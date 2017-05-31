Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Венгер, Тухель, Павлюченко, «Зенит», «Арсенал», «Милан» — в обзоре дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Венгер останется в «Арсенале», Тухель покинул «Боруссию». Обзор дня

Венгер согласовал новый контракт с «Арсеналом», Тухель покинул «Боруссию», Павлюченко стал игроком московского «Арарата» — в обзоре дня.
31 мая 2017, среда. 00:00. Футбол

Венгер согласовал с «Арсеналом» двухлетний контракт

Французский специалист Арсен Венгер останется главным тренером лондонского «Арсенала», утверждает BBC Sport. По информации издания, 67-летний наставник согласовал условия двухлетнего контракта. Прежнее соглашение истекало 30 июня этого года.

В «Арсенале» информацию о продлении контракта на данный момент не подтвердили. Ранее руководство «канониров» сообщило, что объявит решение относительно будущего Арсена Венгера 31 мая.

По итогам сезона-2016/17 «Арсенал» занял в АПЛ 5-е место и выиграл Кубок Англии. В финале лондонцы обыграли чемпиона страны «Челси» (2:1).

90 минут или 9 месяцев? Как оценивать сезон «Арсенала»
Вчера в Кубке Англии Арсен Венгер выиграл мёд. Осталось понять: это была бочка или ложка?

Павлюченко стал игроком ФК «Арарат»

Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко стал игроком ФК «Арарат». Информация появилась на официальной странице московской команды в «Твиттере». На какой срок рассчитан договор, не сообщается.

Ранее новый клуб 35-летнего футболиста успешно прошёл лицензирование и получил право на участие в ПФЛ сезона-2017/18 в зоне «Центр».

На протяжении карьеры Роман Павлюченко играл за такие команды, как ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив» и «Кубань».

Павлюченко, Майкон и ещё 9 свободных агентов РФПЛ
Сборная свободных агентов РФПЛ: вратарь ЦСКА, нападающий «Локо» и три бронзовых призёра Евро.

О. Иванов подписал новый контракт с «Тереком»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Олег Иванов подписал новый контракт с «Тереком». Договор рассчитан на три года. Предыдущее соглашение 30-летнего футболиста с грозненским клубом истекло по окончании минувшего сезона.

В прошедшем сезоне Иванов провёл 20 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Российский хавбек выступает за «Терек» с 2012 года.

В начале мая появилась информация о том, что интерес к Иванову проявляет московское «Динамо».

Манчини предложил чемпиону мира 1982 года Ориали поработать с ним в «Зените»

Роберто Манчини, который в ближайшее время может возглавить «Зенит», пригласил в штаб бывшего игрока «Фиорентины», «Интера» и сборной Италии Габриеле Ориали. Об этом сообщает Corriere Dello Sport.

Роберто Манчини считает, что 64-летний Ориали будет хорошим проводником между тренером и командой. Помимо «Зенита» в услугах чемпиона мира 1982 года заинтересованы лондонский «Челси» и миланский «Интер».

В настоящее время Габриеле Ориали работает в молодёжной сборной Италии.

Руководство «Зенита» должно объявить о назначении Роберто Манчини 30 или 31 мая.

Табор уходит. Почему «Зенит» и Луческу не будут скучать друг по другу
Кое в чём Луческу улучшил «Зенит» «позднего» Боаша. Но этого «кое-чего» оказалось слишком мало для продления кредита доверия тренеру.

Власти Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона

Власти Санкт-Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона. Сине-бело-голубые будут возводить арену за собственный счёт.

Как сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на первого зампреда комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николая Растворцева, «Зенит» ещё в 2013 году обратился с просьбой о подборе участка, на котором он смог бы построить резервный стадион. Город удовлетворил эту просьбу и предложил «Зениту» территорию во Фрунзенском районе. В 2015 году клуб разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии.

«Зенит» собирается построить стадион на 20 тыс. мест, который можно будет использовать круглогодично, а также футбольный и баскетбольный манежи.

Растворцев подчеркнул, что бюджет Санкт-Петербурга не предполагает трат на новый стадион «Зенита». «Реализация концепции является коммерческим инвестиционным проектом «Зенита». Таким образом, вопросы, связанные с выбором подрядной организации, уточнением объёмно-планировочных решений, источников финансирования и стоимости работ по реализации концепции, относятся исключительно к компетенции «Зенита», — сообщил Растворцев.

«Милан» продлил контракт с Монтеллой до 2019 года

«Милан» продлил контракт с главным тренером Винченцой Монтеллой. Об этом было объявлено в прямом эфире аккаунта итальянского клуба в «Фейсбуке». Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2019 года.

Миланская команда под руководством 42-летнего специалиста завершила сезон на шестом месте в Серии А. Этот результат обеспечил «Милану» участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Сам Монтелла, который возглавляет россонери с июня 2016 года, положительно оценил итоги выступления своей команды в сезоне-2016/17.

Хана «Милан». Куда могут привести китайские деньги
С новыми владельцами Ли Йонхонгом и Ханом Ли великий клуб может стать однодневной игрушкой.

«Боруссия» Д объявила об уходе Тухеля

Томас Тухель больше не является главным тренером дортмундской «Боруссии». Информация появилась на официальном сайте немецкого клуба. Ранее Томас Тухель на своей официальной странице в «Твиттере» попрощался с командой.

Решение об отставке 43-летнего специалиста было принято после встречи между тренером, председателем правления Хансом-Йоахимом Ватцке, спортивным директором Махаэлем Цорком и советником Олафом Мейнкингом.

Контракт Томаса Тухеля истекал летом 2018 года. В «Боруссии» Тухель работал с 2015 года.

Бундеслига. Всё, что нужно знать о сезоне-2016/17
Главные итоги чемпионата, где играют 18 команд, а побеждает «Бавария».

«Томь» получила лицензию на сезон-2017/18, погасив долги на сумму 130 млн рублей

Сегодня в Москве состоялось заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза, на котором было решено выдать «Томи» лицензию на предстоящий футбольный сезон. По поручению главы Томской области, президента «Томи» Сергея Жвачкина, интересы команды на заседании апелляционного комитета представлял заместитель губернатора, член совета директоров клуба Чингис Акатаев.

11 мая лицензионный комитет РФС отказал «Томи» в выдаче лицензии, выдвинув клубу ряд требований для её получения. Томский клуб выполнил основные из них и главным образом полностью погасил задолженность «Томи» по исполнительному производству в сумме более 130 млн рублей.

«Это позволило нашей футбольной команде не только получить лицензию для игры в Футбольной национальной лиге, но и снять арест с активов клуба, в том числе с административного здания по улице Белинского», — цитирует Акатаева официальный сайт администрации Томской области.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
31 мая 2017, среда
00:17 Аллегри получил повреждение в благотворительном матче
00:16 Зидан: у меня ДНК «Реала», это точно
30 мая 2017, вторник
23:50 Агент: Рикардо Родригес хочет перейти в «Милан», переговоры продолжаются
23:33 Бэйл: не расстроюсь, если не попаду в основной состав на финал Лиги чемпионов
23:21 Президент «Манчестер Сити»: хочу, чтобы Яя Туре остался в команде
22:59 «Шериф» обыграл «Дачию» в «золотом» матче и стал чемпионом Молдавии
22:47 Федун: сейчас в ЧР нет игрока, которого я бы очень хотел видеть в «Спартаке»
22:42 Федун: интерес «Шальке» и «Ромы» к Зобнину? А они круче «Спартака» по зарплатам?
22:34 Источник: «Милан» предложит «Реалу» за Морату € 50 млн плюс бонусы
22:22 Федун подтвердил, что Измайлов сменит Жиркова в совете директоров «Спартака»
22:17 Экс-игрок «Спартака» Вукоевич стал менеджером киевского «Динамо»
22:16 Фацио вызван в сборную Аргентины вместо травмированного Маскерано
21:56 Директор «Ромы»: надеюсь, в будущем наши пути со Спаллетти вновь сойдутся
21:53 «Мюнхен-1860» с Оличем в составе вылетел из второй Бундеслиги
21:41 «Шахтёр» продлил контракт со Степаненко
21:39 Сорокин: никто не жаловался на условия работы во время стройки «Крестовского»
21:34 Месси открыл официальный сайт
21:32 Экс-защитник «Зенита» Бруну Алвеш прибыл в Глазго для перехода в «Рейнджерс»
21:17 Полузащитник «Тоттенхэма» Сиссоко: это был худший сезон в моей карьере
20:55 Широков: безоговорочно лучшим тренером сезона в России назову Карреру
20:38 Роналду: у меня предчувствие, что «Реал» одержит победу в финале Лиги чемпионов
20:34 Николаев: девочки-арбитры и сами не горят желанием работать на матчах РФПЛ
20:25 «Олимпиец» из Нижнего Новгорода добился права выступать в ФНЛ
20:16 Игнатьев: определённо, Каррера — лучший тренер сезона в РФПЛ
20:12 Сорокин: ничего страшного с газоном «Крестовского» нет
20:05 Новым главным тренером «Лорьяна» стал бывший вратарь сборной Франции
19:52 «Удинезе» продлил контракт с главным тренером Дельнери
19:51 Глушаков стал лучшим спортсменом недели по версии «Спорт FM»
19:49 Сорокин: пионеры по объёму приобретённых билетов на ЧМ-2018 — чилийцы
19:33 Власти Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона
19:13 «Борнмут» подтвердил переход Беговича из «Челси»
19:09 Президент «Терека» подтвердил, что Олег Иванов продлил контракт с клубом
19:04 На «Арене ЦСКА» стартовала продажа билетов на матч Россия — Чили
19:03 «Генк» выкупил у «Шахтёра» права на полузащитника Малиновского
18:56 Де Росси договорился с «Ромой» о продлении контракта на два года
18:52 19-летний нападающий «Челси» Соланке перейдёт в «Ливерпуль»
18:39 Витиньо: организация Кубка конфедераций и ЧМ-2018 является фантастической
18:26 Источник: Гризманн сообщил руководству «Атлетико», что хочет уйти
18:15 Тотти: продолжу карьеру ещё на год, но не знаю, где точно
18:15 Игрок «Тосно»: в Новгороде мы были как дома. В Питере на нас будут мало ходить
18:04 Тихонов: я могу возглавить «Крылья Советов»? Сейчас говорить не о чем
17:49 Марез объявил о желании покинуть «Лестер»
17:46 Лэмпард: на тренировках Азар делал вещи, которые я не мог повторить
17:39 В отношении «Кубани» и «Томи» введено ограничение заявки до 18 игроков
17:25 О. Иванов подписал новый контракт с «Тереком»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший тренер сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017