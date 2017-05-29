Одноместный футбол. Ответ Сергею Кирьякову

«Засуньте свои плакаты в одно место». Как жгли Кирьяков и Тихонов На пресс-конференции Сергей Кирьяков и Андрей Тихонов обменялись «комплиментами», а игроки тульского «Арсенала» радовались Премьер-Лиге.

Нет, такое надо цитировать полностью.

«Знаю, что в этом зале есть люди, которые писали петиции, устраивали митинги, рисовали плакаты… Теперь вы можете засунуть их в одно место. Кроме того, передаю большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге всё ясно, а у нас будут проблемы. Это такой пиар человека, который должен следить за своей работой. Увидев Талалаева, сам передам ему привет, и вы сами знаете какой. Так что пусть на глаза мне не попадается». Сергей Кирьяков на пресс-конференции после матча, который оставил «Арсенал» в Премьер-Лиге, обрушил на окрестности бронебойные залпы. И если тульское руководство хоть немного уважает своих шикарных болельщиков, Кирьяков должен быть незамедлительно уволен.

Во-первых, потому что это выходящее далеко за пределы корпоративной этики хамство. По крайней мере некоторую часть болельщиков Кирьяков откровенно оскорбил — эти люди приходили на матчи с баннерами «Чемодан, вокзал, Орёл», намекая на то, что главному тренеру нужно уйти в отставку. Нравится это Кирьякову или нет, но он должен был учитывать эту точку зрения, потому что он пришёл и уйдёт, а эти люди болели, болеют и будут болеть за тульский «Арсенал». В самом призыве уволить Кирьякова ничего оскорбительного не было — у фанатов достаточно оснований считать, что тренер плохо справлялся со своей работой. После того как Сергей Вячеславович вербально отправил этих людей ниже плинтуса, в нормальном клубе возможностей для продолжения работы у него бы не нашлось.

Во-вторых, потому что игра «Арсенала» при Кирьякове была ужасной. Мы в футбольном разделе, здесь никакие петиции и плакаты не помогут, поэтому давайте поговорим о футболе, в который играла Тула. Зимой тренеру привезли целую роту достаточно сильных футболистов, а в первом туре после возобновления сезона «Арсенал» играл с прямым конкурентом в борьбе за выживание, «Оренбургом». В перерыве я поделился этим скриншотом с комментатором того матча Сергеем Кривохарченко.

На скриншоте — среднее расположение игроков «Арсенала» в первом тайме. Даже если не слишком хорошо разбираться в футболе, можно понять, что у Тулы большие проблемы — в центре поля соперник уничтожает команду Кирьякова. Во втором тайме «канониры» ко всему прочему проиграли всю борьбу и были разгромлены — 0:3. Что после матча говорил Кирьяков? «Знаете, футбол — удивительная вещь. Владея столько мячом, преимуществом, территорией, умудриться при такой игре ещё пропустить три мяча. Ну и плюс, конечно же, судейство. Надеюсь, этого судьи больше не будет в Премьер-Лиге». Оставим в стороне выпад в сторону судейства — это, как можно было убедиться за сезон, особый вид кирьяковского треш-токинга. Но неправильно и даже невозможно находить корреляцию между а) владением мячом и игровым преимуществом; б) владением мячом и закономерностью итогового результата. Странно, что опытного в футболе человека это удивляет.

В призыве уволить Кирьякова ничего оскорбительного не было — у фанатов достаточно оснований считать, что тренер плохо справлялся своей работой.

А вот что действительно корреллирует с игровым преимуществом и закономерностью счёта на табло, так это умение продвигать мяч вперёд и доводить комбинации до ударов из пределов штрафной. Как видно из отсутствующей на скриншоте полузащиты, с этим у «Арсенала» были проблемы. Хорошо, предположим, что Тула в новом составе к тому моменту не сыгралась — посмотрим, что было с более поздними матчами. Не будем брать игры с соперниками, превосходящими в индивидуальном мастерстве — но вот «Уфа» и «Амкар» на другой стороне поля. За 90 минут первой встречи «Арсенал» наносит один удар из пределов штрафной и ни разу не попадает в створ, за первый тайм матча с Пермью Тула записывает на свой счёт восемь ударов. Кажется, неплохо, но вот сколько из них были нанесены из пределов штрафной? Ноль.

Неумение продвигать мяч, действовать между линий и в переходных фазах, использовать полуфланги для разрывов между игроками внутри линий привело к тому, что «Арсенал» или лупил из-за пределов штрафной, что мало перспективно, или заводил мяч на фланги, откуда пытался прорваться к воротам через навесы. Только одна команда в чемпионате, заполненная «школьниками» «Томь», имела процент ударов из пределов штрафной от общего хуже, что при 10-м показателе по суммарному количеству ударов просто кричит об отсутствии баланса в игре «Арсенала». Этому балансу и неоткуда взяться, ведь главным тактическим элементом в игре Тулы были выносы — лишь «Томь» и «Крылья» выносили мяч чаще. Когда на это обратил внимание главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов, Кирьяков парировал тем, что «Арсенал» ориентировался на результат — но ведь так «канониры» действовали не только в стыках. Лучшее, что придумывала команда в работе с мячом, — поскорее с ним расстаться.

Я смотрю достаточно много футбола и могу сказать достаточно ответственно: команда без главного тренера вовсе играла бы в футбол не худшего качества, чем при Сергее Кирьякове (и тому есть подтверждение: в воскресенье в РФПЛ зашла команда, которая выходила на стыки с «Оренбургом» с и.о.). «Арсенал» показывал слабый футбол и набрал меньше очков, чем мог бы с таким достаточно солидным подбором игроков, это важно уяснить. Ложное право на оскорбление своих критиков Кирьякову дал случай — «Спартак» приехал в Тулу без мотивации, а «Крылья» «застрелились» в матче с закончившим сезон соперником. Сергей Вячеславович всё это время вёл себя как типичный представитель той российской тренерской элиты, из-за которой мы и не можем сделать качественный шаг вперёд — никакого развития и саморазвития (по ходу сезона прогресса у команды не прослеживалось), нежелание делать это под прикрытием некой «задачи», непринятие любой критики, атаки на судей, погоду, магнитные волны и прочие третьестепенные факторы.

Я смотрю достаточно много футбола и могу сказать достаточно ответственно: команда без главного тренера вовсе играла бы в футбол не худшего качества, чем при Сергее Кирьякове.

И в связи с этим у меня только один вопрос к Сергею Кирьякову. Если митинги и плакаты нужно засунуть в одно место, то это случайно не то же место, где находится наше тренерское образование?