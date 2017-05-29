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Мирча Луческу
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Табор уходит. Почему «Зенит» и Луческу не будут скучать друг по другу

Кое в чём Луческу улучшил «Зенит» «позднего» Боаша. Но этого «кое-чего» оказалось слишком мало для продления кредита доверия тренеру.
29 мая 2017, понедельник. 08:32. Футбол

Сегодня модно метать критические копья в спину мистеру Луческу. А я, пожалуй, начну с абзаца-другого в поддержку ветерана. Не из духа противоречия, нет, обыкновенной справедливости ради. Просто малевать этот год «Зенита» исключительно в чёрных тонах не совсем верно. Румынский специалист действительно проделал в Петербурге большую работу, и в том, что её результаты расстроили акционеров с болельщиками, он повинен только отчасти. Но об этом ниже. Пока – обещанный позитив.

Молодого португальского предшественника Луческу часто и преимущественно обоснованно попрекали чересчур прагматичным, навевающим скуку на людей, стилем игры. Виллаш-Боашу было глубоко фиолетово, что о нём болтает обыватель. Пока его метод приносил результат, Петербург кое-как терпел почти такого же самоуверенного, как его учитель Жозе, Мистера. Едва результаты ухудшились, народ возжелал перемен. Он ещё не забыл залихватскую команду Петржелы, агрессивную – Адвоката, по-итальянски утончённую – Спаллетти. На контрасте с ними «Зенит» системы АВБ выглядел слишком уж прозаичным, а временами, всем составом отбиваясь от нищего «Торпедо», простите, примитивным.

Вопрос дня. Что Луческу делал не так?
«Зенит» расторг контракт с главным тренером Мирчей Луческу. Эксперты и читатели «Чемпионата» – о том, что не удалось румынскому специалисту.

Исходя из этого, одной из задач нового тренера было повышение зрелищной составляющей игры. Спортивная подразумевалась по умолчанию. «Получилось же у него в Донецке слепить одну из самых ярких команд Восточной Европы – почему бы в Питере не повторить?» — так или примерно так рассуждали сторонники привлечения Луческу в «Зенит».

Результаты мастера говорили сами за себя: 22 трофея с «Шахтёром», включая один европейский. «То, что нужно», — должно быть, воодушевился главный акционер, пробежавшись взглядом по резюме тренера. Опытный, успешный, а вдобавок постигший загадочную славянскую душу – практически безупречный кандидат для достижения быстрого результата в условиях бывшего Союза!

Луческу добросовестно трудился, чтобы оправдать надежды работодателя, и кое в чём преуспел. По крайней мере, по цифрам заподозрить команду в деградации не очень получается. Они у «Зенита» весьма пристойны, а некоторые – вы удивитесь – так и вовсе лучшие в лиге! «Зенит» больше всех (58%) владел мячом и чаще всех поражал чужие ворота (50 раз). Суммарный голевой баланс мог оказаться даже более внушительным, если принять во внимание рекордное по сезону количество попаданий в штанги-перекладины – 17. Да и очковый результат прошлого чемпионата Луческу не намного – на пару пунктов – а всё ж таки улучшил. Выходит, какой-никакой шажок вперёд команда совершила. Пускай и не такой широкий, как подразумевалось изначально.

Вопрос в том, могла ли она в принципе рассчитывать на ощутимый, видимый глазу без призыва в союзницы статистики прогресс? Обратите внимание, что буквально с порога констатировали новые-старые топ-менеджеры клуба, господа Фурсенко и Сарсания. Несоответствие кадрового состава стоящим задачам! Поэтому, наверное, справедливо, что вместе со штабом команды ответственность за невыход в Лигу чемпионов разделил спортивный директор. Признать эффективной сезонную трансферную кампанию «Зенита» можно разве что с точки зрения экономичности.

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За два окна «Зенит» набрал девять новичков, не считая возвратившихся из командировок разной степени дальности Джорджевича, Могилевца, Рязанцева и Кержакова. Итого – чёртова дюжина – на стартовый состав набирается, ещё и пара запасных останется. Количественно «Зенит» усилился. О качестве доукомплектации красноречиво скажет один факт: на всех летних и зимних новичков «Зенит» истратил меньше денег, чем выручил с продажи Гарая. И более чем в два раза меньше относительно трансфера Халка в Китай. Естественное в эпоху бесконечных оптимизаций расходов стремление сэкономить привело к двум негативным последствиям – снижению суммарного класса заявки и её непомерной раздутости.

Какая роль в селекционной работе отводилась главному тренеру, доподлинно неизвестно. Но, приблизительно зная, как скрупулёзно он подбирал людей в «Шахтёр», сомневаюсь, что она была сугубо созерцательной. Луческу нёс ответственность за результат, а значит, должен был принимать активное участие в комплектации. Зачем ему понадобилась такая толпа новобранцев, не превосходящих по своим характеристикам имеющихся исполнителей, постичь тяжело.

В своё время Адвокат в Петербурге замечательно обходился 13-14 бойцами. Да, хрипели, да, стонали под сумасшедшей нагрузкой, но лямку тянули. Отсутствие случайных «пассажиров» не мешало выигрывать в России и Европе – наоборот, помогало. Беда современного «Зенита» как раз таки и заключается в изобилии игроков сомнительной – в разрезе командных задач – квалификации. Пожалуй, это и сгубило Луческу.

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А ещё – непоколебимая уверенность в своей защищённости. «Шахтёрские» годы убедили Мистера: как бы ни складывались обстоятельства, он выпутается. В Донецке авторитет Луческу был настолько велик, что никто не осмеливался выносить сор из избы – читай, раздевалки. Тут добиться беспрекословного подчинения футболистов ему не удалось. И виной тому, наверное, не только пресловутый вольный дух Северной столицы. Мирча Михайлович сам же и настроил против себя часть коллектива — труднообъяснимыми кадровыми решениями.

Михаил Кержаков у него, непонятно почему, вдруг стал «нефартовым». Шатов, находясь в отменной форме, выпал из основы. Ломбертс попал в опалу после недоработки против «Анжи». За оставшиеся шесть туров Луческу выделил любимцу местной публики целую минуту на поле. Мак, исправно обострявший игру осенью, за весну и часа в общей сложности не наиграл. В то же время отдельные товарищи, как бы ни отработали предыдущий матч, всенепременно выходили на следующий.

Применение двойных стандартов привело к тому, что одни затаили обиду на тренера, другие – расслабились. Стимулов умирать на газоне ни у тех, ни у других не осталось.

Чутьё, так часто выручавшее старого лиса Мирчу, в России ему изменило. Он либо не уловил опасных настроений в коллективе, либо не сумел их предотвратить. Апогей командного равнодушия пришёлся на «Терек». 8 мая 2017 года «Зенит» уступил ЦСКА инициативу в борьбе за Лигу чемпионов, и более-менее всем в Петербурге стало ясно: у этого альянса нет будущего.

Все последующие «прыжки» Луческу – на прессу, судей, футбольные власти, соперников (никого не забыл?) являлись не более чем защитной реакцией на усилившееся давление. Как человек мудрый, бывалый, он понимал, что ситуация вышла из-под контроля. И, не сомневаюсь, был внутренне готов именно к такой развязке.

Допускаю даже, что Луческу вчера тоже вздохнул с облегчением – в унисон со всем футбольным Петербургом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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