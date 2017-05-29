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Роберто Манчини
Фото: Reuters
Текст: Галина Козлова

«Вместо Плаческу – Плачини?»

Футболист с «ленинградским загаром» для «Зенита», новое прозвище Манчини и реновация в Туле – в лучших комментариях читателей «Чемпионата».
29 мая 2017, понедельник. 22:30. Футбол

Жигулёв: буду стремиться к тому, чтобы стать краснодарским Джеррардом

qmir:

— Краснодарский Джеррард, московский Месси… Собери команду мечты в «Уфе» :)

skauzers:

— Шалимов — краснодарский Бенитес.

Петраков: Смолов оплатил мой «штраф» за мат? Федька — молодец!

agentkuper:

— Федя у Пети силён в евро-долларах,

Их получает и тратит весь год.

Где это видано, где это слыхано?

Петя злословит за Фёдора счёт.

(По мотивам «Папа у Васи силён в математике…» и т.д. Кто помнит)

cska1962:

— Петраков: 55… за три месяца? Да я за один тайм больше наговариваю…

spartak-m:

Петраков: Федька — молодец, …ть!

Лавесси извинился за фото, оскорбляющее китайский народ

ares77:

— «Нам Ленин открыл глаза!» «И нам немноска!»

В Швейцарии футболист забил в собственные ворота ударом через себя

papillon:

— Тот момент, когда поставил на ТБ…

Исследование: 48% девушек утверждают, что футбол сделал их менее стеснительными

man-go::

— 98% девушек утверждают, что зарплаты футболистов делают их менее стеснительными.

Газон стадиона «Крестовский» будут прошивать синтетическими нитями

ares77:

— Да там и так всё белыми нитками шито…

azazazazaza:

— Поливать будут святой водой)

vengeance:

— Весь похож на взятки он, абсолютно весь.

Стадион коррупции в Петербурге есть.

Протекает крыша, порван весь газон.

Нужен важным дядям новый миллион.

Миллиона мало, на стадионе ад.

Дяди трут ручишки, нужен миллиард.

Стадион достроят, проведут фуршет.

Он же безграничный, питерский бюджет.

Болельщики выбрали девиз сборной России на Кубке конфедераций

gwenni:

— «Главное – участие».

Албин: матч открытия Кубка конфедераций железобетонно пройдёт на хорошем газоне

vasisualiy1980:

— Албин: матч открытия пройдёт на хорошем железобетонном газоне.

Глушаков: хочу праздновать чемпионство «Спартака», катаясь по Москве в автобусе

mastersasha84:

— Бердыев: куда подогнать автобус?

Музыканта группы «Би-2» задержали на стадионе перед игрой «Спартак» — «Терек»

Dzham1984:

— Теперь хоть полковнику напишет.

Солисту «Би-2», задержанному на «Открытие Арене», грозит арест на 15 суток

cac2s34:

— Би-228.

dynamo-y-fnl:

— Следующий альбом будет в стиле шансон.

Blackjoker:

— «Что это у вас в кармане?»

— «Всего лишь мой рок-н-ролл».

vadimati:

— Он пытался объяснить, что это «не цель и даже не средство», но его не поняли.

Источник: под площадкой вокруг стадиона в Петербурге может образоваться болото

sekvensor:

— Албин скажет: это не болото, это – святой источник.

Аршавин: по таланту и своим способностям Кокорин остаётся лучшим

ursus:

— Кокорин по сути своей центрфорвард, который любит оттягиваться.

На «Крестовском» постелют газон из Гатчины, работы обойдутся в 3 млн рублей

jazzvamen:

— Всего 3 миллиона? Так и пилить нечего. А почему бы не построить новый стадион вокруг выращенного в Гатчине газона?

Болельщики сломали систему подогрева, и на поле «Арсенала» вылилось 6 тонн тосола

ksander13:

— Надо спартачей привлечь к программе реновации. Пусть пятиэтажки разбирают!

paradral:

— «Что у нас унесут ворота, мы предвидели».

Беспощадный российский футбол.

Мбаппе: я обычный 18-летний ребёнок, которого на тренировки возит мама

danicis:

— Он возит европейские клубы, а его возит мама. Идиллия.

panchuk35:

— И чтобы сегодня трёшку отгрузил!

— Ну мааам.

Верховный суд Испании утвердил приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы

jazzvamen:

— По-нашему это, считай, полпокемона поймал.

Ребров: кто знает, где штанги с «Открытие Арены», — скажите мне, найти не могу

amkarperm59:

— Чужие губы их ласкают.

Павлюченко: ухожу из «Урала», возвращаюсь в Москву

kolokola:

— Надеюсь что не в «Динамо», а то будет на скамейке связка По-Па.

Реднапп: Ассу-Экотто признал, что хочет стать порнозвездой

olelukk:

— Сменил амплуа защитника на нападающего.

Ассу-Экотто: после слов Реднаппа на меня вышли реальные порностудии

paranoik1:

Ари: после слов Павлюченко на меня вышли производители .......!

Сарсания назначен спортивным директором «Зенита»

graz10:

— Империя наносит ответный удар.

freddiefrean:

— Следующий шаг, похоже, — подписание Аршавина и Погребняка.

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Луческу

vallerich:

— Андре Плачешь-Ноешь, Мирча Плаческу. Роберто теперь тоже Плачини будет?

СМИ: Манчини будет зарабатывать в «Зените» € 5-6 млн в год

kokrakon:

— Манчини составил список игроков, которых он хочет приобрести. Фурсенко взглянет и скажет: «Ой, а мы забыли вам сказать, что у нас есть лимит, и часть из этих игроков — это Дзюбини и Кокорини».

Селюк: если Манчини возглавит «Зенит», то он пригласит в команду Яя Туре

gf7:

— Загар-то не ленинградский…

niksilver63:

— Селюк: я даже не был уверен, что Роберто Манчини согласится работать в «Зените», но байка про бабушкины сокровища, спрятанные подо львом в Питере, сделала своё дело…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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