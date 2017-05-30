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Вольфган Ляйтеншторфер
Текст: Полина Куимова

«Однажды Черчесов бросил перчатки и чуть не подрался с тренером»

Давний друг Станислава Черчесова приехал на тренировку и рассказал кое-что интересное о главном тренере сборной России.
30 мая 2017, вторник. 14:08. Футбол

На сегодняшнюю тренировку сборной России заглянул пожилой мужчина. Сначала он скромно сидел на трибуне, наблюдал за происходящим, а потом его заметил Черчесов. Мужчина спустился к главному тренеру сборной России и… крепко его обнял.

– Привет, мой друг! – с улыбкой сказал Станислав Саламович.

Как оказалось, необычный гость — Вольфган Ляйтеншторфер, тренировал Черчесова в «Тироле», а потом, когда вратарь завершил карьеру, работал его помощником.

– Каким был Черчесов, когда был молодой? – первый вопрос гостю сборной России.

– Он был очень дисциплинированным и всегда работал над собой, учился чему-то новому. Стани всё время пытался вникнуть во всё, что ему говорили. В нём всегда была уверенность. Уже тогда чувствовалось, что он станет отличным специалистом. Считаю, что он очень хороший тренер для русских.

– Думали ли, что он когда-нибудь станет тренером национальной команды?

– О, нет! Сначала я наблюдал за ним, когда он тренировал «Спартак», потом – другие команды. Сборная – это главный момент в его карьере. И он очень многое делает для успешной работы.

– Самая сильная сторона Черчесова?

– Тактика. Он делает ставку и на физическую подготовку команды, но именно правильная тактика поможет Черчесову добиться успеха.

– Некоторые говорят, что он жёсткий человек. Это правда?

– Да, это действительно так. Если что-то идёт не так, как хочет Черчесов, он может вспылить. И все должны это принять, потому что за этим последуют некоторые выводы.

– Вы помните ситуации, когда он был действительно зол?

– О, это было очень давно! Тогда он был ещё вратарём, у нас была игра в Инсбруке. Кто-то из защиты не сделал того, чего он хотел, и Стани ужасно разозлился. Бросил перчатки, чуть ли не подрался с тренером… Ох. А как тренера злым я его не помню. Всегда был спокоен.

– Говорят, что он многому научился у Йохами Лёва.

– Уф, я думаю, что сначала он перенял что-то у Курта Яры. И, возможно, также от Лёва. И от меня (улыбается)!

– Будете ли поддерживать сборную России во время Кубка конфедераций?

– Да. Желаю ему всего наилучшего!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
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