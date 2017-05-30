Кто лучший нападающий РФПЛ сезона-2016/17?

Подводим итоги прошедшего сезона Российской футбольной Премьер-Лиги и определяем победителей в различных номинациях. Кого можно назвать лучшим нападающим чемпионата России сезона-2016/17? Мнениями делятся эксперты и читатели.

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Никита Симонян, лучший форвард в истории «Спартака», первый вице-президент РФС:

— Лучший форвард прошедшего сезона РФПЛ – Квинси Промес. Голландец забил много мячей и регулярно организовывал атаки команды.

Владимир Бесчастных, экс-нападающий «Спартака», тренер «Тосно»:

– Соглашусь с Никитой Павловичем. Квинси забивал важные голы и всегда играл на том уровне, который от него ожидали. Даже если Промес не забивал, всё равно оказывался очень полезен команде.

MVP сезона РФПЛ-2016/17. Коронация Квинси Лидер атак московского «Спартака» весь год трудился, чтобы привести команду к чемпионству, а попутно заработал индивидуальную награду.

Николай Писарев, главный тренер ФК «Олимпиец»:

— А я считаю, что лучший бомбардир минувшего сезона — Смолов. Федя забил больше всех по итогам 30 туров, что, в принципе, уже говорит обо всём. Смолов играет в хорошей команде, и я считаю его одним из тех немногих футболистов, который смог бы проявить себя в Европе.

Валерий Непомнящий, известный российский специалист:

— Совершенно верно, Николай! Смолов очень стабилен – уже второй сезон подряд он становится лучшим бомбардиром РФПЛ. И если в прошлом году ему помогали забивать Павел Мамаев и Роман Широков, то в этом сезоне Федя и без этой пары снова становится лучшим бомбардиром. А для того чтобы он себя так же проявлял и в сборной, нужно, чтобы его позиции в клубе и национальной команде совпадали.

Дмитрий Булыкин, экс-нападающий «Аякса»:

— Нападающий у меня всегда ассоциируется с голами. Поэтому в моём понимании лучший бомбардир этого сезона и является лучшим нападающим. Так что это Фёдор Смолов. Мне нравится, что он стал забивать. При этом он является лидером «Краснодара», команды, которая ему доверяет. Если бы не травма Смолова, то я бы хотел видеть больше голов от него и выход на новый европейский уровень

Валерий Масалитин, экс-нападающий ЦСКА и «Спартака»:

— Естественно, это Смолов. Во-первых, потому что выиграл бомбардирский турнир. Приятно, что больше всего голов в этом сезоне забил именно россиянин. Смолов сейчас в самом расцвете сил, уже на протяжении второго года он держит уровень лучшего нападающего российского первенства.

Смолов показал «жест Гризманна» в Париже. Футболисты в соцсетях Ребров в восторге от Грузии, Каррера насладился морепродуктами, Погребняк сыграл сотрудника полиции – в нашем обзоре.

Валерий Рейнгольд, экс-нападающий «Спартака»:

— Да, я бы тоже выделил Фёдора Смолова, но только после Квинси Промеса. Голландец — лидер «Спартака», команды-чемпиона. Он поразил меня многими качествами – быстротой, своими снайперскими талантами. Быстрый парень Квинси, играл красиво. Учтите и то, что Промес выиграл чемпионат России. Понятно, что играет и выигрывает команда, а не отдельные личности. Но Квинси был лидером чемпионского «Спартака. Отличный командный игрой, который хорош и в индивидуальном плане.

Взгляд изнутри

Фёдор Смолов, нападающий «Краснодара», лучший бомбардир сезона-2016/17:

— В минувшем сезоне голы мне давались сложнее, чем в позапрошлом. Предполагаю, что тренеры дают установку играть со мной более плотно, внимательно. Команды очень часто стали играть со схемой в пять защитников, один из которых действует против меня персонально. Конечно, это всегда тяжелее. Но если смотреть на последние игры сезона, то оказалось, что играть против пятерых защитников и нашей команде, и мне лично было даже проще, чем против четырёх. Когда команды играют в четыре защитника, то футболисты более внимательны, постоянно страхуют друг друга, следят за зонами.

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Мнения читателей

because-we-meat:

— Антошка молодчик!!! Если не уйдёт в межсезонье, то ещё не раз наденет свою победную маску!

labuh:

— Вот что развод животворящий делает, Федя! Поздравляю!

russ:

— Если Смолов два годя подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата, значит, так низко пал уровень чемпионата. За 10 лет были Павлюченко, Веллитон, Халк, Думбия, ну серьёзно…

DINAMO70ANP:

— Федя молодец, взял быка за рога!

shaman-msk:

— Фёдор перерос наш чемп… пора валить за бугор.

poison:

— Квинси красавец! Удачи тебе в нашем клубе и в дальнейших! Спасибо за чемпионство!