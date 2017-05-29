Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Обзор главных событий дня в футболе 28 мая 2017
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Рекордный юбилей Месси и Иньесты. Главное — в обзоре дня

Луческу уступил Манчини место в «Зените», РФПЛ пополнилась хабаровскими «армейцами», а Иньеста и Месси синхронно выдали клубный рекорд.
29 мая 2017, понедельник. 00:00. Футбол
Плач по Мирче. 7 главных ошибок Луческу в «Зените»
Однотипная тактика, странные трансферы, постоянные жалобы и другие причины, по которым у Луческу не получилось задержаться в Петербурге.

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Луческу

Совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Мирчей Луческу.

Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с «Зенитом» Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы и стал бронзовым призёром чемпионата страны.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко согласовал с итальянским тренером Роберто Манчини детали контракта с сине-бело-голубыми.

Манчини встретился с Фурсенко

По информации «Чемпионата», сегодня, 28 мая, в Милане состоялась личная встреча нового руководителя «Зенита» Сергея Фурсенко и итальянского специалиста Роберто Манчини. В ходе встречи стороны окончательно согласовали детали контракта 52-летнего тренера с клубом из Санкт-Петербурга.

Последним местом работы Манчини был «Интер», с которым он расстался в августе 2016 года. Роберто также работал в «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине». В числе прочего выигрывал с «Интером» чемпионат Италии (2005/06, 2006/07, 2007/08), а с «Манчестер Сити» побеждал в чемпионате Англии (2011/12).

Минимальный результат, дорого. Кто идёт на смену Луческу в «Зените»
Подробно о Роберто Манчини, с которым «Зенит» ведёт переговоры.

Дзагоев не примет участия в Кубке конфедераций

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сообщил, что из-за травмы не сможет принять участие в Кубке конфедераций — 2017.

«Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает. Вроде до матча с «Рубином» рубец зажил, я вышел на поле и забил, на следующей тренировке работал в общей группе, а потом — снова рецидив. Я в течение двух месяцев приезжал на базу на несколько часов раньше, тренировался с нашими физиотерапевтами, относился к своему восстановлению максимально профессионально. Возможно, нужно было дать своей ноге немного больше отдохнуть, а я хотел быстрее выйти на поле.

«Аланчик, выздоравливай!» Дзагоев устроил праздник для детей в Беслане
В родном городе Дзагоева Беслане 23 и 24 мая прошёл турнир для детей 2008 года рождения.

28 мая лечу в Сербию к одному специалисту-реабилитологу. Мне его посоветовали Зоран Тошич, Олег Шатов и Игорь Смольников — этот физиотерапевт ставил на ноги многих звёзд, Луку Модрича, например. Получается, отпуска у меня не будет — буду готовиться с ним до начала тренировочных сборов. На Кубок конфедераций, к своему большому сожалению, тоже не попадаю", — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Тренерский штаб сборной России включил Дзагоева в расширенный состав команды на Кубок конфедераций, однако хавбек ЦСКА не полетел со сборной на тренировочный сбор в Австрию.

«СКА-Хабаровск» по пенальти обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ

В ответном переходном матче за право участвовать в российской Премьер-Лиге «Оренбург» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
28 мая 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
0 : 0 3:5
СКА-Хабаровск
Хабаровск

Первый матч команды также завершили вничью — 0:0. Таким образом, после безголевой ничьей в дополнительное время победитель противостояния выявлялся в серии пенальти, в которой удачливее оказались хабаровчане — 5:3. Таким образом, «СКА-Хабаровск» впервые в истории получил путёвку в РФПЛ, а «Оренбург» элитный российский дивизион покидает и выступит в следующем сезоне в ФНЛ.

Посмотреть видео с серией пенальти и празднованием «СКА-Хабаровск» выхода в РФПЛ можно в YouTube.

От Хабары до Тулы. «СКА» и «Арсенал» — в РФПЛ
Двух сенсаций за один день в РФПЛ не случилось: в РФПЛ следующий сезон начнут тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

Тульский «Арсенал» сохранил прописку в РФПЛ

«Арсенал» минимально обыграл «Енисей» в ответном переходном матче за право в следующем сезоне сыграть в российской Премьер-Лиге. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
28 мая 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Тула
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 – Шевченко – 29

На 29-й минуте Кирилл Комбаров со штрафного пробил в перекладину, но после отскока мяч в угол ворот ударом головой послал Игорь Шевченко.

В первом матче «Енисей» дома победил «Арсенал» со счётом 2:1. Таким образом, туляки благодаря гостевому голу сохранили прописку в РФПЛ, а красноярская команда в следующем сезоне снова будет выступать в ФНЛ.

Иньеста и Месси первыми выиграли по 30 трофеев с «Барселоной»

«Барселона» одержала победу над «Алавесом» в финальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 3:1.

29-летний Лионель Месси и 33-летний Андрес Иньеста выиграли свои 30-е трофеи в качестве игроков «Барселоны» и стали первыми футболистами в истории клуба, достигшими этого показателя.

Список трофеев у каждого из игроков одинаков: восемь побед в чемпионате Испании, семь Суперкубков Испании, четыре выигранных Лиги чемпионов, пять Кубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
29 мая 2017, понедельник
00:11 Дзюба: наша главная проблема — в абсолютном преобладании угнетающего негатива
00:04 Габулов: испытываю чувство выполненного долга, теперь отправляюсь в сборную
00:00 Бышовец: многие футболисты «Зенита» не отвечали требованиям Луческу
28 мая 2017, воскресенье
23:50 «Лорьян» с экс-форвардом «Спартака» Уорисом в составе вылетел из Лиги 1
23:46 «Кротоне» выиграл у «Лацио» и избежал вылета, «Эмполи» отправился в Серию В
23:35 Буффон – Тотти: мы вместе взрослели, праздновали и плакали. Удачи, Франческо
23:25 Судье перед началом финала Кубка Португалии доставили мяч на беспилотнике
23:15 М. Думбия: пока я принадлежу «Ростову», но у меня есть желание остаться в Туле
23:15 Р. Билялетдинов: где-то дают год-два экспериментировать, а в «Зените» не терпят
23:13 Тотти – болельщикам «Ромы»: сейчас мне страшно, я нуждаюсь в вас
23:07 Григалава: говорили, что «Арсенал» уже двумя ногами в ФНЛ — мы ответили
23:04 Саркисов: мы просто доказывали себе свою принадлежность к футболу и к «Енисею»
23:02 В США 25-летняя футболистка потеряла сознание по ходу матча из-за жаркой погоды
22:48 «Истанбул» стал вице-чемпионом Турции и пополнил число возможных соперников ЦСКА
22:32 Определились все 22 участника ЛЧ, которые попали в групповой этап напрямую
22:30 Лепёхин: при двух разных тренерах у «Зенита» ничего особенно не изменилось
22:25 Мхитарян награждён медалью Армении «За заслуги перед Отечеством» I степени
22:18 Бреев: объяснений и оправданий искать не стоит, «Оренбург» сам всё отдал
22:11 «Баник» под руководством Петржелы вернулся в высший дивизион чемпионата Чехии
22:08 Игонин: с Луческу в «Зените» развалили то, что было, а нового не создали
22:07 Глава Новороссийска: «Черноморец» расплатился с долгами и вышел из кризиса
22:04 «Арсенал» Т – «Енисей» — 1:0. Видеообзор матча
21:55 Тотти не смог сдержать слёз по окончании последнего матча за «Рому»
21:49 Манчини вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом»
21:44 Де Росси: Тотти удалось объединить всех
21:40 Роберто Манчини подписался на «Зенит» в «Инстаграме»
21:38 Дзюба: схема 5-3-2 ведёт к сплошным 0:0 и 1:0. Кому интересен такой футбол?
21:30 Созин: терпение «Зенита» лопнуло, а стенания Луческу усугубили его положение
21:17 «Бенфика» в 29-й раз в истории выиграла Кубок Португалии
21:15 Глушаков отреагировал на выход «СКА-Хабаровск» в РФПЛ плачущим от смеха смайлом
21:10 «Бешикташ» в 15-й раз в истории выиграл чемпионат Турции
21:00 «Рома» одержала победу над «Дженоа» в последнем матче Тотти за римлян
20:57 Дзюба: Кокорин? Тех, кого вчера облизывали, сегодня с удовольствием поносят
20:48 Дзюба: если бы мог выбирать, пригласил бы в «Зенит» Клоппа, Боаша или Слуцкого
20:48 Тотти сравнялся с Буффоном по количеству матчей в Серии А
20:40 Кирьяков: теперь вы можете засунуть свои петиции, митинги и плакаты в одно место
20:36 Дзюба: рад за болельщиков «Спартака», а на сектантов не стоит обращать внимание
20:32 Гендиректор «Милана»: вижу в глазах Доннаруммы желание остаться в клубе
20:31 Тихонов: не ожидал такой прямолинейности от «Арсенала», даже в ФНЛ так не играют
20:24 «Зенит» объявил о расторжении контракта с Луческу
20:17 Кобялко: когда вышел на поле, болельщики «Оренбурга» меня даже поприветствовали
20:09 Хавбек «СКА-Хабаровск» Друзин: если честно, к РФПЛ шёл всю жизнь
19:53 Тульский «Арсенал» минимально победил «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛ
19:47 Ассу-Экотто: после слов Реднаппа на меня вышли реальные порностудии
19:43 Наставник «СКА-Хабаровск»: вытерпели, а в серии пенальти нам повезло больше
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший нападающий сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017