Прощание Императора. Как «Рома» проводила Франческо Тотти: видео

Тотти сыграл последний матч. Смотрим, как его проводили болельщики и команда, а также вспоминаем лучшие моменты его карьеры.

Карьера Франческо Тотти завершена. Вчерашний матч превратился в церемонию прощания с легендой. Это было по-настоящему красиво и трогательно.

Накануне матча «Рома» выпустила видео про своего капитана. 10 вещей, которых ещё не было, когда Тотти впервые сыграл за клуб. В списке iPod, Джастин Бибер и Косово.

Так с Тотти прощаются болельщики.

«Когда ваша девушка скажет, что парни не умеют хранить верность, покажите ей это фото».

Так прощается команда.

А так с нами прощался Франческо.

Он не смог сдержать слёз.

На поле вышла его семья. Им тоже грустно.

Мы запомним Тотти по многим прекрасным моментам. Таким, как пенальти в ворота Эдвина ван дер Сара.

Выигранное с «Ромой» скудетто.

И гол «Парме» в чемпионском матче.

Фото: Reuters

Победа на чемпионате мира.

Фото: Reuters

Первое в истории селфи во время празднования гола.

Фото: Reuters

Изобретательные послания фанатам и хейтерам («Вы всегда говорите обо мне. Что скажете сейчас?»).

А помните, как всё начиналось? Гол молодого Тотти в ворота «Барселоны».

Выдающаяся карьера! 876 игр за «Рому». 307 голов за «Рому». 58 матчей за сборную Италии. 6 трофеев. 18 серебряных медалей! 18 раз Тотти становился вторым…

Он казался вечным.

Но теперь Тотти занял своё место на пьедестале.

И напоследок. Несколько великолепных голов Франческо.

Итальянские комментаторы сходили с ума от его игры. Проверьте: вот подборка красивых голов Тотти. Включите погромче звук (итальянские комментаторы того стоят), промотайте первый гол (пенальти австралийцам, без которого Италия не стала бы чемпионом мира) и наслаждайтесь.

Чао!