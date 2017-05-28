Плач по Мирче. 7 главных ошибок Луческу в «Зените»

Отмучились. Решение, назревавшее по ходу всего чемпионата, наконец рвануло, как воздушный шарик, который перекачали воздухом. «Зенит» объявил об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера. Приход румынского специалиста год назад считался главным селекционным успехом клуба. Теперь большинство болельщиков из Питера наверняка облегчённо выдохнуло. Причины, почему Мирча так и не освоился в российских реалиях, объяснить сложно. Да и стоит ли? Логичнее выделить его главные ошибки на сине-бело-голубом этапе карьеры.

9 главных разочарований сезона РФПЛ: судьи, Луческу, Траоре и другие Подводим негативные итоги завершившегося сезона РФПЛ: тренер и стадион «Зенита», форвард ЦСКА и очередной «странный» матч.

Странные сборы

В принципе понять Луческу можно – он приходил в клуб, который имел в составе больших мастеров даже по европейским меркам. Однако на старте сезона оказалось, что главная звезда Халк и ведущий защитник Гарай теперь команде не помощники, через полгода отправился на заработки в Китай и Витсель. Сказать, что «Зенит» стал совсем другой командой, значит не сказать ничего.

Логично, что заменить ушедших Халка, Витселя и Гарая было необходимо, только вот вместо мастеровитых звёзд из Европы Луческу выписал футболистов из команд РФПЛ.

Понятно, что Мирча пытался ротировать состав на сборах и использовать разные сочетания игроков. Однако в итоге ни один из вариантов, наигрываемых новым тренером, по ходу сезона так и не был применён. Рвавший соперников в товарищеских матчах Кержаков-старший весь сезон просидел на скамейке, примерно та же участь постигла много игравших молодых Долгова, Шейдаева, Джорджевича и Могилевца. Наигрывавшийся на фланге полузащиты Жирков вернулся к роли левого защитника, атакующий полузащитник Артур Юсупов – в опорную зону, а затем на лавку, Кришито был переведён в центр обороны и так далее и тому подобное. Прибавьте сюда нездоровое количество «товарняков», их странный график, когда команда выходила на матчи прямо с трапа самолёта, и можете сделать вполне однозначный вывод – предсезонные сборы ушли в никуда.

Непонятные трансферы

Логично, что заменить ушедших Халка, Витселя и Гарая было необходимо. Только вот вместо мастеровитых звёзд из Европы Луческу выписал футболистов из команд РФПЛ. И футболистов объективно и не стоящих в одном ряду по мастерству с ушедшими лидерами.

Нет, Молло, Цаллагов и Новосельцев, безусловно, парни мастеровитые, мы своими глазами видели, на что они способны. Но согласитесь – это всё же не те игроки, которые будут тащить команду в еврокубках. Про Эрнани так вообще что-то определённое сказать сложно. Забив пару красивых мячей на зимнем сборе, бразилец с пушечным ударом плотно осел под козырьком у кромки поля «Петровского». Роберт Мак, пофеерив в осенней части сезона, последовал его примеру. Бранислав Иванович, которому все прочили роль нового лидера «Зенита» на ближайшие годы, поразил всех своими чудовищными выступлениями и под конец сезона тоже обнаружил себя на банке. Удачным трансфером можно признать разве что покупку Андрея Лунёва, который не сразу, но заменил в основе нестабильного Лодыгина.

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Справедливости ради, в этом пункте у Мирчи также есть оправдание. Вероятно, он и рад был выписать классного исполнителя из-за рубежа, но, судя по всему, бюджет клуба был ограничен. Что объясняют грошовые суммы, заплаченные за новичков. Если всё так и есть, то тут уже вопросы к руководству.

Два состава

В итоге в распоряжении Луческу оказалось два полноценных состава. 22 футболиста примерно одинакового уровня, которые при грамотной ротации могли бы спокойно вытащить сезон и безболезненно играть на двух-трёх фронтах. Но…

Отсутствие ротации

В составе «Зенита» есть лишь 12 футболистов, которые провели на поле более 1000 минут в этом сезоне. Остальные – заметно меньше. Луческу, наигрывавший на сборах всех, включая молодёжь, включил режим автомата и ставил на игры одних и тех же людей. Вне зависимости от их формы и функционального состояния.

«Главному тренеру и без нас хорошо», — бросил Олег Шатов в микст-зоне в ответ на вопрос, когда он и Смольников вернутся в основу.

Так, после возвращения Данни Роберт Мак отправился в глубокий запас и появлялся на поле по большим праздникам, Кришито и Нету стали безоговорочными кандидатами на место в центре обороны, в то время как готовый на все 100 Ломбертс и потенциальный игрок основы сборной России Новосельцев не проходили в состав ни под каким предлогом. Сверкавший в «Крыльях Советов» Молло также выходил под конец игры, а Олег Шатов был обвинён главным тренером в пропусках тренировок, лжи и ещё нескольких смертных грехах. Любой зритель, более-менее следящий за РФПЛ, мог назвать стартовый состав «Зенита» на предстоящий матч задолго до того, как увидит программку на игру.

Вследствие этого половина футболистов оказались просто вымотана к концу сезона. В первую очередь это касается Жулиано, который просто потерялся в последние месяцы и никак не походил на того мощного, техничного и взрывного парня, тащившего на себе всю команду осенью и зимой. Другая половина футболистов тем временем выражала недовольство отсутствием игровой практики.

Конфликты с футболистами

«Главному тренеру и без нас хорошо», — бросил Олег Шатов в микст-зоне в ответ на вопрос, когда он и Смольников вернутся в основу. Неплохо начинавший сезон полузащитник после зимних сборов перестал проходить в стартовый состав. Ситуация была в состоянии тихой войны, пока керосина не подлил агент игрока. И с тех пор понеслось. В основу Олегу доступ был закрыт.

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Недопонимание произошло и с Ломбертсом. Сперва Луческу отказался отпускать защитника, рвавшегося поближе к семье в Бельгию из-за скорых родов жены, так как не знал, уйдёт ли Гарай. Вопрос по Эсекьелю закрылся в последние минуты, и Николас не успел найти себе новый клуб. Мирча пообещал, что с приходом нового защитника отпустит бельгийца. Однако после трансфера Ивановича не сдержал обещание, чем расстроил игрока. Более того, маринование на скамейке также никак не способствовало урегулированию ситуации.

Махнул рукой в прямом и переносном смысле Мирча и на главного «чистильщика» команды Хави Гарсию. После дисквалификации за удар Газинского в игре с «Краснодаром» и замены в матче с «Анжи» недавний капитан в основе больше не появлялся. В не самых приятных отношениях с тренером находились Могилевец, Михаил Кержаков и Юрий Лодыгин. Последнего румын так и вовсе порой критиковал при прессе. Что уж говорить – вряд ли бы кто-то осмелился назвать атмосферу в раздевалке семейной.

Тактическая предсказуемость

Из-за отсутствия ротации Луческу оказался заложником ситуации. Весь сезон «Зенит» играл по схеме 4-2-3-1, а во второй части чемпионата так вообще никогда не отходил от одного и того же плана на игру. Мирча не смог раскрыть лучшие качества большинства футболистов, в следствие чего команда зачастую упиралась в тупик и теряла очки. Не помогали ни проходы Данни, ни бесконечные навесы на Дзюбу.

С возвращением Данни «Зенит» окончательно потерял игровой рисунок. Несмотря на то что Мигел был одним из немногих футболистов «Зенита», на игру которых можно было смотреть без желания отвернуться, команда просто терялась в перемещениях. Больше всего от этого пострадал Жулиано, ставший гораздо реже получать мячи. Карта передач в игре с «Анжи» показывает это наглядно. На поле бразилец просто стал лишним.

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Постоянные жалобы

Ну и самый странный и одновременно сопливый пункт. На матче сезона со «Спартаком» предсказуемо появился баннер, на котором был написан негласный гимн «Зенита» сезона-2016/17. Само собой, от такого поведения тренера и последующего троллинга со стороны фанатов других команд вираж был далеко не в восторге.

И подмоченная репутация клуба – «заслуга» в первую очередь Луческу. Он жаловался на игроков, на судейство, на предвзятое отношение прессы. На что угодно, кроме себя. Мирча в упор не хотел признавать своих ошибок, создавая прессе огромный трафик непопулярными, непонятными и о-о-очень странными заявлениями. В том числе называя журналистов тупыми. Порой казалось, он специально делает всё, чтобы его поскорее отправили в отставку. Если так, то своего он добился.

«Мутко – лучший трансфер «Спартака». Монолог Луческу на полчаса Мирча Луческу выдал 30-минутный монолог, в котором вспомнил Андрея Червиченко, Марко Трабукки и даже Валерия Рейнгольда.

Понятно, что Луческу привык к тепличной атмосфере, которая была создана для него в «Шахтёре». Местная пресса не критиковала работу тренера и команды, потому Мирча сильно удивился, когда увидел в питерских изданиях статьи не только хвалебного содержания.

Теперь «Зениту» предстоит новый этап жизни. «Инстаграм» клуба пополнился ещё одним подписчиком по имени Роберто. Пока это вся официальная фактура. А завершившийся сезон в Питере определённо постараются поскорее забыть. Тем временем румынский эксперимент официально завершён и признан неудачным.