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Андрей Аршавин
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

Родил, забил и выбросил медаль. Что происходит с Аршавиным в Казахстане

В 36-й день рождения Андрея Аршавина выясняем, как нападающий играет в Казахстане.
29 мая 2017, понедельник. 17:30. Футбол

Сегодня Андрею Аршавину исполняется 36 лет. Родной клуб поздравил экс-футболиста с днём рождения, назвав его легендой. И правда: в составе «Зенита» Аршавин трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок Премьер-Лиги, Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. А теперь рвётся к новым титулам в Казахстане.

Шанс завоевать свой первый трофей в этой стране Аршавин упустил ещё в ноябре. В финале Кубка Казахстана его «Кайрат» проиграл самому принципиальному сопернику, столичной «Астане», со счётом 0:1. Расстроенный Аршавин кинул ненужную, видимо, ему серебряную медаль болельщикам на трибуну. Её поймал ловкий казахский студент Кайнар Габбасов и выставил на местное «авито». На Габбасова, который сам болеет не за «Кайрат», а за уральский «Акжайык», сразу вышло несколько фанатов алма-атинского клуба.

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Андрей Аршавин сыграл в финале Кубка Казахстана — сыграл шикарно, бегая как молодой пацан. Но его «Кайрат» всё равно уступил «Астане».

Но нашлась и ложка мёда — лучший гол прошлого сезона по версии болельщиков «Кайрата» забил именно Аршавин. Дриблинг и удар-«парашют» действительно получились красивыми. А по версии казахских журналистов Андрей был признан лучшим игроком года.

Зато по окончании сезона Андрей Аршавин стал главным медийным лицом «Кайрата». Сначала звёздный нападающий посетил передачу «Самый лучший день», где встретился с болельщиком «Кайрата» Канагатом Таскараевым, больным синдромом ДЦП.

«Надеюсь, что ребятам этот сюрприз понравился и они будут его долго помнить. Это молодые, позитивные мальчуганы, у которых много энергии, которые много хотят знать. Желаю им удачи», — сказал тогда Аршавин.

Через месяц Андрей навестил травмированного воспитанника академии алма-атинского клуба Сулеймана Мустафаева, который надолго выбыл из-за травмы связок. Аршавин поделился своим опытом восстановления после повреждений и пожелал успехов: «Ну ладно, чё, удачи! Не буду тут банальные слова говорить, они ведь тебе не помогут, только ты сам себе поможешь. Будет психологически трудно, но ты все упражнения делай».

2017-й начался для Аршавина ударно. 31 января новая жена Андрея Алиса Казьмина родила футболисту четвёртого ребёнка. А уже в марте Аршавин взял реванш у «Астаны» и завоевал первый трофей в Казахстане — Суперкубок Казахстана.

Пока лондонский «Арсенал» отмечал годовщину покера на «Энфилде», Аршавин получил в «Кайрате» капитанскую повязку. Как он признаётся, на него это не давит: «Когда я выхожу на поле, в любой команде, – с меня спрос большой. Поэтому капитанство дополнительной ответственности или давления не накладывает. Но, с другой стороны, приятно быть капитаном команды».

Теперь алма-атинский «Кайрат» старается догнать «Астану» в чемпионате Казахстана. После 15-го тура команда Аршавина с 28 очками занимает третью строчку, притом что проиграла всего один раз. По потерянным баллам «Кайрат» отстаёт на очко от «Ордабасы» и на восемь — от столичной команды. В Кубке страны «Кайрат» тоже играет с «Ордабасы» — первый матч в Шымкенте закончился нулевой ничьёй.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Кайрат Андрей Аршавин
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