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Фёдор Смолов
Фото: instagram.com/smolovfedor_10
Текст: Константин Лесик

Смолов показал «жест Гризманна» в Париже. Футболисты в соцсетях

Ребров в восторге от Грузии, Каррера насладился морепродуктами, Погребняк сыграл сотрудника полиции – в нашем обзоре.
29 мая 2017, понедельник. 19:00. Футбол

Вратарь «Спартака» Артём Ребров отдохнул в Грузии. Футболист рассказал про свой отпуск в «Инстаграме».

«Был уверен, что понравится, но не думал, что так сильно. Тбилиси, Казбеги, Мцхета, Хачапури, Чурчхела, Хинкали, Сулугуни… продолжать можно бесконечно! Красивейшая, гостеприимнейшая страна, добрейшие люди. Мы влюбились! Если у кого-то есть какие-то страхи или сомнения, ехать или нет?! Ехать обязательно и минимум на неделю», — написал Ребров.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выложил совместную фотографию с легендарным игроком московского клуба Никитой Симоняном.

«С легендой футбола! После паса Никиты Палыча всё пошло в гору!» – написал Глушаков, напомнив про то, как Симонян 12 октября, в честь своего 90-летия, ввёл мяч в игру символическим ударом в домашнем матче красно-белых в РФПЛ против «Ростова».

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера насладился ужином из морепродуктов. Фотографии своей трапезы итальянский наставник выложил в «Инстаграм».

В своём последнем матче завершившегося чемпионата «Спартак» уступил «Арсеналу». Эта встреча была примечательная ещё и тем, что друг против друга играли братья Комбаровы. Совместное фото с игры выложил защитник тульской команды Кирилл Комбаров.

«С Победой, Тула! Спартак с Чемпионством!» — подписал фото один из братьев.

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк попробовал себя в роли актёра. Правда, пока только в клипе своей супруги Марии на композицию «Мажорки77», которую она исполняет совместно с Татьяной Лялиной. Форвард бело-голубых, возможно, намекая на свою клубную принадлежность, выступил в роли сотрудника полиции.

Болельщики «Ростова» исполнили былину в честь клуба. Видео опубликовано на официальном канале клуба в YouTube.

В ролике рассказывается о минувшем сезоне, где команда заняла шестое место в чемпионате России по футболу и добилась исторического успеха в Лиге Европы, дойдя там до 1/8 финала после третьего места в групповом этапе Лиги чемпионов.

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов, находясь в Париже, показал жест нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Российский футболист пообещал 13-летнему болельщику Егору Игнатенко отпраздновать один из своих голов в стиле француза. Однако в матче с «Томью», где Смолов оформил хет-трик, жест он так и не показал.

«Егор, я не отпраздновал гол, как мы договаривались! Лови привет с Родины твоего любимого футболиста!» – написал Смолов у себя в «инстаграме».

Сам Гризманн, который известен своей любовью к баскетболу, поделился со своими подписчиками видео, на котором он выдаёт впечатляющую серию точных трёхочковых бросков.

Экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий в китайском клубе «Тяньцзинь», не забывает поздравлять с праздниками своих бывших партнёров по российскому клубу.

Бельгиец выложил поздравление для вратаря Юрия Лодыгина и защитника Луиша Нету. Причём сделал это футболист на шести языках — испанском, русском, греческом, французском, китайском и английском.

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс побывал в африканской стране Малави. Игрок помог местным детям в роли посла UNICEF.

«Трудно выразить словами то, что я чувствую, находясь здесь. Меня очень беспокоят те условия, в которых приходится расти детям. Им нужна срочная помощь», – написал Хуммельс.

«Манчестер Юнайтед» всё-таки попал в Лигу чемпионов. Несмотря на шестое место в чемпионате Англии, «красные дьяволы» получили путёвку в главный клубный турнир Старого Света благодаря победе в Лиге Европы. Как шутят в Интернете, Жозе Моуринью успел на уже взлетевший самолёт.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Артём Ребров Денис Глушаков Кирилл Комбаров Массимо Каррера Фёдор Смолов Фото
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