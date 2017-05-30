Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Фёдор Смолов
Фото: РИА Новости
Текст: Владислав Гринчик

Кто лучший нападающий РФПЛ сезона-2016/17?

Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего нападающего РФПЛ в прошедшем сезоне-2016/17.
30 мая 2017, вторник. 17:30. Футбол

Подводим итоги прошедшего сезона Российской футбольной Премьер-Лиги и определяем победителей в различных номинациях. Кого можно назвать лучшим нападающим чемпионата России сезона-2016/17? Мнениями делятся эксперты и читатели.

Кто лучший вратарь РФПЛ сезона-2016/17?
Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего вратаря РФПЛ в прошедшем сезоне-2016/17.
Кто лучший защитник РФПЛ сезона-2016/17?
Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего защитника РФПЛ в прошедшем сезоне-2016/17.
Кто лучший полузащитник РФПЛ сезона-2016/17?
Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего полузащитника РФПЛ в сезоне-2016/17.

Никита Симонян, лучший форвард в истории «Спартака», первый вице-президент РФС:

— Лучший форвард прошедшего сезона РФПЛ – Квинси Промес. Голландец забил много мячей и регулярно организовывал атаки команды.

Владимир Бесчастных, экс-нападающий «Спартака», тренер «Тосно»:

– Соглашусь с Никитой Павловичем. Квинси забивал важные голы и всегда играл на том уровне, который от него ожидали. Даже если Промес не забивал, всё равно оказывался очень полезен команде.

MVP сезона РФПЛ-2016/17. Коронация Квинси
Лидер атак московского «Спартака» весь год трудился, чтобы привести команду к чемпионству, а попутно заработал индивидуальную награду.

Николай Писарев, главный тренер ФК «Олимпиец»:

— А я считаю, что лучший бомбардир минувшего сезона — Смолов. Федя забил больше всех по итогам 30 туров, что, в принципе, уже говорит обо всём. Смолов играет в хорошей команде, и я считаю его одним из тех немногих футболистов, который смог бы проявить себя в Европе.

Валерий Непомнящий, известный российский специалист:

— Совершенно верно, Николай! Смолов очень стабилен – уже второй сезон подряд он становится лучшим бомбардиром РФПЛ. И если в прошлом году ему помогали забивать Павел Мамаев и Роман Широков, то в этом сезоне Федя и без этой пары снова становится лучшим бомбардиром. А для того чтобы он себя так же проявлял и в сборной, нужно, чтобы его позиции в клубе и национальной команде совпадали.

Дмитрий Булыкин, экс-нападающий «Аякса»:

— Нападающий у меня всегда ассоциируется с голами. Поэтому в моём понимании лучший бомбардир этого сезона и является лучшим нападающим. Так что это Фёдор Смолов. Мне нравится, что он стал забивать. При этом он является лидером «Краснодара», команды, которая ему доверяет. Если бы не травма Смолова, то я бы хотел видеть больше голов от него и выход на новый европейский уровень

Валерий Масалитин, экс-нападающий ЦСКА и «Спартака»:

— Естественно, это Смолов. Во-первых, потому что выиграл бомбардирский турнир. Приятно, что больше всего голов в этом сезоне забил именно россиянин. Смолов сейчас в самом расцвете сил, уже на протяжении второго года он держит уровень лучшего нападающего российского первенства.

Смолов показал «жест Гризманна» в Париже. Футболисты в соцсетях
Ребров в восторге от Грузии, Каррера насладился морепродуктами, Погребняк сыграл сотрудника полиции – в нашем обзоре.

Валерий Рейнгольд, экс-нападающий «Спартака»:

— Да, я бы тоже выделил Фёдора Смолова, но только после Квинси Промеса. Голландец — лидер «Спартака», команды-чемпиона. Он поразил меня многими качествами – быстротой, своими снайперскими талантами. Быстрый парень Квинси, играл красиво. Учтите и то, что Промес выиграл чемпионат России. Понятно, что играет и выигрывает команда, а не отдельные личности. Но Квинси был лидером чемпионского «Спартака. Отличный командный игрой, который хорош и в индивидуальном плане.

Взгляд изнутри

Фёдор Смолов, нападающий «Краснодара», лучший бомбардир сезона-2016/17:

— В минувшем сезоне голы мне давались сложнее, чем в позапрошлом. Предполагаю, что тренеры дают установку играть со мной более плотно, внимательно. Команды очень часто стали играть со схемой в пять защитников, один из которых действует против меня персонально. Конечно, это всегда тяжелее. Но если смотреть на последние игры сезона, то оказалось, что играть против пятерых защитников и нашей команде, и мне лично было даже проще, чем против четырёх. Когда команды играют в четыре защитника, то футболисты более внимательны, постоянно страхуют друг друга, следят за зонами.

10 лучших голов сезона РФПЛ
Подводим итоги сезона подборкой лучших голов чемпионата России.

Мнения читателей

because-we-meat:

— Антошка молодчик!!! Если не уйдёт в межсезонье, то ещё не раз наденет свою победную маску!

labuh:

— Вот что развод животворящий делает, Федя! Поздравляю!

russ:

— Если Смолов два годя подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата, значит, так низко пал уровень чемпионата. За 10 лет были Павлюченко, Веллитон, Халк, Думбия, ну серьёзно…

DINAMO70ANP:

— Федя молодец, взял быка за рога!

shaman-msk:

— Фёдор перерос наш чемп… пора валить за бугор.

poison:

— Квинси красавец! Удачи тебе в нашем клубе и в дальнейших! Спасибо за чемпионство!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Квинси Промес Фёдор Смолов Вопрос дня
Новости. Футбол
30 мая 2017, вторник
18:04 Тихонов: я могу возглавить «Крылья Советов»? Сейчас говорить не о чем
17:49 Марез объявил о желании покинуть «Лестер»
17:46 Лэмпард: на тренировках Азар делал вещи, которые я не мог повторить
17:39 В отношении «Кубани» и «Томи» введено ограничение заявки до 18 игроков
17:25 О. Иванов подписал новый контракт с «Тереком»
17:17 Власти Калининграда поставили перед «Балтикой» цель выйти в РФПЛ к 2020 году
17:14 Монтелла: спасибо «Милану» и болельщикам за доверие
17:12 Манчини предложил чемпиону мира 1982 года Ориали поработать с ним в «Зените»
17:11 Аджоев — болельщикам: «Арсенал» будет радовать вас новыми победами!
16:56 Ташуев назвал Карреру и Бердыева лучшими тренерами сезона в РФПЛ
16:33 Венгер согласовал с «Арсеналом» двухлетний контракт
16:19 Павлюченко стал игроком ФК «Арарат»
16:18 «Милан» продлил контракт с Монтеллой до 2019 года
16:03 Португалия обыграла Южную Корею и вышла в четвертьфинал ЧМ U20
15:57 «Челси» согласился продать Беговича в «Борнмут» за £ 10 млн
15:52 «Амкар» сообщил о продлении контракта с одним из самых талантливых воспитанников
15:37 Агент: возможно, интерес к Рыбусю со стороны ЦСКА есть, но предложений не было
15:34 Манчини: у Спаллетти пока ничего не спрашивал про «Зенит»
15:23 Болельщики «Зенита» признали Кришито лучшим игроком в мае
15:22 Состоялось открытие 20-го манежа, сооружённого в Краснодарском крае
15:14 Источник: Рыбусь может покинуть «Лион» и перейти в ЦСКА
15:08 Болельщики «Урала» признали Кулакова лучшим игроком сезона
14:51 Агент: Луческу был настроен на второй сезон, но «Зенит» оказался не готов ждать
14:49 На «Крестовском» постелили новый газон, в настоящее время идёт прошивка
14:49 Габулов: даже не думал, что буду играть в сборной России
14:48 Зобнин: Португалия чемпион Европы, а Россия нет, поэтому они фавориты группы
14:34 Лунёв: жалко, что у Луческу не получилось в «Зените». Он крутой тренер
14:24 «Боруссия» Д объявила об уходе Тухеля
14:17 Экс-игроки сборной России проведут матч с комментаторами «Матч ТВ»
14:15 Тухель попрощался с дортмундской «Боруссией»
14:09 Витсель вызван в сборную Бельгии на матчи с Чехией и Эстонией
14:04 Болельщики тульского «Арсенала» признали Думбия лучшим игроком сезона
14:01 Зидан: не скажу, кто сыграет в финале ЛЧ в основном составе — Иско или Бэйл
14:00 УЕФА рассмотрит возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные
13:55 «Кубань» прошла лицензирование на сезон-2017/18
13:49 «Томь» получила лицензию на сезон-2017/18, погасив долги на сумму 130 млн рублей
13:40 В «Манчестер Сити» сообщили, что Агуэро останется в команде
13:37 Хавьер Клементе: Вальверде нужно отшлифовать «Барселону»
13:36 Болельщики «Уфы» признали Стоцкого лучшим игроком в мае
13:22 Форвард «Крыльев Советов» Корниленко завершил карьеру в сборной Беларуси
13:17 Жиру требует, чтобы в «Арсенале» ему гарантировали больше игрового времени
13:06 Черевченко остаётся в «Балтике», новый контракт заключён по системе «1+1»
13:00 Болельщики ЦСКА признали Витиньо лучшим игроком в мае
12:53 Игнатьев: надо сначала понять, пойдёт ли Павлюченко в «Торпедо»
12:50 Санчис назвал Иллгнера лучшим голкипером в истории «Реала»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший тренер сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017