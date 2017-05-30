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Роман Павлюченко
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Павлюченко, Майкон и ещё 9 свободных агентов РФПЛ

Сборная свободных агентов РФПЛ: вратарь ЦСКА, нападающий «Локо» и три бронзовых призёра Евро.
30 мая 2017, вторник. 12:30. Футбол

Сергей Чепчугов

Вратарь, 31 год

После прихода Виктора Гончаренко в ЦСКА место на скамейке заняли сразу два молодых вратаря — Павел Овчинников и Илья Помазун. В итоге спустя восемь сезонов первый сменщик Акинфеева покидает «армейский» клуб, сыграв 28 матчей во всех турнирах. В минувшем сезоне Чепчугов провёл всего одну игру в РФПЛ — на ноль с «Уфой». Пусть не так много игравший, но стабильный и надёжный голкипер наверняка пригодится в команде Премьер-Лиги.

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Виталий Калешин

Правый защитник, 36 лет

По окончании сезона «Краснодар» решил расстаться сразу с четырьмя футболистами. Первым стал немолодой правый защитник, пока не собирающийся завершать карьеру. На этой позиции краснодарском клубе обратно ждут Шишкина из «Локомотива», который, правда, переквалифицировался в опорника. В любом случае, одной из первых позиций для усиления в «Краснодаре» станет именно правый защитник.

Тарас Михалик

Центральный защитник, 33 года

Судя по всему, украинский защитник всё же покинет «Локомотив» по окончании контракта. Даже при схеме с тремя центрбеками Михалик редко попадал в стартовый состав. Однако Тарас наверняка останется в РФПЛ, ведь его хочет видеть в команде главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев, хорошо знакомый футболисту по Киеву.

Шандао

Центральный защитник, 29 лет

Высокий бразильский защитник играет в России уже пять лет. Прошлым летом Шандао, покинув перебравшуюся в ФНЛ «Кубань», подписал контракт с «Анжи» на три года, однако уже в мае расторг его, получив статус свободного агента. Вероятно, на этот раз центрбек окончательно покинет Россию, где, по словам его агента Мохаммеда Альрувейта, бразилец несчастлив.

Александр Новиков

Центральный защитник, 32 года

В «Урале» Новиков играл с 2009 года и за 157 матчей в ФНЛ и РФПЛ успел попробовать все позиции в обороне: от крайнего латераля до опорника. «И не думал, что так долго проживу в Екатеринбурге. Рад, что так всё получилось, это было отличное время! В этом городе у меня родился ребёнок», — попрощался защитник с екатеринбургской командой.

Дмитрий Торбинский

Центральный полузащитник, 33 года

В последнее время Торбинский не так часто играл в «Краснодаре», постоянно меняя позиции: то слева в обороне, то в центре полузащиты. По слухам, ещё зимой экс-игроком сборной интересовались в тульском «Арсенале», но отказались от аренды из-за слишком большой зарплаты футболиста. В любом случае нет сомнений, что, имея в своей карьере звание бронзового призёра Евро, Торбинский найдёт себе клуб в РФПЛ.

Георге Грозав

Левый полузащитник, 26 лет

Ещё одну «распродажу» провели в «Тереке», где вместо Рашида Рахимова теперь будет работать Олег Кононов. В мае грозненцы отпустили четырёх футболистов: вратаря Годзюра, которым интересуется «Урал», и полузащитников Георге Грозава, собравшегося в Испанию Факундо Пириса и Игоря Лебеденко. Последний уже летом может оказаться в московском «Динамо».

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Владимир Быстров

Правый полузащитник, 33 года

Ещё один бронзовый призёр Евро-2008 покинул «Краснодар». По слухам, Быстров может присоединиться к «Тосно», вернувшись в родной Петербург. «Заканчивать карьеру не хочу. Из «Тосно» на меня никто не выходил, но было бы здорово играть дома. В Петербурге родные, близкие, друзья, дом. Другого места для жизни я никогда не рассматривал», — говорил сам Владимир пару недель назад.

Майкон

Нападающий, 27 лет

При Сёмине солировать в «Локомотиве» стали Фернандеш и Миранчук, а Ари снова показал себя как отличный бомбардир. При той схеме, что использует тренер «железнодорожников», Майкону не осталось места в составе. По информации «Чемпионата», в клубе, где бразилец провёл восемь сезонов и завоевал два Кубка России, не будут предлагать форварду новый контракт.

Вандерсон

Нападающий, 31 год

Ещё один бразильский нападающий, давно играющий в России, остался без клуба. Вандерсон с 2012-го рос вместе с «Краснодаром», переходя в клуб Галицкого ещё до больших трансферов и еврокубков. Здесь он провёл больше 100 матчей и в последние годы стал только третьим форвардом после Смолова и Ари. Как и любой бразилец, Вандерсон наверняка заскучал по родине и теперь с радостью вернётся домой.

Роман Павлюченко

Нападающий, 35 лет

Хоть Павлюченко и не бразилец, но домой вернуться тоже захотел. После сезона в «Урале» Роман принял решение вернуться в Москву. Как сообщили в бывшем клубе футболиста, он покинул Екатеринбург по семейным обстоятельствам. Теперь один из вариантов продолжения карьеры для Павлюченко — московское «Торпедо», выступающее в ПФЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вандерсон Виталий Калешин Владимир Быстров Георге Грозав Дмитрий Торбинский Роман Павлюченко Сергей Чепчугов Тарас Михалик Шандау
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