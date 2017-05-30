Бундеслига. Всё, что нужно знать о сезоне-2016/17

Чемпион

Гонка за «серебряной салатницей» – самое неинтересное событие сезона: кто верил, что «Лейпциг» после мощного первого круга продолжит конкурировать с мюнхенской машиной на той же мощности? Печально другое – «Бавария» стала чемпионом в сезон своего регресса. Команда постарела, Карло Анчелотти сделал её ещё старее, молодые игроки (Коста, Коман, Саншеш, Киммих) при нём не развиваются, стартовый состав легко угадывается. На проблемы «Баварии» указывали даже скромные сыгранные команды вроде «Фрайбурга» – поддави баварцев прессингом, отодвинь от своей штрафной, и они начнут ошибаться. Замены Роберту Левандовскому нет. Прогрессировал всего один игрок – ладно, с Хуммельсом два – за сезон. И при всём этом «Бавария» – чемпион.

«Баварии» нужна перестройка, которая вернёт ей состоятельность на европейской арене. Мадридский «Реал» разнёс такую «Баварию» в щепки, переиграв её 9:2 по явным голевым моментам – какая тут состоятельность? Нужна перестройка, на которую Карло Анчелотти не пойдёт. Нужен толковый спортдир, но после ухода (увольнения) Маттиаса Заммера позиция до сих пор вакантна, а гуру Макс Эберль остался в Гладбахе. Нужны новые игроки, но руководство «Баварии» отвергает важность трансферов.

Самое печальное в этой истории – «Бавария» всё равно станет чемпионом и через год.

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«Боруссия»

В предоследний день весны Томас Тухель закончил свою работу в «Боруссии», и такое решение выглядит логичным. Тухель разругался со спортивным директором жёлто-чёрных Ханс-Йоахимом Ватцке, а корни непонимания проросли прошлым летом. Тренер попросил оставить Мхитаряна и Гюндогана – их продали, попросил купить Топрака, Дауда и Беллараби – вместо этого подвезли Эмре Мора. Тухель остался с невероятно молодой командой, переживавшей издержки возраста и перепады настроения, а дуэль в Лиге чемпионов с «Бенфикой» – зеркало истории «Боруссии»: запарывать моменты, так до последнего, опускать голову, так надолго, выходить вперёд, так добивать до крови.

Рост Усмана Дембеле, Кристиана Пулишича и Юлиана Вайгля – лишь одна чаша весов, на другой – проблемы всей команды, жидкой и несобранной. Томас Тухель перепробовал девять различных тактических схем, но так и не исправил главную проблему – зависимость от Вайгля: стоило запирать его в многоугольник прессинга, и игра «Боруссии» превращалась в перекатывание мяча между центральными защитниками. Дортмунд растерял много очков и мог оказаться ещё ниже, но смог подвинуть «Хоффенхайм» благодаря голу из офсайда. Не лучший итог сезона для команды, обладающей невероятным потенциалом и пластилиновым настоящим.

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Главное впечатление сезона

Бундеслига прекрасна даже не чемпионской гонкой, а перманентным состоянием дестабилизации: здесь может выжить нищий «Дармштадт» (пусть и не дважды подряд), может включиться в борьбу за выживание благополучный «Байер», а в еврокубки заглянет «Фрайбург», дико молодой, дико нестабильный и уже потерявший одну свою звёздочку, Винченцо Грифо. В нынешнем сезоне выскочек было особенно много – четверо: и это ещё если не считать выскочками «Герту» Пала Дардаи, попадающую в Лигу Европы второй сезон кряду, и «Айнтрахт» Нико Ковача, попавший в кризис после зимней паузы.

О «Лейпциге» и «Хоффенхайме» мы уже писали отдельные объёмные тексты, и добавить по каждой из команд как-то нечего. Клубом-энергетиком рулит дуэт двух Ральфов – имена Рангника и Хазенхюттля пишутся на немецком по-разному, зато идеология у них одна на двоих. Мощнейший прессинг, быстрый резкий вертикальный футбол, отличный переход из обороны в атаку, использование таргетмена Поульсена, делающего гораздо более важную работу, чем забивание голов, тактика 4-2-2-2, непривычная для нашего времени, но очень эффективно работающая – это всё про «Лейпциг». В условиях такого раскрепощённого футбола раскрываются молодые игроки, многим из которых ещё нет 25 – это осознанная трансферная политика «РБ». Форсберг, Кейта, Демме, Хальстенберг, Вернер – ждите кого-то из них в «Баварии» через годик. У «Хоффенхайма» есть Юлиан Нагельсманн, о котором поговорим чуть ниже.

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Эти двое попали в Лигу чемпионов, «Кёльн» и «Фрайбург» – в Лигу Европы. «Козлы» не захаживали туда 25 лет, а добиться выполнения задачи смогли, соблюдая систему step-by-step: вышли в Бундеслигу, закрепились, создали фундамент и зашли на скачок. «Кёльн» брал организацией игры и Антони Модестом – всё было заточено под француза, его постоянно кормили острыми передачами, а Модест усиленно забивал. Правда, его 25 мячей всё равно не хватит, чтобы играть за сборную Франции – там другие приоритеты.

«Фрайбург» не настолько соскучился по еврокубкам, но его история тоже удивительна – два года назад команда утонула во вторую Бундеслигу, за год вернулась и стала седьмой, даже толком не обновив состав. Кристиан Штрайх продолжает жечь глаголом на пресс-конференциях, вместо сильного вратаря Романа Бюрки играет незаменимый Александр Шволов, самый пасующий вратарь Бундеслиги, полно и других ценных активов – защитник Сёюнджю, вытащенный из второй турецкой лиги, мастер стандартов Грифо, универсальный Филипп, джокер Петерсен… Прекрасно и печально одновременно, что всего этого великолепия у «Фрайбурга» не будет – за лето разберут. Винченцо Грифо уже ушёл в гладбахскую «Боруссию», остальные на очереди.

Тренер сезона

Юлиану Нагельсманну всего 29, а его работу отмечают во всём мире – из борца за выживание он слепил участника Лиги чемпионов. Его «Хоффенхайм» провёл мощнейший сезон, а сам Нагельсманн только наращивал силу команды: к финишу чемпионата «Хоффе», игравший 3-5-2, начал использовать трёх нападающих – двух таранов и Крамарича в глубине. Атакующий потенциал «Хоффе» велик – команда отлично контролирует мяч, здорово выходит из-под прессинга, а все её защитники отлично умеют начинать атаки. Один из них, Кевин Фогт, до встречи с Нагельсманном был опорником.

«Хоффенхайм» – четвёртый в лиге по забитым голам, второй по количеству поражений (всего 4 за сезон – меньше только у сами знаете кого), и инновации Нагельсманна помогли клубу усовершенствовать игру. Он расчертил поле тренировочной базы, чтобы учить команду строить позиционные атаки, с помощью хозяина клуба Дитмара Хоппа внедрил инновационные системы данных о состоянии футболистов после тренировок, об игре соперника… И так далее, и так далее.

29-летний тренер делает всё, чтобы повести за собой толпу таких же молодых, голодных людей со свежим взглядом на футбол. Один из них, заразившись взглядами и философией Нагельсманна, через год пойдёт учиться на тренера, чтобы повторить путь – кажется, я даже знаю этого человека.

«Ты думаешь, что изобрёл футбол?». 29-летний тренер рвётся в ЛЧ Самый молодой тренер в истории Бундеслиги, Юлиан Нагельсманн, весной спас «Хоффенхайм» от вылета, а осенью поднял в зону Лиги чемпионов.

Игрок сезона

Лам и Алонсо уходят, Роббен и Рибери стареют, а из игроков «Баварии» в расцвете сил резко растёт только один – Тьяго Алькантара. Над ним смеялись из-за протекции от Хосепа Гвардиолы, но его истинные возможности узнали, когда тренер уехал строить «Манчестер Сити». Тьяго никуда не уехал, наконец-то провёл сезон без травм и сразу стал ключевым игроком баварской середины поля.

Ключевое решение Карло Анчелотти, чьё участие в успехах «Баварии» сильно ограничено – перестроить команду с 4-3-3 на 4-2-3-1. Видаль и Алонсо стали вдвоём чистить середину поля, Алькантара расположился над ними и включил динамичность, своё важнейшее качество. При атаках правым краем он часто смещался помогать Ламу и Роббену, при атаках левым – Алабе и Рибери. Постоянно был в центре внимания, открывался, вырезал передачи из центра поля, а также отвечал за командный прессинг «Баварии», срывая атаки соперника в зародыше.

Тьяго Алькантара – самый пасующий игрок Бундеслиги: 2561 передача за сезон, 90,2% из них – точные. Он чаще всех игроков топ-5 участвовал в атаках, заканчивавшихся ударами по воротам, и при этом был лучшим в Бундеслиге по перехватам (4,6). Царь. Невероятный сезон.

Разочарование сезона

Разочарование с привкусом сочувствия – новые проблемы со здоровьем Нури Шахина, Марио Гётце и Марко Ройса. Три творца, обладавшие потенциалом стать игроками мирового класса, травмируются слишком часто – в нашем футболе какой-нибудь тренер или чиновник предложил бы им сходить в церковь или мечеть. Шахин сломался, едва вернувшись на поле и сразу забрав контроль над игрой «Боруссии». Ройс опять травмировал колено и вылетел на полгода. Гётце тяжелее всех – из-за нарушения обмена веществ он вообще может расстаться с футболом.

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Разочарование с привкусом непонимания – «Вольфсбург», попадающий в стыковые матчи. 16-е место для команды, в которой играют Рикардо Родригес, Жозуа Гилавоги, Куба Блащиковски, Марио Гомес, – полный ахтунг. «Волков» сгубила тренерская ротация: Валерьен Исмаэль оказался банально слабым специалистом, а Андриес Йонкер не смог дать команде даже эмоциональный всплеск. На эти проблемы накладывается кризис «Фольксвагена» – возможно, из-за него «Вольфсбург» не сделает летом сильных трансферов.

Личное разочарование – «Гамбург» опять не вылетел. Очередной бесполезный сезон с провалом, тренерской отставкой, пожарными трансферами, вытаскиванием себя за волосы при бездарном качестве игры: сколько можно?!

Приз зрительских симпатий

Минувший сезон исключителен и примечателен возвращениями крутых команд впервые за Х лет – «Монако», «Фейеноорд», – и весенний «Вердер» тоже навевает мысль похвалиться новенькой кнопочной Nokia и выпить растворимый сок из пакетика. Его творец – Александр Нури – три года назад тренировал скромный «Ольденбург», ничего не изменил в своей жизни («В Ольденбурге я работал за небольшие деньги и ездил на тренировки на Renault, а сейчас получаю чуть больше и езжу на Volkswagen Passat – но моя мотивация от этого не меняется»). А ещё в феврале он чуть не вылетел из «Вердера» пробкой шампанского: проиграли четыре матча подряд, минимум два – не по делу (один из них Дортмунду), руководство грозилось уволить после пятой неудачи, но «Майнц» был обыгран. Так началась 11-матчевая серия, в которой «Вердер» выиграл 9 игр, а ещё две сыграл вничью.

Ключ к возвращению весёлых «музыкантов» – резкий эмоциональный всплеск и тактическая трансформация. «Вердер» стал играть 3-1-4-2, Макс Крузе и Фин Бартельс – динамично двигаться по всему фронту атаки и создавать друг другу моменты, прибавил Златко Юнузович, опорную зону подчищал (и не всегда успел страховать) зимний новичок Томас Делейни. Даже Серж Гнабри, ударно проведший первую часть сезона, перестал быть для «Вердера» важным игроком. В обороне Бремен соблюдал максимальную компактность, при потере мяча – мощный прессинг, в который включались почти всем составом. Если не видели игру «Вердера», но хотите понять, как команда соблюдает тактику, – ЦСКА Гончаренко действовал примерно так же. И проблемы испытывал схожие.

«Вердер» мог забраться в еврокубки, но проиграл последние три матча. Проиграл со счетами 3:4, 3:5, 3:4 – флешбэк из времён, когда Клаудио Писарро было чуть за 20, а не 38.

Символическая сборная сезона Бундеслиги

Оливер Бауманн («Хоффенхайм»). «Хоффенхайм» на втором месте в Бундеслиге по пропущенным мячам (37 за сезон), но его вратарь – лидер сезона по сейвам (114) и один из самых активных распасовщиков-голкиперов (1286 передач, больше только у Шволова из «Фрайбурга» и Ярстейна из «Герты»). В некоторых матчах откровенно тащил деревенскую команду.

Сеад Колашинац («Шальке-04»). Аппетитная начинка летнего трансферного пирога. Босниец, которого олдфаги «Чемпионата» помнят ещё как Зеада Колазинака (ох уж эта локализация), с 1 июля становится свободным агентом, не горит желанием продлевать контракт с «Шальке» и имеет на руках россыпь предложений. Самое главное, как говорят – от Арсена Венгера. Колашинац – современный защитник, любящий подключиться вперёд (3 гола, 5 передач), но в отличие от другого вечного трансферного лота Бундеслиги, Рикардо Родригеса, ещё и достойно умеет защищаться. Летом справедливость восторжествует – переоценённый Родригес снова будет искать клуб «под-топ» уровня, а Колашинац подпишется с настоящим «топом».

Матс Хуммельс («Бавария»). Скала. Когда Хуммельс был в составе, «Бавария» пропускала по полгола за игру (0,55), когда травмировался – ровно гол. Лучший защитник лучшей обороны лиги.

Кевин Фогт («Хоффенхайм»). «Бавария» уже вырвала у «Хоффе» хребет из сильнейшего по качествам защитника и ведущего опорника, но главным игроком тактической конструкции всё же стоит считать не Зюле или Руди, а Кевина Фогта. Юлиан Нагельсманн перевёл Фогта из опорной зоны в центр защиты и получил классного начинателя атак – точнее Фогта (91,8% точных передач при 2190 пасах, он 4-й игрок в БЛ по количеству передач) не пасует никто.

Бенджамин Хенрихс («Байер»). В «молодёжке» «Байера» Хенрихс перепробовал семь позиций, в основе – стал ярким крайним защитником, любящим подключаться вперёд. 3,4 отбора и 3,4 перехвата за матч – неслабый статистический букет. Главное – Хенрихсу всего 20.

Наби Кейта («РБ Лейпциг»). Самый яркий игрок «Лейпцига» из глубины поля – активно идёт в дриблинг (чаще идёт только Усман Дембеле), не боится черновой работы (2,6 отборов, 2,6 перехватов за игру), много обостряет (8 голов и 7 голевых передач).

Тьяго Алькантара («Бавария»). Лучший игрок сезона.

Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»). «Форсберг – игрок, переживающий эффект бутылки кетчупа», – резюмировал его стиль Ральф Рангник. Кетчуп долго подступает к горлышку, а потом выстреливает мощной томатной струёй; так же и Форсберг долго запрягал, но стал великолепен, набрав форму. Швед сделал 19 голевых передач за сезон – его ближайший преследователь отстал на семь.

Усман Дембеле («Боруссия Д»). Что-что, а раскрывать молодёжь Томас Тухель умеет отлично. Из бегунка Тухель сделал топ-плеймейкера, передвинул его ближе к центру и получил результат: никто в Бундеслиге так часто не играет вразрез (73 передачи). Улов Дембеле в нынешнем сезоне – 6+12, через год будет ещё круче.

Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия Д»). Обамейянг работает в своём жанре – он традиционно транжирит дикие моменты, но при этом забивает больше всех в Бундеслиге (31 гол) и имеет очень мощные показатели реализации моментов (26,7%, для сравнения, у Левандовски – 21%). Его секрет, как и Эдинсона Кавани, например – шикарные открывания: он движением создаёт для себя опасные ситуации, которые потом может спокойно загубить.

Антони Модест («Кёльн»). Здесь должен быть Роберт Левандовски, но давайте признаемся честно: забить 30 за «Баварию» всё-таки легче, чем 25 за скромный «Кёльн», до нынешнего сезона не выходивший в еврокубки 25 лет.

«Отказался ехать в Китай из-за аллергии сына». Самый заботливый бомбардир Пять лет назад Антони Модеста называли худшим легионером АПЛ – теперь он забивает 22 мяча за «Кёльн» и ждёт вызова в сборную Франции.

Вторая сборная: Марвин Хитц («Аугсбург») – Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг»), Андреас Кристенсен («Боруссия М»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»), Филипп Лам («Бавария») – Диего Демме («РБ Лейпциг»), Кристоф Крамер («Боруссия» М), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Макс Крузе («Вердер») – Роберт Левандовски («Бавария»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).