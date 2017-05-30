10 лучших игроков сезона Бундеслиги. Номер 1 — не Левандовски

Когда Н’Голо ценнее голов. 10 лучших игроков сезона АПЛ Несмотря на большое количество ярких созидателей и бомбардиров, лучшим игроком английской Премьер-лиги стал опорный полузащитник.

10. Кевин Фогт

31 матч, 0 голов и 0 голевых передач

Широкому кругу российских болельщиков Фогт пока мало знаком, поэтому кого-то, наверное, удивит его попадание в десятку. Кевин пока не выступал за национальную команду, да и в далёком от оптимального составе сборной Германии на Кубке конфедераций его тоже нет. Однако к этому 25-летнему игроку «Хоффенхайма» стоит приглядеться. В Германии Фогта сейчас называют одним из лучших защитников Бундеслиги. Его брали прошлым летом из «Кёльна» как опорного полузащитника, но перевод в оборону сделал Кевина значительно более ценной фигурой для «Хоффенхайма», который завершил сезон в зоне Лиги чемпионов.

26 матчей, 13 голов и 9 голевых передач

«Хрустальный» 33-летний голландец, несмотря на травмы и уже достаточно солидный по футбольным меркам возраст, продолжает сохранять топ-уровень. Хотя в минувшем сезоне Бундеслиги Роббен выходил в основе «Баварии» всего 21 раз, он поделил седьмое место в списке самых результативных игроков чемпионата по системе «гол+пас». Нынешний титул чемпиона стал для Арьена юбилейным за карьеру в разных лигах. «Горжусь тем, что мой 10-й титул позволил сравняться с Йоханом Круиффом. Я превзойду его, если выиграю ещё один титул. Это меня мотивирует», – говорит о своей следующей цели нападающий.

8. Керем Демирбай

28 матчей, 6 голов и 8 голевых передач

Демирбай тоже представляет здорово выступивший в сезоне-2016/17 «Хоффенхайм», но он, в отличие от Фогта, присутствует в заявке сборной Германии на Кубок конфедераций. 23-летний атакующий полузащитник входит в группу лидеров немецкого чемпионата по количеству голевых передач. Керем смелее всех в «Хоффенхайме» идёт в обводку (5,1 за 90 минут игры; 49% успешных) и отдаёт в среднем 2,5 ключевых паса. Тренеры сборной Турции, через чью «молодёжку» прошёл Демирбай, кусают локти из-за потери большого таланта.

32 матча, 6 голов и 13 голевых передач

Хотя о Томасе Тухеле говорят как о богатом на идеи тренере, временами игра дортмундской «Боруссии» в атаке зависела только от того, что придумает Дембеле. 20-летний француз здорово показал себя в первый сезон в Бундеслиге, став с 13 голевыми передачами вторым распасовщиком турнира. По дриблингу с ним вообще никто и рядом не стоял: 8,1 попытки обыгрыша в среднем за 90 минут при 55% успеха. Неудивительно, что к кандидатуре Дембеле вернулась «Барселона», которая претендовала на него и год назад, но тогда француз предпочёл отправиться за игровой практикой в Дортмунд.

6. Антони Модест

34 матча, 25 голов и 2 голевые передачи

Модест – другой французский футболист, который имеет все основания гордиться прошедшим сезоном. Нападающий «Кёльна» забил 25 голов, попал в тройку лучших бомбардиров чемпионата Германии и вытащил свою команду в Лигу Европы. «Я считаю, что статистику Модеста надо оценивать выше, чем у его ближайших конкурентов. Например, Роберт Левандовски имеет в каждом матче шесть-семь моментов, которые ему преподносят на блюдечке с голубой каёмочкой. В то время как Тони должен серьёзно работать, чтобы получать свои шансы», – полагает голкипер «козлов» Тимо Хорн.

Антонии Модест Фото: Reuters

5. Наби Кейта

31 матч, 8 голов и 7 голевых передач

Второе место «Лейпцига» – это то, чем среди прочего удивил завершившийся сезон в чемпионате Германии. 22-летний гвинеец внёс весомый вклад в успешное выступление своей команды. Кейта активно прогрессировал и играл зрелищно, совершая в среднем за 90 минут игры 4,8 обводки при 64% успеха. По сумме забитых мячей и голевых пасов этот креативный полузащитник занял 14-е место среди игроков Бундеслиги. Вполне возможно, что летом Кейта перейдёт в европейский топ-клуб. В частности, на игрока «Лейпцига» претендует «Ливерпуль».

4. Эмиль Форсберг

30 матчей, 8 голов и 19 голевых передач

Собирать растущие таланты – важная часть философии «Лейпцига», обеспечившей немецкому клубу попадание в Лигу чемпионов. Помимо Кейта самых добрых слов за минувший сезон заслужил и Форсберг. Шведский полузащитник был почти столь же эффективен в обводке (4,7 дриблинга; 57% успешного), а по ключевым передачам (3,6 за 90 минут игры) вообще занял первое место в Бундеслиге. Естественно, при такой статистике Эмиль выиграл соревнование ассистентов, отдав 19 голевых передач за весь чемпионат. «Лейпциг» подстраховался и поспешил продлить контракт со шведом.

33 матча, 30 голов и 5 голевых передач

Никто в Бундеслиге не бьёт по воротам так часто, как польский нападающий: 4,6 удара в среднем за 90 минут игры. Победителю нынешнего чемпионата в составе «Баварии» лишь одного точного удара не хватило, чтобы разделить первое место в списке лучших бомбардиров. Левандовски, как и Обамейянгу, требовалось около 90 минут на гол, правда, Роберт чаще забивал с пенальти. Разочарование сезона для Левандовски – вылет из Лиги чемпионов от «Реала». Между тем, по данным испанских СМИ, Криштиану Роналду и Серхио Рамос активно зовут великолепного поляка в Мадрид.

Роберт Левандовски Фото: Reuters

27 матчей, 6 голов и 5 голевых передач

Алькантара в минувшем сезоне был исключительно полезен в разных игровых ситуациях. С одной стороны, он лучший в составе «золотой» «Баварии» по количеству передач (в среднем за 90 минут игры совершал порядка сотни пасов) и имеет неплохой показатель ключевых передач, с другой, Тьяго лидирует по статистике отборов и перехватов мяча. Испанский полузащитник притягивает к себе мяч. «Алькантара показывает футбол высокого уровня и играет решающую роль для немецкой команды», – полагает экс-нападающий сборной Испании и «Шальке» Рауль.

32 матча, 31 гол и 2 голевые передачи

В предыдущем сезоне Обамейянг уступил в споре бомбардиров Левандовскому, а вот теперь победа осталась за габонским нападающим. Если бы ещё его дортмундская «Боруссия» отобрала золото у «Баварии», счастье Пьер-Эмерика было бы абсолютным. Но, объективно говоря, Обамейянг вряд ли мог на это рассчитывать, поскольку разница в уровне игры команд достаточно велика. Пьер-Эмерик сделал, что было в его силах. Например, единственный гол Обамейянга принёс Дортмунду домашнюю победу над «Баварией». Теперь перед нападающим стоит новая сложная задача – определиться с клубом на будущий сезон.