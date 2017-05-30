Весенняя часть чемпионата принесла болельщикам массу эмоций и футбольных интриг, а помогали им сильнее прочувствовать накал страстей телекомментаторы. Представляем подборку высказываний, которые прозвучали в эфире спортивных телеканалов в марте, апреле и мае.
Нобель Арустамян
«Аякс» – «Манчестер Юнайтед»
– Штрафной удар. Феллайни, Погба, все встали в манчестерскую стенку. Можно сказать, в шведскую стенку, раз матч в Стокгольме.
Константин Генич
ЦСКА – «Спартак»
— Как тут не забили «армейцы»?! Головин не ожидал, что у него будет время остановиться и выпить чашечку кофе.
«Атлетико» — «Реал»
— А здесь была игра рукой, но рука у арбитра Чакыра находилась в естественном положении.
Роман Гутцайт
«Барселона» — «ПСЖ»
— Бускетс сейчас как человек, который зашёл в ночной клуб: направо посмотрел, налево посмотрел, словно поискал знакомых, покрутился — и в итоге совершил ошибку.
— Игроки «Барселоны» затолкали мяч в первый раз ногами – и силой мысли занесли во второй.
— «Барселона» — это команда-дефибриллятор. Она заставляет сердца биться раз за разом. И сама себя возвращает к жизни.
Тимур Журавель
«Крылья Советов» — «Локомотив»
— Петушок Юрия Павловича, как видите, живёт своей жизнью. Это такой пульсометр тренерского настроения.
— Денисов пасует на Денисова. Оказавшиеся между ними могут загадать желание.
Семён Зигаев
ЦСКА – «Томь»
— Не Большой театр, но Малый драматический сейчас был в исполнении Витиньо.
Валерий Карпин
«Краснодар» — «Сельта»
В. Карпин: Шалимов что-то просит от игроков. Но непонятно от кого.
Н. Арустамян: И непонятно что.
В. Карпин: Нобель, а что ты там сидишь внизу вообще?
Филипп Кудрявцев
«Спартак» — «Оренбург»
— Георгиев на газоне. Будто постелил себе простынку, а потом на неё аккуратно лёг.
Фёдор Погорелов
ЦСКА – «Зенит»
— Александр Кокорин в штрафной замер, как олень в свете фар.
Ф. Погорелов: Навес в зону футболиста-невидимки…
К. Генич: Где Кокорин должен был быть.
«Рубин» — «Зенит»
— Ибрагим Цаллагов, как вежливый молодой человек, даже приобнял Жонатаса, чтобы ему легче было падать.
«Амкар» — «Зенит»
— Плед – важный атрибут весеннего футбола в России.
— Хомич прыгнул для фотографии в журнале «Огонёк».
— Хурцидзе перешёл в армянский «Улисс». Не знаю, читал ли он Джойса.
Михаил Поленов
«Зенит» — «Урал»
— Если Тарханову дать команду манекенов, уже через месяц они будут уверенно держать мяч.
Юрий Розанов
«Локомотив» — «Ростов»
— «Ростов» ищет моменты, как грибы: нашёл один — другой где-то рядом должен произрастать.
«Ювентус» — «Барселона»
— Игуаин имеет два часа времени. Он может позвонить другу и спросить, куда бить.
Ю. Розанов: Буффон подмигнул — то ли партнеру, то ли кому-то на трибуне.
В. Карпин: Я думаю, всё-таки партнёру.
Евгений Савин
«Челси» — «Манчестер Сити»
— Эден Азар думает всегда — даже когда спит.
Т. Журавель: Агуэро забил дешёвый гол.
Е. Савин: Мне как бывшему нападающему обидно слышать такие вещи.
Роман Трушечкин
«Амкар» — «Спартак»
— Передаю своему коллеге Моссаковскому микрофон, но хочется передать ещё и зонтик: кажется, накрапывает дождь!
Георгий Черданцев
«Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
— «Манчестер Юнайтед» не отбивается, конечно, но держит оборону. А это можно сказать, что отбивается.
— Просят меня ещё полторы минутки поработать. Ха! Попросите футболистов ещё полтора тайма побегать.
«Ювентус» — «Монако»
— Массимилиано Аллегри с этим клубом и с этими футболистами стоит оценить очень и очень хорошо. Ну что ж, «Ювентус» = как… Нобель! Там же Нобель Арустамян мелькнул! Вы видели? Всё, я заканчиваю на этом.
Дмитрий Шнякин
«Крылья Советов» — «Амкар»
— Двойные роды в «Амкаре» — дочь у Комолова и сын у Зайцева родились в один день. И команда рано разродилась этим голом.
— Серия финтов — и Зуев теряется среди двух сосен.
— В конце концов, эти «Крылья» даны не для того, чтобы вылетать из Премьер-Лиги.
«Зенит» — «Урал»
— Продавали билеты на футбол, а оказалось, в Колизей на рубку, жертвой которой пал «Урал».