Вопрос дня. Что Луческу делал не так?

Плач по Мирче. 7 главных ошибок Луческу в «Зените» Однотипная тактика, странные трансферы, постоянные жалобы и другие причины, по которым у Луческу не получилось задержаться в Петербурге.

Сергей Веденеев, бывший футболист «Зенита»:

– С прошлого сезона в «Зените» появилось много подводных и надводных камней, связанных с лимитом и финансовым фэйр-плей, появился китайский рынок, который перебил наш. Надо было находить быстрые решения, связанные с составом и заменами. Луческу просто оказался не готов к трудностям. Накопилось много мелких вопросов, и эти мелочи привели к такому результату – третьему месту.

Ринат Билялетдинов, бывший тренер «Рубина»:

– Команда – хрупкий механизм, и если одно звено сломалось, то это отразится на остальных и соответственно на результате. Даже по фамилиям – непонятно, что с Шатовым. Неясно, что случилось с Маком. Выпал из состава, а когда появился – ну совсем другой человек. То ли не выздоровел, то ли непонятно что. То же самое и с рисунком – появляются какие-то игроки, которые действуют не так креативно, как требуется. И команда становится легкочитаемым коллективом, который упрощает задачу сопернику. Где-то дают год-два экспериментировать, а где-то не терпят. «Зенит», несомненно, так команда, где результат нужен немедленно.

Алексей Игонин, бывший полузащитник «Зенита»:

– Луческу не справился с той задачей, которая была перед ним поставлена. Луческу приглашали как специалиста, который может вырастить своих футболистов, доморощенных игроков довести до уровня команды. И привлечь недорогих футболистов, которые смогли бы стать игроками топ-уровня. И получается так, что первая часть выполнена, своих звёзд мы продали, а вторая часть не выполнена, а она и была самой важной. Получилось, что развалили то, что было, а нового не создали.

Вячеслав Булавин, бывший защитник «Зенита»:

– Трудно судить, в чём его главная ошибка. Нужно видеть тренировочный процесс, взаимоотношение с игроками, отношение игроков к Луческу – всё это накладывается на игру команды. Моё мнение, что подготовительный период «Зенит» провёл крайне неудачно. Слишком много игр, никак не могли определиться с основным составом. Настроение было испорчено ещё и неудачной игрой в Лиге Европы.

Андрей Созин, член комитета по этике:

– Буду банален. Луческу не решил задач. В Лиге Европы вылетел в первом раунде, по итогу сезона не стал чемпионом и даже не попал в зону Лиги чемпионов. Но ключевой фактор – это непонятная трансферная политика. Молло, Цаллагов… Они не подошли под задачи клуба. Чаша терпения клуба лопнула, всё закономерно. А стенания Луческу по поводу судейства только усугубили его положение.

Константин Лепёхин, бывший защитник «Зенита»:

– Луческу не удалось создать новую команду. Он принимал одну команду, но на протяжении года она значительно изменилась по составу. Ему не удалось заменить ведущих футболистов, которые ушли. Не могу ни положительно, ни отрицательно оценить работу Луческу. Он дал тот же результат, что был в прошлом году. В этом плане в «Зените» стабильность. Так что я не стал бы выделять Луческу из всех остальных тренеров «Зенита». Так случилось, что он проработал всего год. Стоило ли дать больше времени? Не знаю, о чём договаривались при подписании. Если он был в курсе, что состав будут менять так, то, безусловно, должен был отвечать за результат.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

– Прежде всего у Луческу не получился результат. Команда выиграла Суперкубок, но это могла быть ещё инерция задела Виллаш-Боаша. Что касается третьего места, тут главное то, что команда не попала в Лигу чемпионов. Не говоря уже о том, что не было качества игры. «Зенит» во многих матчей не показал достаточной реализации потенциала игроков. У Луческу возникли проблемы, связанные с постановкой игры. Требования, предъявляемые им, многими игроками не воспринимались, а многие футболисты и вовсе не отвечали этим требованиям. Селекция «Зенита» не носила систематический характер, не чувствовалась философия. Это и повлияло на решение руководства клуба.

Минимальный результат, дорого. Кто идёт на смену Луческу в «Зените» Подробно о Роберто Манчини, с которым «Зенит» ведёт переговоры.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель:

— За годы работы в «Шахтёре» у Луческу, кажется, уже замылился взгляд, да и просто в силу возраста он оказался не способен работать на новом месте. Он непонятно зачем то публично критиковал игроков за оплошности, то упёрто верил в них, несмотря на ошибки, как в случае с Лодыгиным. При нём «Зенит» приобрёл фактически второй состав, но сильно просел в качестве первого. В общем, многие решения принимались румыном либо несвоевременно, либо вопреки здравому смыслу. А его постоянно жалобы и стремление свалить ответственность на кого угодно, кроме себя, утомили уже и болельщиков, и руководство «Зенита». Так что примерно с матча со «Спартаком» Мирча был уже обречён.

Мнение читателей

Croorc:

– Ждём разоблачающие интервью Луческу о Питере, судьях, чемпионате в целом.

ignashevich-podstava:

– Луческу просто слаб как тренер. Ему на пенсию пора.

10ru:

– Всё правильно. Новое руководство, новый тренер, новые игроки… И нефиг ждать и строить команды по10 лет. Болельщикам нужен результат, здесь и сейчас.

Demetriusz:

– Спасибо руководству! Верное решение!

Zohhan:

– Вместе с Луческу уходит целая эпоха комментариев и комментаторов про нытика Луческу. Аминь.