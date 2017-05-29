Двойник Мусы. Кто может стать первым новичком «Спартака» летом

Справка «Чемпионата»



Тоби Оларенаджу Айобаме Кайоде



Позиция: нападающий

Рост/вес: 176 см, 65кг

Национальность: нигериец

Играл за: АСЕК «Мимоза», «Люцерн», «Маккаби» (Нетания), «Аустрия»

Козыри: скорость, напор

Недостатки: вероятные проблемы с дисциплиной

Кто такой

Стандартная история для любящего футбол парня из Африки. Оларенаджу, или просто Ларри, как его называют в Австрии, родился в крупном нигерийском городе Ибадане. В подростковом возрасте в поисках перспектив уехал в Гану, где поступил в академию «Ред Булл», но и здесь с игровой практикой было туго. В итоге к 17 годам Кайоде оказался в ивуарийском клубе АСЕК «Мимоза». Тренеры видели перспективы в юрком подвижном форварде, но к стартовому составу подводить не спешили, несколько раз сдавая его в аренду в швейцарский «Люцерн».

10 главных африканцев в истории «Спартака» «Спартак» за зиму успел подписать четырёх африканцев, и это повод вспомнить всех выходцев с Чёрного континента, прошедших через «Спартак».

В 2013 году футболист даже отправился на сборы с минским «Динамо» в Турцию, но заключить контракт так и не сумел. Кайоде уже практически расстался с надеждой заиграть в Европе, когда на него вышли представители «Маккаби» из Нетании. Снова арендное соглашение, только на этот раз Ларри записал на свой счёт 10 мячей в 25 играх. Израильтяне за копейки выкупили его контракт, а через год, когда форвард настрелял ещё 13 голов за сезон, продали его за 800 тыс. евро в Австрию.

Минувший сезон Кайоде закончил в статусе лучшего бомбардира, забив 17 мячей. Зимой интерес к нему проявлял «Сток Сити», а в апреле генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что «армейцы» также имели виды на форварда. Однако в итоге, вероятнее всего, Кайоде уже скоро примерит красно-белую форму, о чём говорит агент игрока.

Поначалу может показаться, что Кайоде – прекрасная кандидатура для «Спартака». Этот парень даже успел забить пару мячей «Роме». Только вот есть в контракте Оларенваджу интересный пункт, который наводит на определённые сомнения. В нём, в частности, прописано, что футболист потеряет 30% своей зарплаты, если его поймают в состоянии алкогольного опьянения на улице. 1000 евро – штраф за самовольный уход со скамейки запасных, 100 – за использование телефона в автобусе, 5000 за опоздание на тренировку и ещё 1000, если тот впоследствии откажется принести публичные извинения. Вполне вероятно, что у парня есть проблемы с дисциплиной.

Как играет

Скорость, скорость и ещё раз скорость – вот главный козырь Кайоде. В чемпионате Израиля (Ларри выступал за «Маккаби» из Нетании) он просто пробрасывал мяч мимо защитников и мчался к воротам. Примерно тем же он занимался и в «Аустрии».

Кайоде чаще всего располагается на острие атаки и ищет свободные зоны для передач из глубины. «Аустрия» предпочитает играть от соперника и делает ставки на контратаки, потому для нигерийца всегда есть пространство для манёвров. Чаще всего он резко отлипает от защитника и забегает ему за спину.

Также Кайоде может обыграть соперника один в один, но каскада финтов от него ждать не стоит. Чаще всего он на скорости пробрасывает мяч себе на ход или раскачивает соперника за счёт резкой смены направления движения. Невероятный дриблинг уж точно не входит в набор умений нигерийца. Хотя своими козырями – скоростью и напором — он пользуется в полной мере. О чём говорят цифры.

Также Оларенваджу очень агрессивен при прессинге соперника. Он вынослив и быстр, потому не ленится и постоянно держит в напряжении не самых техничных австрийских защитников. Несколько своих мячей в сезоне он забил именно после того, как подкараулил ошибки игроков обороны.

Резюмируя, можно сказать, что по манере игры Кайоде очень напоминает Ахмеда Мусу. Скорость, желание, нацеленность на ворота. Недаром оба представители одной страны. Да и после отъезда Ахмеда в Англию логично, что ЦСКА обратил внимание на футболиста того же типажа. Вероятнее всего, под прицел скаутов «Спартака» он попал, чтобы разнообразить игру команды в атаке.

Кайоде при росте 176 см и весе 65 кг не может похвастать физическими данными, столбы в виде Зе Луиша и Адриано у «Спартака» уже есть. Зато реактивный форвард, ищущий бреши в обороне своими забеганиями, вполне может понадобиться «Спартаку» в Лиге чемпионов, где команда вряд ли будет доминировать в подавляющем числе матчей. А на Лоренсо Мельгарехо, судя по всему, больше не надеются.