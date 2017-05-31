Венгер останется в «Арсенале», Тухель покинул «Боруссию». Обзор дня

Венгер согласовал новый контракт с «Арсеналом», Тухель покинул «Боруссию», Павлюченко стал игроком московского «Арарата» — в обзоре дня.

Венгер согласовал с «Арсеналом» двухлетний контракт

Французский специалист Арсен Венгер останется главным тренером лондонского «Арсенала», утверждает BBC Sport. По информации издания, 67-летний наставник согласовал условия двухлетнего контракта. Прежнее соглашение истекало 30 июня этого года.

В «Арсенале» информацию о продлении контракта на данный момент не подтвердили. Ранее руководство «канониров» сообщило, что объявит решение относительно будущего Арсена Венгера 31 мая.

По итогам сезона-2016/17 «Арсенал» занял в АПЛ 5-е место и выиграл Кубок Англии. В финале лондонцы обыграли чемпиона страны «Челси» (2:1).

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Павлюченко стал игроком ФК «Арарат»

Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко стал игроком ФК «Арарат». Информация появилась на официальной странице московской команды в «Твиттере». На какой срок рассчитан договор, не сообщается.

Ранее новый клуб 35-летнего футболиста успешно прошёл лицензирование и получил право на участие в ПФЛ сезона-2017/18 в зоне «Центр».

На протяжении карьеры Роман Павлюченко играл за такие команды, как ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив» и «Кубань».

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О. Иванов подписал новый контракт с «Тереком»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Олег Иванов подписал новый контракт с «Тереком». Договор рассчитан на три года. Предыдущее соглашение 30-летнего футболиста с грозненским клубом истекло по окончании минувшего сезона.

В прошедшем сезоне Иванов провёл 20 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Российский хавбек выступает за «Терек» с 2012 года.

В начале мая появилась информация о том, что интерес к Иванову проявляет московское «Динамо».

Манчини предложил чемпиону мира 1982 года Ориали поработать с ним в «Зените»

Роберто Манчини, который в ближайшее время может возглавить «Зенит», пригласил в штаб бывшего игрока «Фиорентины», «Интера» и сборной Италии Габриеле Ориали. Об этом сообщает Corriere Dello Sport.

Роберто Манчини считает, что 64-летний Ориали будет хорошим проводником между тренером и командой. Помимо «Зенита» в услугах чемпиона мира 1982 года заинтересованы лондонский «Челси» и миланский «Интер».

В настоящее время Габриеле Ориали работает в молодёжной сборной Италии.

Руководство «Зенита» должно объявить о назначении Роберто Манчини 30 или 31 мая.

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Власти Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона

Власти Санкт-Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона. Сине-бело-голубые будут возводить арену за собственный счёт.

Как сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на первого зампреда комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николая Растворцева, «Зенит» ещё в 2013 году обратился с просьбой о подборе участка, на котором он смог бы построить резервный стадион. Город удовлетворил эту просьбу и предложил «Зениту» территорию во Фрунзенском районе. В 2015 году клуб разработал концепцию спортивного комплекса для своей академии.

«Зенит» собирается построить стадион на 20 тыс. мест, который можно будет использовать круглогодично, а также футбольный и баскетбольный манежи.

Растворцев подчеркнул, что бюджет Санкт-Петербурга не предполагает трат на новый стадион «Зенита». «Реализация концепции является коммерческим инвестиционным проектом «Зенита». Таким образом, вопросы, связанные с выбором подрядной организации, уточнением объёмно-планировочных решений, источников финансирования и стоимости работ по реализации концепции, относятся исключительно к компетенции «Зенита», — сообщил Растворцев.

«Милан» продлил контракт с Монтеллой до 2019 года

«Милан» продлил контракт с главным тренером Винченцой Монтеллой. Об этом было объявлено в прямом эфире аккаунта итальянского клуба в «Фейсбуке». Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2019 года.

Миланская команда под руководством 42-летнего специалиста завершила сезон на шестом месте в Серии А. Этот результат обеспечил «Милану» участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Сам Монтелла, который возглавляет россонери с июня 2016 года, положительно оценил итоги выступления своей команды в сезоне-2016/17.

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«Боруссия» Д объявила об уходе Тухеля

Томас Тухель больше не является главным тренером дортмундской «Боруссии». Информация появилась на официальном сайте немецкого клуба. Ранее Томас Тухель на своей официальной странице в «Твиттере» попрощался с командой.

Решение об отставке 43-летнего специалиста было принято после встречи между тренером, председателем правления Хансом-Йоахимом Ватцке, спортивным директором Махаэлем Цорком и советником Олафом Мейнкингом.

Контракт Томаса Тухеля истекал летом 2018 года. В «Боруссии» Тухель работал с 2015 года.

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«Томь» получила лицензию на сезон-2017/18, погасив долги на сумму 130 млн рублей

Сегодня в Москве состоялось заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза, на котором было решено выдать «Томи» лицензию на предстоящий футбольный сезон. По поручению главы Томской области, президента «Томи» Сергея Жвачкина, интересы команды на заседании апелляционного комитета представлял заместитель губернатора, член совета директоров клуба Чингис Акатаев.

11 мая лицензионный комитет РФС отказал «Томи» в выдаче лицензии, выдвинув клубу ряд требований для её получения. Томский клуб выполнил основные из них и главным образом полностью погасил задолженность «Томи» по исполнительному производству в сумме более 130 млн рублей.

«Это позволило нашей футбольной команде не только получить лицензию для игры в Футбольной национальной лиге, но и снять арест с активов клуба, в том числе с административного здания по улице Белинского», — цитирует Акатаева официальный сайт администрации Томской области.