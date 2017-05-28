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Сергей Кирьяков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

«Засуньте свои плакаты в одно место». Как жгли Кирьяков и Тихонов

На пресс-конференции Сергей Кирьяков и Андрей Тихонов обменялись «комплиментами», а игроки тульского «Арсенала» радовались Премьер-Лиге.
28 мая 2017, воскресенье. 23:05. Футбол
Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
28 мая 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Тула
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 – Шевченко – 29

Пресс-конференция в Туле началась ожидаемо. Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов не стал комментировать игру, предложив журналистам сразу перейти к вопросам.

— Перед матчем вы много говорили о работе арбитров. Как сейчас оцените судейство арбитра Сельдякова?

— А как его оцените вы? — встречный вопрос от Тихонова.

— Нормально.

— Понятно, что у вас претензий к арбитру нет и не будет. Вот и у меня их нет.

— Сегодня «Енисей» хотел выйти в РФПЛ? — двусмысленный вопрос от журналиста-туляка.

— Мы играли честно, у нас никакой иной задачи не стояло… Кстати, по игре, считаю, мы были не хуже.

— Тем не менее до пропущенного гола вы играли от обороны.

— Дело в том, что мы играли на выезде. К тому же у «Арсенала» появился большой нападающий, против которого нам пришлось выставить трёх центральных защитников. Тула сегодня использовала очень много длинных передач.

— Вы говорите так, будто «Арсенал» должен был подстраиваться под игру «Енисея», — продолжает провоцировать Тихонова местный журналист.

— Вы поймите, у нас в ФНЛ даже так не играют, как играет Тула, — спокойно парирует тренер. — Я не ожидал такой прямолинейности от «Арсенала». Тем не менее у меня нет претензий ни к сопернику, ни к судейству. Только к себе.

От Хабары до Тулы. «СКА» и «Арсенал» — в РФПЛ
Двух сенсаций за один день в РФПЛ не случилось: в РФПЛ следующий сезон начнут тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

Андрей Тихонов расписывается на памятном двойном шарфе «Енисея» и «Арсенала» и молча покидает зал, а его место занимает коллега Сергей Кирьяков, довольный победой в главном матче сезона.

— Это последняя и самая приятная пресс-конференция в этом сезоне, — подводит итоги Кирьяков. — Поздравляю с победой всех, кто болел за «Арсенал», и даже тех, кто был настроен пессимистично. Мы все довольны, что решили задачу. Это было очень непросто. К примеру, «Оренбург» неплохо провёл первую стыковую игру, но имел очень большие проблемы в домашней, ответной встрече. У нас концовка чемпионата отняла очень много сил, поэтому сегодня задачей тренерского штаба было подготовить ребят психологически. Что ж, впервые в истории Тулы мы остались в РФПЛ.

Андрей Тихонов сегодня сказал, что «Арсенал» играл так, как не играют даже в ФНЛ, — длинными передачами.

— Пусть Андрей занимается своей командой. Мы играли так, как должны были, и наш футбол принёс результат. Он не прав, что подобным образом комментирует нашу игру. Кстати, не сказал бы, что «Арсенал» играл исключительно длинными передачами. Мы давали установку игрокам играть надёжнее, ведь сегодня многое стояло на кону.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

И ещё: знаю, что в этом зале есть люди, которые писали петиции, устраивали митинги, рисовали плакаты… Теперь вы можете засунуть их в одно место. Кроме того, передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге всё ясно, а у нас будут проблемы. Это такой пиар человека, который должен следить за своей работой. Увидев Талалаева, сам передам ему привет, и вы сами знаете какой. Так что пусть на глаза мне не попадается.

— Выполнение задачи означает, что вы остаётесь в Туле на следующий сезон?

— Да, у меня заканчивается контракт. Думаю, мы сядем и обсудим всё с руководством «Арсенала». Если всё будет хорошо, переведём дух и летом начнём работать. Что касается трансферов, то если зимой мы брали бесплатных игроков, то теперь понадобится усиление другого уровня.

Тем временем рядом с автобусом команды хозяев был аншлаг. Толпа болельщиков подзывала каждого футболиста для автографов, селфи и теоретической возможности получить красивую камуфляжную футболку. Пожалуй, таких фанатов, регулярно заполняющих маленький стадиончик, нет ни у одной команды из нижней части таблицы РФПЛ. Рядом с автобусом тульские футболисты тоже праздновали выполнение задачи, а иногда успевали и ответить на вопросы журналистов.

— Было много каких-то разговоров, что «Арсенал» уже двумя ногами в ФНЛ, но сегодня мы ответили всем критикам своей игрой, — герой матча Гия Григалава согласен со своим тренером. Именно грузинский защитник протащил мяч к воротам «Енисея» и заработал голевой штрафной. — Наверное, эти полгода были самыми сложными в моей карьере. Слава богу, мы выполнили задачу и остались в РФПЛ. Теперь начнём всё с чистого листа. Отдельное спасибо нашим болельщикам, всё было супер.

— Испытываю чувство выполненного долга, — говорит вратарь «Арсенала» Владимир Габулов. — Мы выдохнули: слава богу, справились! Спасибо за поддержку болельщикам тульского «Арсенала», поздравляю их с победой. Теперь отправляюсь в сборную. Вызов туда — это очень приятно, и в то же время он не позволяет тебе опустить планку своей игры. Очень радостным отправляюсь в расположение национальной команды.

— Это была самая тяжёлая игра сезона, — на французском признаётся малийский полузащитник Мусса Думбия. — Нам приходилось раз за разом взламывать оборону «Енисея». В итоге мы сделали это! Болельщики? Я уже и не знаю, что нам нужно плохого сделать, чтобы фанаты от нас отвернулись. На протяжении всего сезона болельщики поддерживают нас и полностью заполняют стадион. Теперь я отправляюсь в сборную Мали на два матча, товарищеский и отборочный на ЧМ-2018. Пока я принадлежу «Ростову», но у меня есть желание остаться в Туле. Теперь всё будет зависеть от того, как пройдут переговоры между этими клубами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Енисей Андрей Тихонов Сергей Кирьяков
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