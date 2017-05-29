Все на Х. Русский футбол поднимается со дна

Почему выход Хабаровска в РФПЛ на самом деле очень круто.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков обрадовался, что Хабаровск теперь в РФПЛ. Я тоже в восторге. Объясняю – почему.

Дальневосточный футбол пришёл к успеху 1 сентября 2013 года — тогда сюжеты с хабаровского стадиона имени Ленина весь день крутили по Первому и другим центральным каналам российского «ящика». Кадры, как спортсмены ускоряются по флангам и ныряют в штрафную, были настолько привлекательны, что шли в новостных выпусках раньше репортажей с «первых звонков» в школах.

В тот день вышел из берегов Амур.

— Мы как узнали, что поля в воде, сразу вышли на людей из СКА, — рассказывал один из фанатов, который взял сёрф и ловил волны затопленного стадиона. — Объяснили, что покататься здесь – такая небольшая мечта. Думали, откажут.

Но руководство клуба неведомым образом не только разрешило, но и вызвало на флешмоб журналистов. Если этой акцией в СКА хотели метафорично показать стране, какое глубокое болото их дальневосточный футбол, то результат получился идеальным.

Со времён катастрофического наводнения (уровень воды в Амуре вырос на 8 метров, смыв из бюджета страны 15 млрд руб.) о футболе в Хабаровске мы почти ничего не слышали. Были, конечно, редкие всплески, например, от вернувшегося в клуб Александра Григоряна. Этой весной в «Анжи» он объяснил стране, что его команда хоть и «обосралась», но «вылезла из говна». В СКА ему тоже было о чём и о ком говорить.

— Есть основания меня критиковать, есть основания критиковать ещё кого-то в клубе, но то, что было на трибунах… — говорил тренер, который только что прервал серию из пяти матчей без побед. Его команда в то время играла ужасно. — О чём вы вообще говорите? Какие у вас к нам претензии? Какие вы на хрен болельщики? Вас семь червей пришло сегодня. Был футбол, от которого вы могли получить удовольствие. Столько визга, а болельщиков с гулькин хрен.

В тот момент СКА шёл на 17-м месте в ФНЛ, набрав 13 очков в 15 матчах. И общая футбольная картина города выглядела так уныло, что даже знаток самых грязных углов любых подвалов Антон Михашенок называл просмотр матчей из Хабаровска пыткой.

На мой же взгляд, там было и что посмотреть, и что послушать.

Жалко было и журналиста «Чемпионата», и футболистов команды гостей, с затекающими ногами летавших туда, где их ждут «семь червей», «гулькин хрен» и 50 солдатов-срочников. Неприятно было и за игроков СКА, которые убивают свой организм сменой часовых поясов ради зарплаты, которая лишь чуть выше, чем в общем по ФНЛ.

Не было видно дна и при погружении в болото клуба. Если разобрать по пунктам, то:

1. Там была куча странных сделок. Какой-то неведомый вратарь с Кипра чуть ли не до сих пор получает деньги по контракту.

2. Были другие легионеры, которые подписывали контракты и пропадали с полными от неустойки карманами.

3. К СКА липли такие футбольные истории, которые теперь можно назвать близкими к уральским. Примерно полгода назад я ехал на игру СКА со «Спартаком» в Кубке России, будучи уверенным, что напишу репортаж о смерти русского футбола на Дальнем Востоке.

***

Но СКА оказался не таким, каким я выдумал его из Москвы. И в футбольном Хабаровске точно не хуже, чем в любом нестоличном городе РФПЛ, не считая Петербург и Краснодар.

По привычке начну сравнение с любимого Ростова. «Олимп» и стадион Ленина были построены в 60-х по одинаковым проектам — разница в том, что на юге России арена расположена в парковой зоне, а на востоке — у Амура, который ещё и иногда разливается.

Если в Ростове строят новый стадион и давно забили на старый, то в Хабаровске идёт повсеместная реконструкция.

Сразу хочу извиниться – половину фоток за давностью стёр, так что иногда придётся верить мне на слово.

1. Стадион расположен на набережной. Даже сейчас — до окончания в прямом смысле северокорейского труда – здесь очень круто и приятно. Здесь нет шашлычных, рюмочных с Аллегровой и прочего постсоветского мрака. В Хабаровске чисто, модно и современно.

Один важный чиновник убеждает, что скоро прямо на реке построят огромный открытый бассейн с тёплой водой, оборудуют пляж и сделают набережную территорией мирового уровня. Для сравнения, Парк Горького в Москве этот же человек называет «всего лишь европейским».

В следующем году можно будет проверить.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

2. Подход к стадиону радует глаз. Вроде ничего особенного, но всё очень гармонично, понятно и легко.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Указатели на растяжках ведут к аллее футболистов.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Фотку с расписанием матчей ФНЛ я потерял, но пусть здесь побудет баннер с рекламой соцсетей.

За временным забором будет смотровая площадка с выходом к Амуру и пляжу. Всё это — прямо напротив стадиона.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Нормальные фудкорты с разным товаром – от бургеров с коктейлями до сладкой ваты.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Обидно, что я удалил видео с музыкой у стадиона. В парке из висящих граммофонов играют советские шлягеры 60-70. Представьте: один из самых солнечных городов, широкий Амур, советские шлягеры, сладкая вата, стадион с сохранённым фасадом из того же времени… Нет, это правда отлично.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Меня убеждают, что хоть стадион и расположен в самой дорогой и модной части горда, его не перенесут. В планах — расширение, строительство манежа и новых полей для детской академии.

Тут надо добавить, что футбол на берегу Амура — это красиво. Но есть минус: поле пока одно, возрастов много, газон стареет быстрее, чем хотелось бы. Это как минимум опасно для детских суставов.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

***

Внутри стадиона всё тоже неплохо. Современное табло, комфортные тренерские скамейки, кресла на трибунах чистые, не разбитые. Проходы покрашены. Ростовского отвращения здесь нет. Хотя докопаться всё равно можно.

Поле хоть и новое и обильно засыпанное крошкой, но со стороны волнистое и неровное. Игроки «Спартака» осенью не жаловались, но визуальное неудовлетворение у меня осталось.

Также есть проблемы с освещением. СКА и «Спартак» играли в сумерках, потому что не работало сразу несколько ламп. Зимой на стадионе Ленина (опять же, как говорят) должно появиться новое, современное освещение.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Футбол невозможно смотреть с рядов из-за ворот. Во-первых, мешают беговые дорожки. Во-вторых, стояла двухметровая решётка. Тогда обещали исправить – в новом сезоне проверим.

Да, здесь есть солдатский сектор, но он вполне поющий и адекватный.

***

На СКА в среднем за сезон ходило 5000 человек. Это действительно мало. Об этом обязательно напишет какой-нибудь друг с дивана, который вряд ли имеет право делать выводы о Дальнем Востоке.

Разве в этом регионе когда-нибудь играла сборная России?! Хоть один товарищеский матч?

Может, вы знаете, что хабаровчанину приходится просыпаться в 4 утра понедельника, чтобы увидеть, как «Спартак» играет с «Зенитом»? Легко ли вам понять, что ради Лиги чемпионов здесь действительно не спят ночами?

И поэтому очень здорово, что с нового сезона Хабаровск будет вовлечён в большую игру. Футбол на Дальнем Востоке неожиданно не умер. Он бодрится, как может, хотя в нашей стране, похоже, это не всем нравится.

P.S. А ещё в Хабаровске икра, рыба, отличные рестораны и ночные клубы. Просто покупайте билеты заранее…