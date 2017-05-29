Флегонтов: губернатор обещал увеличить бюджет «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» впервые в своей истории вышел в Премьер-Лигу. Команда, которая в минувшем сезоне успела побывать на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ, теперь проверит свои силы с лучшими клубами страны. Генеральный директор клуба Олег Флегонтов в интервью «Чемпионату» рассказал, как команда отмечала выход в РФПЛ и за что губернатор пообещал увеличить бюджет.

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— Поздравляем с выходом в РФПЛ. Отметили, полагаю, на славу?

— Эмоций никто не сдерживал. После матча пошли в гостиницу – там был накрыт торжественный стол. Выпили немного пива и отметили наш успех. Рады, что болельщики на Дальнем Востоке теперь увидят лучшие команды нашей страны.

Посмотреть видео можно на канале «СКА-Хабаровск» в YouTube.

— О чём думали в первые минуты после того, как матч закончился?

— У меня было безмерное счастье. Я работал в Премьер-Лиге в «Луч-Энергии». После этого мне всегда хотелось вернуться в РФПЛ. Это совершенно другой уровень – футбола и организации. В Премьер-Лиге ощущаешь свою причастность к большому футболу. Мне всегда этого хотелось, я счастлив, что получилось.

— О планах на межсезонье уже думали?

— Усиление однозначно будет, уровень команды нужно подкреплять. В Премьер-Лиге совершенно другой футбол, и нам точно необходимы дополнительные силы. С ходу сказать, кого мы собираемся приобрести, я сейчас не могу. Для начала мне нужно долететь до Хабаровска. Мы сейчас в Москве. Вечером полетим домой и по приезду начнём работу, откладывать нельзя.

— Из-за дальнего расположения команде придётся много летать в сезоне. Планируете снимать базу в Москве, как это делали некоторые другие клубы?

— Такого в планах у нас точно нет, летать будем из Хабаровска. Мы команда Хабаровского края и играем для своих болельщиков. Команда будет находиться в своём родном городе – Хабаровске. Плюс с точки зрения финансов база в Москве – это слишком большие расходы для нас.

— РФПЛ — это дополнительные затраты. Бюджет «СКА-Хабаровск» на следующий год изменится?

— Будет разумно так сделать, поэтому думаю, что бюджет будет увеличен. Перед ответным матчем с «Оренбургом» у нас был медиафорум. На нём губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту задали вопрос о бюджете клуба. Он сказал: если команда выйдет в Премьер-Лигу, то он найдёт возможность её поддержать и подкрепить это финансово. У нас это заявление на сайте висит. Вячеслав Иванович никогда слов на ветер не бросает, он очень серьёзный руководитель, поэтому ставить под сомнения слова губернатора у меня нет оснований.

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— С кем-то из высшего руководства уже пообщались?

— Я разговаривал с председателем попечительского совета клуба и руководителем аппарата губернатора и правительства края Аркадием Мкртычевым, который смотрит все наши игры. Мы постоянно с ним на связи и даже иногда прямо во время матчей созваниваемся. Ещё заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов поздравил. Он наш преданный болельщик и часто ходит на домашние игры.

— Стадион в Хабаровске готов к требованиям Премьер-Лиги?

— Мы будем полностью готовы к сезону. Есть некоторые недочёты, по которым мы не проходим. Если для ФНЛ все параметры соответствовали, то до РФПЛ некоторые недотягивают. Но они не настолько существенны, чтобы мы не смогли подготовить наш стадион к предстоящему сезону.

— Что необходимо сделать?

— Например, систему СКУД (система контроля и управления доступом), которая по требованиям должна стоять на каждом стадионе. Мы изначально планировали её ставить, ведь это требование ко всем аренам, включая и первый дивизион. Когда было принято решение о её установке, то Аркадий Мкртычев сразу сказал, что она должна соответствовать стандартам Премьер-Лиги.

— Кто будет готовить команду к предстоящему сезону?

— Попечительский совет принял решение назначить главным тренером Алексея Поддубского перед первым стыковым матчем. Это было сделано не на две стыковые игры, а на долгое время. Никаких изменений у нас не произойдёт, ведь решение попечительского совета уже было. Алексей Поддубский будет готовить команду к сезону.

Алексей Николаевич Поддубский



Кто: главный тренер «СКА-Хабаровск».



Родился: 13 июня 1972 (44 года)



Где играл: воспитанник хабаровского футбола, выступал в полузащите. С 1988 года выступал за «СКА-Хабаровск». В 1992 году перешёл в ЦСКА, с которым дошёл до финала Кубка СССР. Через год перешёл в «Океан», а в 1995 году вернулся в «СКА-Хабаровск» в котором завершил карьеру игрока в 2007 году.



Где тренировал: в 2013 стал старшим тренером «СКА-Хабаровск». В 2015 году исполнял обязанности главного тренера, а в 2016 стал главным тренером молодёжного состава. Перед стыковыми матчами был назначен исполняющим главного тренера «СКА-Хабаровск». 24 мая 2017 года утверждён в должности главного тренера.

— Какие задачи ставит команда перед сезоном?

— Мы не готовились к выходу команды в Премьер-Лигу, для нас игры с «Оренбургом» не были матчами жизни и смерти.

— А какая стояла задача?

— Мкртычев сначала сказал, что мы должны быть в первой пятёрке. Но аппетит приходит во время еды. Надо не забывать, что в пятом туре мы проиграли «Мордовии» и опустились на последнее место. Потом мы подтянулись к зоне стыков, и Мкртычев скорректировал задачу – стать четвёртыми. Осеннюю часть закончили на третьем месте, которое ему очень понравилось. Третьими в итоге мы не стали – заняли четвёртое место, но зато прошли в Премьер-Лигу.

— Задача-минимум на сезон в Премьер-Лиге – сохранить прописку?

— Разумеется. Губернатор и председатель попечительского совета – адекватные люди, и они понимают, чего можно требовать от команды.