«Чужой» Караваев. Почему лучший русский легионер не востребован сборной

«Армейский» воспитанник Караваев вошёл в тройку лучших легионеров Чехии, но никак не войдёт в список сборной России. Даже расширенный.

Молодых российских футболистов по Европе разбросана масса, и всё больше по малобюджетным лигам, до которых редко долетают взоры тренеров национальных команд. Парней, которые более или менее на виду в добротных чемпионатах второго ряда (об элитарной пятёрке пока и речи не идёт), на одну команду с трудом наберётся. Тем удивительнее «игнор» со стороны сборной, пожалуй, лучшего русского легионера прямо сейчас. Я говорю о Караваеве.

Сезон в Чехии закончился, а Вячеслав продолжает мелькать в различных поздравительных номинациях. Сперва его лучшим иностранцем «Спарты» — на минуточку, самого маститого клуба Чехии – признали. Теперь в тройку легионеров-передовиков лиги включили – под третьим порядковым номером, сразу после двух иноземцев пражской же «Славии».

Сноб хмыкнет: подумаешь, Чехия. Могу напомнить, как «Спарта» сводила с ума ЦСКА в «предвариловке» Лиги чемпионов, а потом беспардонно выставила из Лиги Европы «Краснодар». Ещё без Караваева, но это так, к слову об уровне тамошних лидеров. Если они в чём нашим заметно и уступают, так только в материальном обеспечении. Тот же «Зенит» не далее как в феврале имел неудовольствие в этом убедиться. Никто иная, как «Спарта» нанесла петербуржцам единственное поражение за дюжину контрольных матчей, забив победный гол с пенальти, «сделанного» своим единственным русским.

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Бог с ними, со спаррингами: «команда под нагрузками» (можно подумать, другая — «на расслабоне»), «на фоне усталости», «результат не имеет значения» — миллион раз слышали. От официальной статистики так просто не отмахнёшься. А она у Караваева говорит сама за себя. И громко так, убедительно.

Много ли вам известно защитников, набирающих десяток очков по системе «гол+пас»? В российской Премьер-Лиге, сразу уточню, таких в прошлом сезоне не было – ни среди местных, ни среди приезжих мастеров (если не считать защитником ростовчанина Калачёва, с лёгкостью вживающегося в самые разнообразные роли, но в «базовой комплектации» остающегося всё же хавом, и притом белорусским). А Караваев – ярко выраженный латераль. Как с подачи Александра Гришина занял это место в «армейской» «молодёжке», так его и не покидает. Только фланги время от времени меняет, предпочитая всё же правый.

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В 19-20 лет вытеснить Марио Фернандеса в запас Караваеву было объективно сложно. Да что лукавить – невозможно. Физически сильный, выносливый бразилец превосходил худенького, легковесного дублёра по всем параметрам. За три года в Чехии Вячеслав этот перекос выправил, став для «Спарты» не менее ценным кадром, чем Марио для ЦСКА. А с точки зрения вклада в наступательные операции – возможно, даже более.

Почему Караваеву не нашлось места в первоначальном списке кандидатов на участие в Кубке конфедераций, объяснить можно. Не для того Станислав Черчесов усердно переквалифицировал в линейного Александра Самедова, чтобы за пару недель до официального старта резко всё поменять. Там и Фернадесу придётся попотеть, чтобы отвоевать место в основе к чемпионату мира – даром что эталоном флангового бека по отечественным меркам слывёт. Почему после травмы Марио Караваева не довызвали в лагерь сборной – хотя бы просто познакомиться, пообщаться, посмотреть в тренировочном процессе – понять сложнее.

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Смольников пропускает в общей сложности около полугода по травме, Шишкин после смены прописки выходит на поле через раз. Оба – в обойме, а здоровый, полный сил, регулярно играющий и, наконец, просто более молодой Караваев – нет. Где логика?

О’кей, Роман – универсал и рассматривается (допустим) как опорный полузащитник. Предположим, что Смольников резко набрал превосходную форму после простоя (хотя сомнительно). Но ведь была же ещё одна фланговая вакансия! Почему её не заполнить, хотя бы временно, перспективным, реально растущим исполнителем?

Доказательства прогресса? Пожалуйста. Просто цифры по сезону. Сравните.