Рекордный юбилей Месси и Иньесты. Главное — в обзоре дня

Луческу уступил Манчини место в «Зените», РФПЛ пополнилась хабаровскими «армейцами», а Иньеста и Месси синхронно выдали клубный рекорд.

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«Зенит» объявил о расторжении контракта с Луческу

Совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Мирчей Луческу.

Румынский специалист возглавил сине-бело-голубых 24 мая 2016 года. Вместе с «Зенитом» Луческу выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы и стал бронзовым призёром чемпионата страны.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко согласовал с итальянским тренером Роберто Манчини детали контракта с сине-бело-голубыми.

Манчини встретился с Фурсенко

По информации «Чемпионата», сегодня, 28 мая, в Милане состоялась личная встреча нового руководителя «Зенита» Сергея Фурсенко и итальянского специалиста Роберто Манчини. В ходе встречи стороны окончательно согласовали детали контракта 52-летнего тренера с клубом из Санкт-Петербурга.

Последним местом работы Манчини был «Интер», с которым он расстался в августе 2016 года. Роберто также работал в «Галатасарае», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентине». В числе прочего выигрывал с «Интером» чемпионат Италии (2005/06, 2006/07, 2007/08), а с «Манчестер Сити» побеждал в чемпионате Англии (2011/12).

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Дзагоев не примет участия в Кубке конфедераций

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сообщил, что из-за травмы не сможет принять участие в Кубке конфедераций — 2017.

«Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает. Вроде до матча с «Рубином» рубец зажил, я вышел на поле и забил, на следующей тренировке работал в общей группе, а потом — снова рецидив. Я в течение двух месяцев приезжал на базу на несколько часов раньше, тренировался с нашими физиотерапевтами, относился к своему восстановлению максимально профессионально. Возможно, нужно было дать своей ноге немного больше отдохнуть, а я хотел быстрее выйти на поле.

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28 мая лечу в Сербию к одному специалисту-реабилитологу. Мне его посоветовали Зоран Тошич, Олег Шатов и Игорь Смольников — этот физиотерапевт ставил на ноги многих звёзд, Луку Модрича, например. Получается, отпуска у меня не будет — буду готовиться с ним до начала тренировочных сборов. На Кубок конфедераций, к своему большому сожалению, тоже не попадаю", — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Тренерский штаб сборной России включил Дзагоева в расширенный состав команды на Кубок конфедераций, однако хавбек ЦСКА не полетел со сборной на тренировочный сбор в Австрию.

«СКА-Хабаровск» по пенальти обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ

В ответном переходном матче за право участвовать в российской Премьер-Лиге «Оренбург» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.

Первый матч команды также завершили вничью — 0:0. Таким образом, после безголевой ничьей в дополнительное время победитель противостояния выявлялся в серии пенальти, в которой удачливее оказались хабаровчане — 5:3. Таким образом, «СКА-Хабаровск» впервые в истории получил путёвку в РФПЛ, а «Оренбург» элитный российский дивизион покидает и выступит в следующем сезоне в ФНЛ.

Посмотреть видео с серией пенальти и празднованием «СКА-Хабаровск» выхода в РФПЛ можно в YouTube.

От Хабары до Тулы. «СКА» и «Арсенал» — в РФПЛ Двух сенсаций за один день в РФПЛ не случилось: в РФПЛ следующий сезон начнут тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

Тульский «Арсенал» сохранил прописку в РФПЛ

«Арсенал» минимально обыграл «Енисей» в ответном переходном матче за право в следующем сезоне сыграть в российской Премьер-Лиге. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0.

На 29-й минуте Кирилл Комбаров со штрафного пробил в перекладину, но после отскока мяч в угол ворот ударом головой послал Игорь Шевченко.

В первом матче «Енисей» дома победил «Арсенал» со счётом 2:1. Таким образом, туляки благодаря гостевому голу сохранили прописку в РФПЛ, а красноярская команда в следующем сезоне снова будет выступать в ФНЛ.

Иньеста и Месси первыми выиграли по 30 трофеев с «Барселоной»

«Барселона» одержала победу над «Алавесом» в финальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 3:1.

29-летний Лионель Месси и 33-летний Андрес Иньеста выиграли свои 30-е трофеи в качестве игроков «Барселоны» и стали первыми футболистами в истории клуба, достигшими этого показателя.

Список трофеев у каждого из игроков одинаков: восемь побед в чемпионате Испании, семь Суперкубков Испании, четыре выигранных Лиги чемпионов, пять Кубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира.