил противоречивое отношение к себе со стороны СМИ и некоторых коллег. Идеальный пример – конфликт между ним и Маурицио Сарри, тренером «Наполи». Во время кубкового матча между ними началась перепалка. Стороны обменялись любезностями, а затем Роберто вытащил из эпизода слово «пе**к» и обвинил коллегу в гомофобии.

Во время «гомофобского» скандала в Италии газета Tuttosport вышла с саркастичным заголовком «Мы все – Манчини».

«Если в Италии быть настоящим мужчиной – это значит быть таким, как Сарри, то лучше я буду геем», — заявил тренер «Интера», плейбой с личной фан-базой красивых девушек в «Твиттере». И добавил, что в Англии за гомофобные высказывания Сарри «не подпустили бы и на 100 метров к полю». Хитрый ход. Сарри получил клеймо, штраф и дисквалификацию. С другой стороны, в католической Италии (Манчини католик и активно посещает службу) всё это вызвало неоднозначную реакцию. Газета Tuttosport вышла с саркастичным, исполненным ядовитого сочувствия заголовком «Мы все – Манчини». Интересно, как бы развивался такой конфликт в России?

Манчини против Сарри. Гомофобия или «обычное оскорбление»? Тренера «Наполи» могут дисквалифицировать за оскорбление коллеги. Выясняем, было ли в его словах что-то, заслуживающее сурового наказания.

Стиль работы

«Мне нравится счёт 1:0. Если ты не пропустил, а в атаке у тебя кто-то вроде Карлоса Тевеса и Давида Сильвы, 90%, что ты победишь». Центр обороны – первое, на что итальянец обратит внимание. Манчини готов жертвовать компактностью ради низкой обороны. Что это значит? Например, что возрастные игроки защиты в его системе игры чувствуют себя комфортно.

Ещё Манчини один из тех консервативных специалистов, которые любят играть с классическим опорником-«собакой». В «Интере» Гари Медель при нём стал вице-капитаном, в «Ман Сити» был куплен (и постоянно играл) Найджел де Йонг.

Манчини – сторонник жёсткого распределения ролей на поле. Ему нужны не универсалы, а футболисты, которые делают пусть что-то одно, но идеально. В «Интере» он пошёл на конфликт с руководством ради приобретения Яя Туре, потому что команде был нужен игрок, который свяжет оборону с атакой. Эвера Банегу тренер посчитал неравноценной заменой. Собственно, причиной разрыва контракта и стала разница во взглядах на комплектование состава. В каждой его команде должны быть два-три технаря, для всех остальных приоритетом является атлетизм. Классический «Интер» Манчини 2006-2008-го не только переигрывал, но и затаптывал соперников. Через девять лет в Италии он решил повторить приём: были куплены Иван Перишич, Жоффрей Кондогбиа, Марсело Брозович и Фелипе Мело. Мощный, извините, табун.

Манчини – сторонник жёсткого распределения ролей на поле. Ему нужны не универсалы, а футболисты, которые делают пусть что-то одно, но идеально.

Если в обороне Роберто выстраивает систему и требует от игроков полного соответствия, то в атаке многое строится на импровизации. Отсюда репутация тренера-шопоголика: в командах Манчини голы, как правило, зависят от фантазии и техники исполнителей. Кстати, это роднит итальянца с Жозе Моуринью. В тактической книге, посвящённой оборонительной игре команды португальца, упоминается дисбаланс между обороной и атакой: это разница между «всё должно быть продумано до мелочей» и «надо купить звёзд, и пусть как-то разберутся».

Кстати, новой команде Манчини стоит заранее приготовиться к большому количеству мелких мышечных травм. Он привык перегружать игроков в тренажёрном зале и готов выпускать на поле не восстановившихся футболистов в важных матчах. Златан Ибрагимович вспоминает, как Роберто требовал, чтобы швед вышел в финале Кубка, когда накануне он едва мог ступить на ногу – так болело колено. И, кстати, Златан не осуждает методы тренера: «Он хочет побеждать».

Деньги и трансферы

Репутацию шопоголика Манчини заработал добросовестным трудом, жалобами на отсутствие нужных футболистов, а также фантастическим умением договариваться со звёздами лично, в обход клубов. На самом деле его склонность много тратить имеет два объяснения.

Первое – тактика, в которой в атаке всё решает индивидуальное мастерство. Златан Ибрагимович, Адриано, Карлос Тевес, Давид Сильва, Яя Туре – когда у Манчини нет игроков, которые могут придумать гол из ничего, его команды выглядят предсказуемо и временами беспомощно. Итак, статья расходов номер один – игрок, который сделает результат. Если на этом сэкономить, результат может разочаровать. Пример – тот же «Интер», который взял в аренду Стефана Йоветича. Казалось, что это дёшево и сердито, а оказалось просто дёшево.

В Италии, Англии, Турции и снова в Италии – в последние 10 лет Манчини везде был самым высокооплачиваемым тренером чемпионата.

Другая статья расходов идёт на «менталитет победителя». Манчини в какой-то телепрограмме сказал, что единственный способ создать побеждающую команду – это позвать в неё футболистов, которые привыкли побеждать. Характер не имеет значения. Поэтому при Роберто незаменимым в том, первом «Интере» был Марко Матерацци, который ради победы готов на всё. Поэтому в «Сити» решал де Йонг. И в том числе поэтому пригласили именно Яя Туре, которого итальянец считает прирождённым чемпионом. Самый яркий пример такого типа трансферов – переход Фелипе Мело в «Интер» Манчини в 2015 году. Этот переход шокировал болельщиков миланцев и повеселил всех остальных, но тренер был краток: «Игрок с такими характеристиками необходим в раздевалке».

Результат

Скандалы в СМИ, конфликты с руководством и в раздевалке, завышенная самооценка, дорогой контракт (с 2005 года Манчини был самым высокооплачиваемым тренером везде, где работал)… Зачем всё это? Дело в том, что если базовые требования итальянца удовлетворены, то по факту он добивается результата. Выполняет задачу-минимум. Хотя его победы неоднозначны и их можно оценивать скептически.

Он сделал «Интер» чемпионом впервые за 17 лет. Критики скажут: конечно, в Серии А без «Ювентуса»! Сделал «Манчестер Сити» чемпионом впервые за 44 года. Критики скажут: повезло, забили на третьей добавленной минуте. Его второй приход в экономящий и слабый «Интер» закончился противоречиво: расторжением контракта из-за несовпадения взглядов на будущее. Но единственный полный сезон Роберто закончил на четвёртом месте – самом высоком с тех пор, как ушла эпоха Дзанетти, Камбьяссо и Станковича. Всего два факта о Манчини: в Манчестере болельщики пели его фамилию на мотив песни Volare («Летать»). В Италии поддержка болельщиков была столь велика, что однажды сам Манчини (кажется, не самый сентиментальный человек) написал им открытое письмо, в котором были слова «я потрясён».

Есть победы, а есть моменты, которые болельщики запоминают навсегда. Такие, как победа 6:1 на «Олд Траффорд», или выигранный Суперкубок Италии после 0:3, или даже недавнее поражение «Ювентуса» в Кубке: «Интер» проиграл первый матч 0:3, выиграл ответный со счётом 3:0 и пропустил туринцев только по пенальти. Команда Манчини может плохо играть в футбол, но у неё есть характер.

Чего ждать от Манчини в России

Российская Премьер-Лига – своеобразное соревнование. Климат, инфраструктура, перелёты, заполняемость стадионов, лимит на легионеров – здесь хватает, так сказать, местного колорита. Такого, что тренеры помоложе могут получить нервный срыв (см. Андре Виллаш-Боаш). Роберто Манчини, разумеется, опытнее и спокойнее, но он прекрасно умеет объяснять причины своих неудач объективными внешними факторами, а именно плохим полем, плохим судейством, плохой реализацией, плохим календарём, плохой селекцией, невезением и т.д.

Если приглашать итальянца в «Зенит», то уж точно не для того, чтобы ставить ему жёсткие ограничения по составу и трансферному бюджету. Опыт «Галатасарая» и недавнего «Интера» показывает, что это непродуктивно. «Местные футболисты», «талантливая молодёжь», «вводить в состав воспитанников», — скорее всего, Манчини в ответ вежливо улыбнётся и попросит перевести ещё раз. Но если купить ему звезду в нападение и хотя бы одного тафгая, а также решить проблему с газоном на «Крестовском» (интересно, что труднее?) – то перспективы есть.