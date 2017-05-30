Манчини возглавит «Зенит». Главное — в обзоре дня

Роберто Манчини близок к подписанию контракта с «Зенитом», а Эрнесто Вальверде стал новым главным тренером «Барселоны» — в обзоре дня.

Акинфеев прибыл в расположение сборной России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прибыл в расположение сборной России в Австрии, где команда готовится к Кубку конфедераций. Информация появилась на официальной странице национальной команды в «Твиттере». В расположение сборной Акинфеев прибыл ночью.

Игорь Акинфеев не полетел вместе с командой из-за проблем с пяткой, о чём ранее сообщил главный тренер Станислав Черчесов. Футболист остался в Москве, где ему предстояло пройти дополнительные процедуры.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России проведёт два контрольных матча: 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.

Нойштедтер и Акинфеев провели тренировку в общей группе сборной России

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций. Накануне к национальной команде присоединился полузащитник Роман Нойштедтер, а 29 мая в расположение сборной прибыл голкипер Игорь Акинфеев. Оба футболиста провели сегодняшнюю тренировку в общей группе. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Первый матч на Кубке конфедераций сборная России проведёт 17 июня против Новой Зеландии. Начало – в 18:00 мск.

Манчини встретился с Миллером перед подписанием контракта с «Зенитом»

Итальянский специалист Роберто Манчини, который близок к подписанию контракта с «Зенитом», провёл встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Фотографию с места встречи опубликовала в «Твиттере» генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Миллер провёл встречу с Манчини. Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта будет установка чтить традиции», — написала Канделаки.

52-летний итальянский специалист сегодня прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с российским клубом. Последним местом работы Манчини был «Интер», который он покинул в августе 2016 года.

Манчини займёт место Мирчи Луческу. 28 мая руководство питерского клуба объявило об отставке румынского тренера. Под его руководством «Зенит» финишировал в сезоне-2016/17 РФПЛ на 3-м месте.

Вальверде стал главным тренером «Барселоны»

Бывший наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде стал новым главным тренером «Барселоны». Об этом на специальной пресс-конференции сегодня объявил президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу.

53-летний специалист, который во время карьеры футболиста выступал за «Барселону» (1988-1990 года), сменил на посту главного тренера Луиса Энрике.

Контракт с Вальверде, который ранее также тренировал «Эспаньол», «Олимпиакос», «Вильярреал» и «Валенсию», рассчитан на два года.

Презентация Вальверде в качестве нового главного тренера «Барселоны» состоится в четверг, 1 июня.

«СКА-Хабаровск» увеличит бюджет для РФПЛ, Поддубский останется главным тренером

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал выход команды в РФПЛ после победы в ответном стыковом матче с «Оренбургом» в серии пенальти (5:3). «СКА-Хабаровск» впервые в истории получил путёвку в РФПЛ, а «Оренбург» в следующем сезоне выступит в ФНЛ.

«Бюджет клуба будет увеличен. Губернатор хабаровского края Вячеслав Шпорт сказал, что если команда выйдет в Премьер-Лигу, то он найдёт возможность её поддержать и подкрепить это финансово. Мы будем полностью готовы к сезону. У стадиона есть некоторые недочёты, по которым мы не проходим. Если для ФНЛ все параметры соответствовали, то до РФПЛ некоторые не дотягивают. Но они не настолько существенны, чтобы мы не смогли подготовить нашу арену к предстоящему сезону.

Что касается главного тренера, попечительский совет принял решение назначить главным тренером Алексея Поддубского перед первым стыковым матчем. Это было сделано не на две стыковые игры, а на долгое время. Никаких изменений у нас не произойдёт, ведь решение попечительского совета уже было. Алексей Поддубский будет готовить команду к сезону», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.