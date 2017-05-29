Прощание Императора. Как «Рома» проводила Франческо Тотти: видео

Карьера Франческо Тотти завершена. Вчерашний матч превратился в церемонию прощания с легендой. Это было по-настоящему красиво и трогательно.
Накануне матча «Рома» выпустила видео про своего капитана. 10 вещей, которых ещё не было, когда Тотти впервые сыграл за клуб. В списке iPod, Джастин Бибер и Косово.
Так с Тотти прощаются болельщики.
«Когда ваша девушка скажет, что парни не умеют хранить верность, покажите ей это фото».
Так прощается команда.
А так с нами прощался Франческо.
Он не смог сдержать слёз.
На поле вышла его семья. Им тоже грустно.
Мы запомним Тотти по многим прекрасным моментам. Таким, как пенальти в ворота Эдвина ван дер Сара.
Выигранное с «Ромой» скудетто.
И гол «Парме» в чемпионском матче.
Победа на чемпионате мира.
Первое в истории селфи во время празднования гола.
Изобретательные послания фанатам и хейтерам («Вы всегда говорите обо мне. Что скажете сейчас?»).
А помните, как всё начиналось? Гол молодого Тотти в ворота «Барселоны».
Выдающаяся карьера! 876 игр за «Рому». 307 голов за «Рому». 58 матчей за сборную Италии. 6 трофеев. 18 серебряных медалей! 18 раз Тотти становился вторым…
Он казался вечным.
Но теперь Тотти занял своё место на пьедестале.
И напоследок. Несколько великолепных голов Франческо.
Итальянские комментаторы сходили с ума от его игры. Проверьте: вот подборка красивых голов Тотти. Включите погромче звук (итальянские комментаторы того стоят), промотайте первый гол (пенальти австралийцам, без которого Италия не стала бы чемпионом мира) и наслаждайтесь.
Чао!