«Кокорин в штрафной замер, как олень в свете фар»

Два Денисова, «петушок» Сёмина, волшебство Тарханова и футболист-невидимка в «Зените» — в весенней подборке лучших перлов комментаторов.

Весенняя часть чемпионата принесла болельщикам массу эмоций и футбольных интриг, а помогали им сильнее прочувствовать накал страстей телекомментаторы. Представляем подборку высказываний, которые прозвучали в эфире спортивных телеканалов в марте, апреле и мае.

«Дзюба — самый добрый в «Зените», фактически как Ленин» «Дедушка Дзюба», подкаты крутого Уокера и Данни как герой картины Дейнеки – в зимней подборке лучших перлов комментаторов.

Нобель Арустамян

«Аякс» – «Манчестер Юнайтед»

– Штрафной удар. Феллайни, Погба, все встали в манчестерскую стенку. Можно сказать, в шведскую стенку, раз матч в Стокгольме.

ЦСКА – «Спартак»

— Как тут не забили «армейцы»?! Головин не ожидал, что у него будет время остановиться и выпить чашечку кофе.

«Атлетико» — «Реал»

— А здесь была игра рукой, но рука у арбитра Чакыра находилась в естественном положении.

Роман Гутцайт

«Барселона» — «ПСЖ»

— Бускетс сейчас как человек, который зашёл в ночной клуб: направо посмотрел, налево посмотрел, словно поискал знакомых, покрутился — и в итоге совершил ошибку.

— Игроки «Барселоны» затолкали мяч в первый раз ногами – и силой мысли занесли во второй.

— «Барселона» — это команда-дефибриллятор. Она заставляет сердца биться раз за разом. И сама себя возвращает к жизни.

Тимур Журавель

«Крылья Советов» — «Локомотив»

— Петушок Юрия Павловича, как видите, живёт своей жизнью. Это такой пульсометр тренерского настроения.

— Денисов пасует на Денисова. Оказавшиеся между ними могут загадать желание.

Семён Зигаев

ЦСКА – «Томь»

— Не Большой театр, но Малый драматический сейчас был в исполнении Витиньо.

«Краснодар» — «Сельта»

В. Карпин: Шалимов что-то просит от игроков. Но непонятно от кого.

Н. Арустамян: И непонятно что.

В. Карпин: Нобель, а что ты там сидишь внизу вообще?

Филипп Кудрявцев

«Спартак» — «Оренбург»

— Георгиев на газоне. Будто постелил себе простынку, а потом на неё аккуратно лёг.

Фёдор Погорелов

ЦСКА – «Зенит»

— Александр Кокорин в штрафной замер, как олень в свете фар.

Ф. Погорелов: Навес в зону футболиста-невидимки…

К. Генич: Где Кокорин должен был быть.

«Рубин» — «Зенит»

— Ибрагим Цаллагов, как вежливый молодой человек, даже приобнял Жонатаса, чтобы ему легче было падать.

«Амкар» — «Зенит»

— Плед – важный атрибут весеннего футбола в России.

— Хомич прыгнул для фотографии в журнале «Огонёк».

— Хурцидзе перешёл в армянский «Улисс». Не знаю, читал ли он Джойса.

«Расти, Крауч, расти!» Василию Уткину – 45! Василию Уткину исполняется 45 лет. Ко дню рождения одного из любимых голосов российского футбола вспоминаем лучшие перлы Уткина.

Михаил Поленов

«Зенит» — «Урал»

— Если Тарханову дать команду манекенов, уже через месяц они будут уверенно держать мяч.

Юрий Розанов

«Локомотив» — «Ростов»

— «Ростов» ищет моменты, как грибы: нашёл один — другой где-то рядом должен произрастать.

«Ювентус» — «Барселона»

— Игуаин имеет два часа времени. Он может позвонить другу и спросить, куда бить.

Ю. Розанов: Буффон подмигнул — то ли партнеру, то ли кому-то на трибуне.

В. Карпин: Я думаю, всё-таки партнёру.

Евгений Савин

«Челси» — «Манчестер Сити»

— Эден Азар думает всегда — даже когда спит.

Т. Журавель: Агуэро забил дешёвый гол.

Е. Савин: Мне как бывшему нападающему обидно слышать такие вещи.

Роман Трушечкин

«Амкар» — «Спартак»

— Передаю своему коллеге Моссаковскому микрофон, но хочется передать ещё и зонтик: кажется, накрапывает дождь!

«Ростов» — «Манчестер Юнайтед»

— «Манчестер Юнайтед» не отбивается, конечно, но держит оборону. А это можно сказать, что отбивается.

— Просят меня ещё полторы минутки поработать. Ха! Попросите футболистов ещё полтора тайма побегать.

«Ювентус» — «Монако»

— Массимилиано Аллегри с этим клубом и с этими футболистами стоит оценить очень и очень хорошо. Ну что ж, «Ювентус» = как… Нобель! Там же Нобель Арустамян мелькнул! Вы видели? Всё, я заканчиваю на этом.

Дмитрий Шнякин

«Крылья Советов» — «Амкар»

— Двойные роды в «Амкаре» — дочь у Комолова и сын у Зайцева родились в один день. И команда рано разродилась этим голом.

— Серия финтов — и Зуев теряется среди двух сосен.

— В конце концов, эти «Крылья» даны не для того, чтобы вылетать из Премьер-Лиги.

«Зенит» — «Урал»

— Продавали билеты на футбол, а оказалось, в Колизей на рубку, жертвой которой пал «Урал».