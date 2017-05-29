Хард баск. Кто новый тренер «Барселоны»

«Барселона» выбрала наименее обсуждаемый вариант. Болельщики предвкушали приход ученика Марсело Бьелсы, игроки выражали поддержку ассистенту Луиса Энрике – Хуану Карлосу Унсуэ лестными комментариями, но выбор оказался сделан в пользу третьего, который тихо тренировал себе свой клуб. Место Лучо занял баск Эрнесто Вальверде, которого за пределами Испании едва знают. Но это ненадолго.

И зря публика не ликует. Конспекты Энрике — это хорошо, но что нового может предложить его ассистент? Фанатичное пристрастие Сампаоли к атакующей игре – куда более весомо, но чем хуже схемы Энрике, который не раз показал гибкость нападения разными схемами? Ими же раскрыл и главную проблему «Барсы», которую необходимо прижечь как можно скорее. Ну появились бы ещё варианты атаки при Сампаоли, что дальше? Проблемы-то не в игре с мячом, а в игре без него.

«Атлетик» Вальверде грозен прессингом. Особенно для «Барсы». При Луисе Энрике клуб спотыкался нечасто, но вряд ли захочет вспоминать Суперкубок с басками. Соперник надавил на болевую точку уставших после «Севильи» каталонцев. Вальверде воспользовался посредственностью соперника в обороне и после отбора развивал комбинации через центр, где против троих каталонцев выступили четыре баска. В текущем сезоне тренер рассказал об игре с каталонцами: «Мы пытаемся играть с «Барселоной» через высокий прессинг не первый раз, это лучший способ противостоять им».

Прессинг в этом году гонится призраком за сине-гранатовыми, а Серхио Бускетсу снится в кошмарах, как соперник сперва перехватывает его пас, а потом врывается ему за спину. Опорник бегает то вперёд, то назад, но никак не может спастись. Тест-драйв новых схем не показал даже намёка на улучшение. Что делать? Мудро задать этот вопрос лучшему тренеру Ла Лиги по игре без мяча. Но и сугубо оборонительным его стиль нельзя назвать. Наоборот, баск проповедует гибкость, способен подстроиться под соперника. Такой и должна стать «Барселона».

За свою карьеру Вальверде прошёл путь, который в идеале должен будет пройти его новый клуб. Ещё в бытность игрока баск стал приверженцем философии Йохана Круиффа, пусть и поиграл при нём каких-то два сезона и ушёл из-за травм. В первые годы тренерской карьеры он был уверен, что его команда должна отличаться неповторимым стилем. Его кумир вписывал сборную Голландии 1974 и «Барселону» в историю как легендарные команды именно за неповторимый почерк, а не за титулы.

Что-то похожее (но не в таком масштабе) Вальверде попытался сделать в «Эспаньоле». «Для того, чтобы продолжать исправно набирать очки, необходимо действовать именно в такой манере: жестко навязывать сопернику свою игру с первой минуты матча», – говорил баск о стиле своей команды. Он не желал как-то подстраиваться под соперника, он фанатично гнул свою линию, что дало результат: финал Кубка УЕФА и поражение от «Севильи» в серии пенальти. Приверженность своему стилю привлекла вечного чемпиона Греции «Олимпиакос», которому необходимо создавать игру самому, а не отталкиваться от соперника.

Но не прошёл трюк с «Вильярреалом», который при Вальверде очень много атаковал и контролировал мяч, но пропускал в первой же контратаке. В итоге тренера уволили по ходу сезона, а клуб занял седьмое место. «Эрнесто приложил все усилия. Он работал день и ночь, но мы не играли в полную силу. Не то, чтобы у нас не было желания, но что-то всё время не получалось», – говорил защитник Жоан Капдевила. Что-то – высокая линия обороны и неиспользование слабостей соперника.

Зато в «Валенсии» краш-текст был пройден: достойное выбывание из Лиги чемпионов против «ПСЖ» Карло Анчелотти, возвращение стабильности на дистанции и место в еврокубках (пятое). Вальверде открыто подчёркивал неустойчивость команды против контратак и искал варианты решения. По интервью было заметно, что все усилия он приложил на совершенствование обороны. А в родном «Атлетике» и вовсе стал давать тактические справки. Оказывается, со схемой 4-2-3-1 удобно отбирать мячи и возвращать их сразу группе атаки, оборона «квадратами» (четыре человека вокруг одного, а не три, как бывает чаще всего) не позволяет жертве воспользоваться техникой.

Особенно пестрят тактическими заметками комментарии после матчей с… «Барселоной». «Первый тайм получился отличным, а во втором мы поплатились за свой же высокий прессинг», – говорил Эрнесто о поражении сине-гранатовым (1:3). И смотрит он на игру не по-испански холодно, может проанализировать не только победу своего клуба, но и поражение. И выстраивает игру тоже как-то не по-испански, не упирается в свой стиль как на старте, а исходит из слабостей соперника. То, чего катастрофически не хватает «Барселоне», как и способности подстроиться под соперника. К счастью, всё это приобрёл их новый тренер.

Реальная действительность. 10 лучших игроков сезона Примеры Выбирая между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, как всегда необходимо исходить из результатов, которых добились их команды.

Эксперт Sky Sports Гильем Балаге подчеркивает умение Вальверде решать проблемы в обороне. В последнем сезоне с Марсело Бьелсой у руля «Атлетик» пропустил 65 голов, но уже в следующем с вернувшимся земляком – 39, а в таблице команда поднялась с 12-го места на четвёртое. Кажется, от этого факта и Серхио Бускетс стал немного приходить в себя.

При всех этих качествах Вальверде не перестал быть романтиком, его команды всегда много забивают, хоть и атаковать стали поменьше. Как он вообще может быть прагматиком, если его хобби – фотография?