СКА-панк. Что надо знать о сенсационном дебютанте РФПЛ

От Хабары до Тулы. «СКА» и «Арсенал» — в РФПЛ Двух сенсаций за один день в РФПЛ не случилось: в РФПЛ следующий сезон начнут тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

Тренер

«Армейцы» перепробовали сразу троих тренеров за сезон. Александр Григорян подарил СКА надежду на мечту, разобрал на атомы московский «Спартак» и победил его, перед выездом к «Динамо» отправил своих игроков пострелять из пейнтбольных ружей, выстроил слаженную систему игры и уехал за своей новой мечтой – работать с «Анжи» в Премьер-Лиге. Рискнул не зря, новая команда Григоряна тоже стала симпатичной и играющей. Сменивший зимой Григоряна Андрей Гордеев едва всё не разрушил, и из-за командной кухни кажется, что дело в тренерском менталитете. После Григоряна, умеющего мотивировать и устраивать проверки характера каждому игроку (например, менять на 30-й минуте на сборах), Гордеев оказался слишком зефирным и нетребовательным. Что водилось и в его «Мордовии».

Алексей Поддубский, бывший игрок хабаровчан, получил контроль над командой и быстро вычленил проблему: «Команда много контролировала мяч, почти во всех встречах процент владения был выше, чем у соперников, где-то 60 на 40. Но не хватало открываний впереди, обострений, весь перепас шел перед штрафной». Он перестроил тактику СКА и сделал сильнее влияние атаки – если при Гордееве «армейцы» в 10 матчах забили 6 мячей, то при Поддубском – 8 голов в 6 играх, считая «стыки». Поддубский отказывался обсуждать своё будущее, но у него уже отняли приставку «и. о.» и отправили получать тренерскую лицензию Pro. Следующий сезон со СКА должен начать он.

5 игроков «СКА-Хабаровска», которых нужно знать

Александр Довбня. Чаще ворота «СКА-Хабаровска» защищал вратарь-мем Александр Криворучко, но у Поддубского Довбня стал безоговорочно основным. 0,69 пропущенных голов за игру по сезону – мощные цифры, но вклад в исторический подъём в Премьер-Лигу ещё мощнее. В Оренбурге Довбня сначала вытащил пенальти от Благоя Георгиева, одного из лучших исполнителей стандартов по сезону, потом, в серии 11-метровых – от Андрея Малых, а в промежутке между этими событиями – справлялся с моментами, где «Оренбург» сам не запарывал всё бездарными промахами.

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Довбня уже привык летать. До Хабаровска отбегал три года во Владивостоке, а теперь перевёз на край России свою семью и жалеет только об одном: «В Хабаровске, кажется, вообще нет минусов. Было бы море – было бы всё просто идеально…».

Александр Димидко. Редкий хабаровчанин в СКА, капитан, ведущий центральный защитник и символ «армейцев»: длинный, как каланча, по-медвежьи тяжёлый, с забавной техникой, вызывавшей улыбку у болельщиков «Динамо», но боевитый, самоотверженный и умеющий играть с забинтованной головой а-ля Джорджо Кьеллини. Сейчас Димидко переживает уже третий период карьеры в Хабаровске – первый стал трамплином в «Динамо», во второй его ядовито травил Сергей Горлукович. «Если мне кто-то скажет, что Димидко сыграл хорошо, плюну ему в глаза», – из избранного.

Димидко – Владимир Рыков наоборот. Уже в третий раз Александр поднимается со своей командой в Премьер-Лигу, раньше поднимался с «Томью» и «Мордовией», а ещё бегал полсезона в тульском «Арсенале», когда «оружейники» возвращались в РФПЛ. Славная тенденция, а вторая тенденция – не очень: всякий раз, когда Димидко поднимался в Премьер-Лигу, его скидывали обратно в ФНЛ. Теперь такое вряд ли случится.

Владислав Никифоров. Ещё один хабаровчанин, сверкнувший в первой лиге ещё в 2006-м и сохранивший свою главную добродетель с тех времён – скорость и технику. Славо Муслин, увидев Никифорова на тренировке «Химок», прозвал игрока Савиолой, но с тех пор Владислав успел вернуться в Хабаровск, пережить 30-матчевую безголевую серию, подвинуться из атаки на фланг полузащиты, а при Поддубском – на позицию левого латераля.

Если остальным командам РФПЛ лететь на Дальний Восток всего однажды, то «армейцам» летать в Европу 15 раз за чемпионат.

Горлуковича тоже застал, но общался с ним получше: «В 2010 году, когда он вернулся в Хабаровск, то подозвал к себе и спросил: «Сынок, ты при ком заиграл?». «При вас», – говорю. Он: «Не вижу благодарности». И мы пошли с ним в duty-free. А уже в другой раз, уже после его окончательного ухода из СКА, мы встретились в Новогорске. Разговорились. И уже в конце он пошутил: «Будут деньги и икра – приезжай». Главный нефутбольный поступок Никифорова – однажды пообещал девушке жениться на ней, если СКА останется в ФНЛ. Остались. Женился.

Максим Казанков. Александр Григорян забрал с собой в «Анжи» главного архитектора атак осеннего СКА Адлана Кацаева, а Казанков стал заместителем плеймейкера. Григорян сам привозил Казанкова в Хабаровск и давал ему ёмкую характеристику: «Максим – очень интересный атакующий полузащитник, способный сыграть сразу на нескольких позициях. Обладает хорошим обыгрышем. Относится к той категории игроков, кто сумел раскрыться и проявить себя уже в достаточно зрелом возрасте. Обладает высокой работоспособностью, агрессией – как раз теми качествами, которых нам не хватало при проникновениях в чужую штрафную площадку».

Про позднее раскрытие – чистая правда: Казанков поплавал в ПФЛ («Торпедо-ЗИЛ», «Сокол», «Зенит-Ижевск», «Домодедово», «Сатурн»), засветился в чемпионате Узбекистана, а в 30 лет выдал сильнейший сезон в карьере. С 6 забитыми голами и 28 обостряющими передачами за чемпионат. Маловато – у Кирилла Панченко набралось 89 – но в СКА так активно не обострял никто. В схеме 3-4-3, привитой Алексеем Поддубским, Казанков как влитой.

«СКА-Хабаровск» ловит тренды: с подачи Алексея Поддубского «армейцы» на финише сезона перестроились на модную схему 3-4-3.

Хуан Лескано. Чтобы быть звездой ФНЛ и объектом охоты интервьюеров, не обязательно много забивать – достаточно засветиться в «Ливерпуле» и «Реал Мадриде». В Англию Лескано лично привозил Рафаэль Бенитес, там аргентинец получал советы от Хавьера Маскерано и дружил с Эмилиано Инсуа. В Мадриде – намочил телефон Криштиану Роналду: «Как-то я прыгнул в бассейн с холодной водой. Там рядом был Криштиану Роналду, но я не обратил внимания на него и намочил его Blаckbеrry. Ох, какое выражение лица было у него». В основу «сливочных» Лескано не пробился и бросился в андерграунд – Эмираты, швейцарский «Лугано», Красноярск и теперь вот Хабаровск.

Лескано часто магнитится ближе к флангу, редко завершает атаки (всего 32 удара за сезон), забивает тоже нечасто – сезон в СКА с 8 голами стал для Хуана лучшим в карьере. Однако, полюбив российские холода, Лескано уже высказывался о желании получить российский паспорт. В телевизионных аналитических программах Валерия Карпина Лескано будет нелюбимым гостем – год назад Лескано вышел на замену против его армавирского «Торпедо», сделал хет-трик и похоронил надежды «Торпедо» на место в ФНЛ.

Тактика

«СКА-Хабаровск» ловит тренды: с подачи Алексея Поддубского «армейцы» на финише сезона перестроились на модную схему 3-4-3, где при обороне тройка защитников превращается в пятёрку. «Перед дерби во Владивостоке провели по новой модели двусторонку в два тайма по 15 минут, засняли ее на видео, после чего указали ребятам на их ошибки. Глубоко, естественно, не вникали — не было времени, но азы объяснили, показали, как надо перестраиваться», – рассказывал Поддубский.

Как минимум в атакующем плане тактическая перестройка сработала. Пока видится так, что Поддубский – редкий российский тренер, видящий схему 3-4-3 атакующей: Корян, Лескано и Казанков обеспечивают мощный прессинг даже на чужой трети поля, отлажен прессинг и быстрый переход в атаку, а оба латераля-челнока, Никифоров и Черевко, активно ходят в атаку и используют обводку. Правда, при этом «СКА-Хабаровск» пока недостаточно силён в позиционной атаке, а при обороне допускает несогласованности, за которых их отчаянно прощали «Тамбов» и «Оренбург». Ну так не всё же сразу будет отлаженным до мелочей. На летних сборах у Поддубского будет время дать команде сильнее вникнуть в тактику.

Если судить только по словам в прессе, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт не против СКА в Премьер-Лиге.

Стадион

Домашние матчи «СКА-Хабаровск» играет на стадионе имени Ленина. Вмещает 15200 зрителей, в нынешнем сезоне ФНЛ часто забивался в лучшем случае на треть (средняя посещаемость – 3726, четвёртая в лиге после «Факела», «Енисея» и «Динамо»). На стыковую игру с «Оренбургом» пришло 11 тысяч болельщиков – вероятно, Хабаровск переживает типичную для нашей провинции историю и начинает заболевать футболом на фоне подъёма результатов. Хотя город всё-таки в первую очередь хоккейный, в лучшие сезоны «Амура» хоккейная «Платинум-Арена» забивалась на каждый матч.

Сам по себе стадион – типично советский: овальная форма, длиннющие беговые дорожки, типовые красно-синие кресла, табло за одной из трибун размером с дом, заборы для болельщиков, решётки перед фанатскими секторами. За пределами стадиона – колесо обозрения и памятник Ленину, конечно. Если сравнивать стадион СКА с более известным, то это чуть уменьшенная копия «Кубани» с теми же четырьмя мачтами и такими же типовыми секторами-дорожками. Обновлять под Премьер-Лигу его точно будут: гендиректор клуба Олег Флегонтов отметил, что стадиону сделают косметический ремонт, поменяют систему освещения. Уже установлены металлические рамки, на которые клуб потратил 17 миллионов рублей.

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Бюджет

В последние годы «СКА-Хабаровск» жил примерно по одному сценарию – более-менее вовремя выплачиваются премии, зарплаты, оплачиваются длинные перелёты, но денег на трансферные излишки нет. Бюджет хабаровчан болтался где-то на уровне 200 миллионов рублей. Как и во многих провинциальных городах, многое зависит от воли краевого губернатора – и если судить только по словам в прессе, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт не против СКА в Премьер-Лиге. «Мы обязательно изыщем возможности и будем их поддерживать. Необходимо будет искать серьёзных спонсоров», – говорил Шпорт несколько дней назад.

Повод пожаловаться

В кулуарах известно, что клубы и игроки Премьер-Лиги желали СКА остаться в ФНЛ из-за ненависти к дальним перелётам. К «Лучу-Энергии» десяток лет назад относились точно так же. «Хорошая команда «Луч». Удачи им желаю в первой лиге. Только чтобы они наверх не выходили. Летать туда не очень хочется», – говорил о дальневосточниках Пётр Немов. А Максим Калиниченко рассказывал, как Роман Павлюченко и Владимир Быстров, играя за «Спартак», специально хватали карточки, чтобы не лететь во Владивосток: «Были две «чайки» – Павлюченко и Быстров. По-моему, в «Спартаке» ни разу не слетали к «Лучу». Обязательно подгадывали дисквалификацию под этот матч. Помню, Рома бегал за каким-то судьёй, чуть ли не за нос хватал, выпрашивая четвёртую карточку».

В столицах опять начнут продумывать план с хватанием «лишней» карточки, жаловаться на длинные перелёты, это ещё хорошо, что Мирча Луческу в Хабаровск не полетит… Всем, кто так не хочет видеть «СКА-Хабаровск» в Премьер-Лиге, нужно зарубить на носу одно: если остальным командам РФПЛ лететь на Дальний Восток всего однажды, то «армейцам» летать в Европу 15 раз за чемпионат.

Перспективы

Многое будет зависеть от бюджета, поиска краевых спонсоров и летней трансферной кампании – состав СКА не соответствует уровню Премьер-Лиги, и подписания опытных защитников и сильного опытного нападающего вроде Сергея Корниленко, выдавшего мощный сезон в «Крыльях», уже напрашиваются. Но нынешних «армейцев» отличает командная игра и характер. Главное, чего не хочется для СКА – превращения в стандартную выживающую команду, набитую постоянными мигрантами, у которых нет ни амбиций, ни желания, только мысли о выбивании денег. Если брать примеры последних лет, то «СКА-Хабаровск» может повторить путь «Торпедо» трёхлетней давности – с болезненным вкатом, подписанием двух-трёх симпатичных легионеров и изнурительной борьбой за выживание с открытым исходом.

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