От Хабары до Тулы. «СКА» и «Арсенал» — в РФПЛ

Двух сенсаций за один день в РФПЛ не случилось: в РФПЛ следующий сезон начнут тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

РФПЛ возвращается на Дальний Восток

Марк Бессонов из Москвы

Если захотите узнать, как самим отправить себя в ФНЛ, пересмотрите стыковые матчи между «Оренбургом» и СКА. Хотя зрелище это не из самых впечатляющих – стоит сказать сразу. В первой игре команда сгоняли абсолютно унылую нулевую ничью. Во второй всё было уже интереснее – нападающий СКА Руслан Корян вскоре на исходе получаса игры запулил мяч в перекладину, однако затем «Оренбург» при родных трибунах взял игру под контроль и стал планомерно продвигаться к воротам хабаровчан. Ближе всего к успеху был Благой Георгиев, мастер стандартов, который умудрился не реализовать заработанный пенальти.

Ну а дальше футболистам хозяев стоит винить во всём только самих себя. Под конец второй сорокапятиминутки и в овертайме хозяева создали массу моментов, и Парняков с Лобжанидзе и Шагеновым весь оставшийся вечер будут вспоминать, как умудрились не отправить мяч в ворота.

Всё дошло до лотерейной серии пенальти. Футболисты СКА планомерно расстреливали нижний правый угол ворот Руденко, забыв про остальные зоны. Тактика сработала – защитник «Оренбурга» Андрей Малых бездарно исполнил одиннадцатиметровый, а выстреливший в перекладину Корян абсолютно неожиданным ударом отправил мяч под левую штангу. Футболистам РФПЛ пора оттачивать навыки многочасового сна в самолёте – каждому предстоит выезд в Хабаровск.

Тульский «Арсенал» не стал командой-лифтом

Данила Игнатов из Тулы

После спартаковских вандалов, оставивших после себя литры тосола и выкорчеванные ворота на тульском стадионе, агрономы «Арсенала» успели восстановить газон к стыковой «ответке». Хозяева-туляки и гости из Красноярска за полчаса до матча уже разминались на зелёной траве маленькой арены.

Поэтому причиной очередной травмы тульского плеймейкера Ильи Максимова, случившейся на восьмой минуте, точно стало не состояние поля. После стыка футболист повалился на газон, а затем пострадал от своего же партнёра Федерико Расича, который не заметил лежащего Илью и наступил на него. Максимова, которому на протяжении всей карьеры не везёт с «крестами», унесли с поля на носилках, а вместо него на поле появился Игорь Шевченко.

Героем первого тайма стал как раз однофамилец обладателя «Золотого мяча». Сначала Шевченко попытался замкнуть неплохую подачу Комбарова, затем упал в штрафной «Енисея» — было очень похоже на пенальти. В следующем эпизоде судья уже увидел нарушение, назначив штрафной после падения Григалавы. По воротам соперника очень хотел пробить Мусса Думбия, но Комбаров, почти в два раза выше малийца, буквально отобрал у партнёра мяч и сам установил его на месте фола. Попав в штангу, экс-спартаковец сделал своеобразный ассист на Шевченко, который отправил мяч в пустой угол ворот «Енисея».

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Ещё два момента создали туляки во втором тайме — ровно на два больше, чем их коллеги в матче «Оренбурга» и «СКА». Сначала защитник Максим Беляев после прострела как будто бил по своим воротам, но вратарь сборной Владимир Габулов резко переместился к мячу и накрыл его грудью. Во второй раз уже было опасно у ворота «Енисея»: Горбатенко протащил мяч по центру и пробил в миллиметре от штанги.

Так симпатичный «Енисей», который ещё в прошлом году чудом спасся от второй лиги, с самым молодым пресс-атташе в истории российского футбола, очень харизматичным тренером Андреем Тихоновым и грамотным менеджментом остался штурмовать ФНЛ ещё на сезон. А «Арсенал» — единственный клуб из второй восьмёрки, регулярно собирающий полный стадион, доказал, что он не команда-лифт, оставшись в РФПЛ как минимум до 2018-го.