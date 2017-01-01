Первые трансферы лета РФПЛ-2017/18: переходы, слухи

Таблица переходов Премьер-Лиги-2017/18 – лето

Следующий сезон Премьер-Лиги уже начался – только не на полях, а в кабинетах руководителей. Скаутские списки составлены, бюджеты распланированы, цели для усиления очерчены – значит, настаёт очередное трансферное окно. Уже в середине июля начнётся новый сезон РФПЛ, так что в ближайшие полтора месяца слухов и настоящих трансферных новостей будет великое множество.

ЦСКА: минус Ионов и Чепчугов

Первые официальные новости из клубов уже есть, но пока они касаются только расставаний. ЦСКА пойдёт дальше без Сергея Чепчугова и Алексея Ионова– у вратаря закончились права на «скамейку», Ионов не убедил руководство «армейцев» и вернулся в «Динамо», где его планируют задействовать в основе в следующем сезоне. Логично, что Виктор Гончаренко решил вернуть Ионова в «Динамо» – хоть Алексей и очень старался, выполнял большой объём работы, всё доказала замена Ионова на Фёдора Чалова. Надобности в старательном, но незабивном игроке атаки больше нет.

«Краснодар»: минус Вандерсон, Быстров, Торбинский и Калешин

С четырьмя игроками расстался «Краснодар». Вандерсон и Виталий Калешин покинули клуб с проводами от Сергея Галицкого и благодарностью на командной тренировке – ветерана и лучшего бомбардира в истории «Краснодара» проводили достойно. Ещё раньше расположение клуба покинули Дмитрий Торбинский и Владимир Быстров. Вероятно, «Краснодар» летом переживёт кадровую чистку, и одним из её участников может стать главный тренер Игорь Шалимов. Даже слова руководства «Краснодара», пока аккуратные и говорящие в пользу нынешнего наставника, ничего не значат.

«Спартак»: минус Маурисио…

«Спартак» проводил Маурисио, который вернётся в «Лацио» и не будет выкуплен по личному решению Массимо Карреры. У красно-белых и так полная обойма центральных защитников – Таски, Джикия, Кутепов, Боккетти.

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Плюс Кайоде?

Кроме того, есть и первый долгоиграющий трансферный слух про чемпионов – интерес к нападающему «Аустрии» Тоби Кайоде. Молодой нигерийский форвард вполне мог бы влиться в атакующую обойму, но его агент путается в показаниях – то переговоры чуть ли не близки к завершению, то их не было вовсе. В общем, типичный слух.

Двойник Мусы. Кто может стать первым новичком «Спартака» летом Агент нападающего «Аустрии» Кайоде путается в показаниях, но интерес со стороны «Спартака» не опровергает.

«Терек»: минус Годзюр, Пирис, Грозав и Лебеденко

Четверо игроков после окончания контрактов покинули «Терек». С Олегом Кононовым не поработают второй вратарь Ярослав Годзюр, опорник Факундо Пирис, ставший основным в нынешнем сезоне, а также два игрока атаки – Георге Грозав и Игорь Лебеденко. Вероятно, расставание с такими футболистами – сигнал, что «Терек» будет цепляться на рынке за более качественных исполнителей.

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В то же время главного плеймейкера команды грозненцам удержать удалось. По информации «Чемпионата», с Олегом Ивановым, на которого претендовало «Динамо» и другие клубы РФПЛ, удалось достичь договорённости о продлении контракта.

Все приобретения клубов РФПЛ – это пока вернувшиеся из аренды игроки. Ну и несколько сделок, заключенных ещё зимой. Так, «Локомотив» осуществил переход из «Динамо» Игоря Денисова, у которого истекает контракт в июне. А бело-голубые, в свою очередь, воспользовались опцией в контракте арендованного у ЦСКА Кирилла Панченко, выкупив его за 1,8 млн евро.