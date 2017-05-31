Лунёв: Дзюба подкалывал: «Кого купили? Вообще с ума сошли?!»

Как попасть в кабалу к кредиторам, чуть не бросить футбол и за год дойти от лавки «Уфы» до основы «Зенита» — повествует Андрей Лунёв.

Андрей приехал в редакцию «Чемпионата» на метро, налегке. А уходил с увесистым презентом – наградой самому ценному футболисту РФПЛ по итогам прошлого сентября, заработанной ещё в составе «Уфы» (возможность вручить приз лауреату представилась только сейчас). «Тяжёлая! – взяв трофей, улыбнулся Лунёв. — Как же я её домой повезу?». Перед уходом мы обеспечили гостя пакетом, но прежде расспросили о последних событиях в карьере. И не только.

Андрей Лунёв с призом лучшему футболисту сентября Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

За два с лишним часа беседы вратарь «Зенита» и кандидат в сборную России раскрылся с неожиданной стороны – простым, непосредственным и приятным в общении. Ни намёка на пафос, свойственный иным «звёздам».

«В голове сидело: всё, беда…»

— В метро прокатились неузнанным?

— Кому я здесь нужен (улыбается)? Спокойно сел, музыку слушал.

— В Питере узнают?

— Да я и не выдвигаюсь особо никуда в свободное время – только если в кино с женой.

— Сколько автографов раздали в Петербурге после переезда?

— Может, два-три. Раз, когда шёл на базу, в парке. Ещё как-то у подъезда болельщика встретил – я тогда травмирован был, с ортезом ходил. Мужик пожелал здоровья – поправляйся, мол. В Уфе узнавали чаще, но я к этому не стремлюсь. Главное, чтобы команда играла хорошо.

— Разве футболисты не стремятся к популярности?

— Об этом больше в детстве мечтают.

— А о чём мечтали вы? Кто был кумиром? (Максим Деречин)

— Мечтал стать вратарём «Реала». Да и сейчас мечтаю! С детства за эту команду болею, за Касильяса. «Реал», «Бавария» и «Челси» — три команды, где когда-нибудь хотел бы оказаться.

— В финале Лиги чемпионов, получается, будете против Буффона?

— В данном случае – персонально «за». Если бы за «Реал» играл Касильяс, то, конечно, болел бы за «сливочных». А так – за Буффона, не за «Юве». Буффон заслужил этот трофей. Думаю, это последний шанс для него.

Захомутал «быка», тормознул паровоз. Кто такой Андрей Лунёв Похоже, аура «Локомотива» благотворно влияет на приезжих вратарей. Второй раз подряд героем Черкизово становится кипер гостей, теперь «Уфы».

— Как здоровье? (Aleks Viplm).

— Лучше, но колено ещё болит. Дали программу, всё расписали – в отпуске буду заниматься лечением.

— Травма – результат неудачного падения?

— Когда прыгнул, мяч отбил, всё внимание было на мяче. Но ударился о штангу, при падении потерял концентрацию, и правая нога осталась подо мной. Сразу почувствовал резкую боль. После заморозки немного полегчало – на фоне шока. Но в голове сидело: всё, беда… Хорошо, что всё обошлось, а то когда ехал на МРТ, неприятные мысли крутились…

— Сколько ещё восстанавливаться?

— Сказали, через 10 дней можно начинать упражнения, закачивать ногу.

«Черчесов пообещал дальше следить»

— В контракте с «Зенитом» прописано, чего нельзя делать в межсезонье?

— В большой теннис, например, играть. Горные лыжи, дайвинг, прыжки с парашютом под запретом. В пинг-понг — можно.

— В прошлых командах кого-то наказывали за занятия запрещёнными видами?

— А я с этим только в «Зените» столкнулся. Все говорят, что колу нельзя пить, это нельзя, то нельзя. Но чтобы такие штрафы, как в «Зените», такого не было.

— Больше колу не пьёте?

— Почему, могу себе позволить баночку иногда. Что тут такого? Это же углеводы. В Германии после тренировки пьют пиво – в порядке вещей. У нас просто менталитет такой: одну бутылочку выпил, вторую – и всё, ищи-свищи тебя, завтра уже не соберут.

— Обидно сбор национальной команды пропускать?

— Понятное дело. Но я очень рад, что в итоге ничего серьёзного. Если бы порвал «кресты», мог вообще на полгода пропасть. Так что не жалуюсь.

— Черчесов звонил?

— Да, пожелал здоровья, узнал, как дела. Пожелал скорейшего восстановления. Пообещал дальше следить. То, что обратил на себя внимание тренера сборной, уже приятно.

— Акинфеев сегодня – объективно лучший вратарь страны?

— Не люблю оценивать коллег. По мне, так Сергей Рыжиков – лучший. Может, у него и есть недочёты, но это единственный в России вратарь, который ловит мячи, а не отбивает. Старается всё забирать, пусть это и не всегда выглядит эстетично.

— Есть версия, что прошлогодние ошибки вашего одноклубника Лодыгина – следствие возросших требований к вратарям. Вам действительно положено теперь начинать атаку точным пасом, а не выносить мяч наобум?

— На сборах всё начинали через пас, через оборону. Но даже если на тренировках ты король, в игре всё иначе. Накал выше, на кону имидж, очки, место в чемпионате – подсознательно стараешься сыграть надёжнее. В игре за ошибку перед своей штрафной соперник может и наказать. У Гончаренко в «Уфе» мы тоже изначально разыгрывали мяч, но это носило тактический характер. Потом тактика поменялась.

— В команде Гончаренко вратарю, наверное, приходится проще – всё-таки больше внимания уделяется защите.

— Не сказал бы, что мяч до меня реже долетал. Вот в «Зените» была пара матчей, когда мяча практически не касался. Например, против «Терека» не коснулся – и пропустил. До слёз обидно было! А с «Уфой» такого не было, ударов хватало. Просто в защите брали количеством и тактической подготовкой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Иду по обочине, лес, темно. Фуры мимо пролетают…»

— После «Торпедо» ваша карьера застопорилась. Что ощущали в тот период?

— Всякие были мысли, вплоть до того, чтобы закончить с футболом. Но я работал, терпел. Может, где-то я сам виноват – наверное, что-то не так делал. Но все мои ошибки касаются жизни вне футбола. Может, дело в режиме.

— Стриптиз-клубы затянули?

— Да я там один раз в жизни был – после первой премии в «Торпедо»! 18 лет – эмоции… На самом деле, я не большой любитель клубов.

— Ваш бывший тренер Юрий Перескоков, будучи в гостях у «Чемпионата», рассказывал: «Когда Лунёв только пришёл в «Уфу», взгляд у него был как у побитой собаки». Так тяготила финансовая ситуация?

— Обстоятельства так сложились… За год в «Калуге» столько всего произошло – никому не пожелаешь испытать подобное. Всё катилось под откос.

«Бромантан в «Спартаке» выводили шампанским» Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков с массой ярких историй о настоящем Романцеве, хитром Скале, жёстком Гончаренко и талантливом Лунёве.

— Ваш коллега Селихов подвергался избиению в «Орле». Через какую дикость довелось пройти вам?

— Такого точно не было. И в «Истре», и в «Калуге» были сумасшедшие коллективы – приятно играть. Да и не скажу, что в «Торпедо» было что-то критичное. В любой команде бывают размолвки, но до драк никогда не доходило.

— Где в низших лигах была самая жесть?

— Там столько жести было… Ехали из Выксы в Калугу, кажется. Я уснул. Говорю, будем Москву проезжать – разбудите, выскочу, домой поеду. Всё-всё, вопросов нет. Просыпаюсь – остановка, все в туалет вышли. Встаю, беру сумку, не понимая, что творится, прощаюсь со всеми. Мне кричат: «Лунь, ты куда, дурак, пошёл?». А я уверен, что мы Москву уже проехали.

— И?

— Натянул на себя форму вонючую и потопал. Останавливается попутка. «До Москвы, — спрашиваю, – далеко?». «Ты до неё не доехал! — смеётся водитель. — Москва в другую сторону!». Иду дальше по обочине, лес, темно. Фуры мимо пролетают. Я-то был уверен, что парни «развели» меня. Оказалось – не врали…

— Как добрались-то?

— Кто-то остановился, подвёз.

«Грозили чёрным списком, судами, коллекторами»

— На что вы брали кредиты?

— На жизнь. Переехали с мамой и братом в новую квартиру – надо было делать ремонт. Ну и жить как-то.

— Человека, который мог бы остановить, дать совет, не оказалось рядом?

— Был человек, способный помочь финансово, но он этого не сделал.

— Как вас в этот омут затянуло?

— Когда возникли проблемы, поспрашивал у друзей – у них тоже ситуация не ахти. Кто мог, выручил. А к тем, с кем давно не виделся, постеснялся обратиться. Зато из банков регулярно названивали: «Вам одобрен кредит...» Ну и залез в эту кабалу…

— Что было самое неприятное в этой истории?

— Звонки в 6 утра… Ночами не спал. Эта ситуация настолько прижимает, что начинаешь буквально сходить с ума. Думаешь: что может помочь? А быстрого пути нет. Я трубки от кредиторов брал, общался – грозили чёрным списком, судами, коллекторами… На самом деле суммы смешные были – по 10 тысяч рублей. Но у меня не было даже этих денег, чтобы заплатить. Я обещал кредиторам, а мне обещали в команде… «Завтраками» кормили столько, что я голодным два года ходил. А тут ещё и у мамы – она бухгалтер по профессии – на работе перебои начались. Проблемы наслоились одна на другую. Будущую жену по три месяца не видел, хотя раньше ездил к ней в Уфу ежемесячно. Было очень неприятно оттого, что как мужчина не мог её обеспечить.

— Кто-то из «Сатурна» вляпался в похожую ситуацию?

— У ребят спросите – там каждому есть что рассказать, много интересного узнаете! Один тренер взял ипотеку – молодая семья, ребёнок. Ему, наверное, хуже всех пришлось. Мне по сравнению с ним было не так уж плохо – холостой ещё, без детей. Но просить у мамы деньги на проезд тоже, знаете, неприятно…

— Сколько в сумме наодалживали?

— По мелочи набежало, наверное, миллиона полтора.

— На тренировки в Раменское ездили на электричке?

— Клубная маршрутка с Лермонтовского проспекта забирала.

— Сколько зенитовских зарплат потребовалось, чтобы закрыть долги?

— Большую часть ещё с заработанного в «Уфе» выплатил. Думаете, я злостный неплательщик? Я всё это время платил по чуть-чуть. Когда пришёл в «Зенит», крохи от долга оставались.

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«Из Тулы звонят: «Давай к нам – в сборную попадёшь, на чемпионате мира выступишь…»

— Часто сталкивались с тренерской несправедливостью?

— В «Торпедо», например. В «Уфе» был момент. У меня нет претензий к Шелии, но мы с Нарубой на сборах вообще не пропускали, а безоговорочным первым номером стал Жора. Как бы команда ни играла, Перевертайло ставил его… Мне не столько даже за себя, сколько за Нарубина обидно было. Когда Юрченко сломался в осенней части, он вышел – и команда попёрла. Из пяти матчей проиграли один, ЦСКА. Считаю, что Нарубин не только в «Уфе» зарекомендовал себя игроком, держащим планку вне зависимости от возраста и обстоятельств. Он может как угодно тренироваться, но выйдет и сыграет. А с приходом Жоры шансов у нас не стало. Вот тогда я собирался уходить. К Жоре-то вопросов нет, мы в отличных отношениях, дружим. И вратарь он хорошего уровня.

— Было куда идти?

— Было предложение из Тулы. В Уфе уже продолжал тренироваться и играть ради того, чтобы в «Арсенал» прийти в рабочем состоянии.

— Но?

— Но ушёл этот гений (Перевертайло. – Прим. «Чемпионата»), и я задумался. Хотя в Туле предлагали зарплату в два раза больше.

— А тут Гончаренко приходит?

— Да, но тогда я ещё этого не знал. Нужно было срочно решать, ухожу или остаюсь. Шамиль Камилыч (гендиректор «Уфы» Газизов. – Прим. «Чемпионата») сказал: «За тебя всё руководство и штаб, а там за тебя только тренер. Уберут его – что будешь делать?». Я возразил: «Если остаётся Наруба, за него опыт. За Шелию огромное количество игр в первой лиге, а там я буду играть». Газизов заверил, что у нового тренера все начнут с чистого листа. У меня был ровно один день на размышления. Из Тулы звонят: «Давай к нам – в сборную попадёшь, на чемпионате мира выступишь…».

— И?

— Тяжело было. И там тренер, которого очень уважаю, и тут дать шанс обещают. Я уже с пацанами в «Уфе» попрощаться успел и… никуда не пошёл. Коллектив был как семья – не рискнул менять.

— Павлов обиделся?

— Не то слово. Перед Павловым реально неудобно. Этот человек для меня много сделал. У него я начал играть в «Торпедо». После КФК он многих людей убрал, а в меня поверил… Меня только Чижов, тренер вратарей «Арсенала», тогда понял. «Андрей, — говорит, — это твой выбор, твоя жизнь. Удачи». А у меня в этот же день свадьба. В девять утра проснулся, надел смокинг и поехал за невестой…

«Гончаренко – как Супермен!»

— После игр на ноль с «Локомотивом» и «Спартаком» много людей «нашлось», о которых и думать забыли?

— Порядком. Было странновато, когда люди, с которыми годами не общались, начали вдруг писать. Хотя и приятно.

— Что чувствовали, выходя на эти матчи в Москве? Не верилось?

— Нет, ну я же не только что слез с печи. Я всё это время работал, ждал шанса, верил, что смогу это сделать. А заслужил или нет – надо спросить у людей, с которыми тренируюсь. Они всё прекрасно видят.

— Перескокову бутылочку поставили за путёвку в большой футбол?

— Шутите? Какая ему бутылочка? Человек чуть ли не с того света вернулся. Только если молока парного. Но мы с ним на связи всегда, поэтому придумаю что-нибудь.

— Как с Гончаренко работалось?

— Супер! Такого тренера в моей карьере ещё не было. С ним настолько комфортно, что, даже не играя, испытываешь положительные эмоции. Каждое утро просыпаешься и с удовольствием спешишь на тренировку.

— Гончаренко — топ-тренер?

— Сто процентов. Он как Супермен. Не удивлюсь, если у него тоже есть какие-то сверхъестественные способности.

— Чем он силён?

— Очень крутой мужик! Надеюсь, мы с ним ещё когда-нибудь пересечёмся.

— Пошли бы в ЦСКА «под Акинфеева»?

— Ну уж нет (смеётся).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Расскажите характерную историю про Гончаренко, а то Виктор Михайлович с прессой не любит откровенничать.

— А мне Михалыч тоже советовал не общаться с вами. «Только услышу что-нибудь от тебя – оштрафую», — в шутку пригрозил как-то.

— И всё-таки.

— Когда Гончаренко пришёл в «Уфу», столько беготни было – кошмар. Потом заехали на сбор в Кратово – пошла теория. Садились у проектора, и он показывал разные картинки, не связанные с футболом. Грубо говоря, стая рыбёшек и одна большая рыба. Виктор Михайлович спрашивает: «Что видишь на этом слайде? А ты?» — и так у всех по очереди. Выслушав мнения ребят, своё Гончаренко оставил при себе. На следующий день интересуется: «Подумали? Что теперь об этом думаете?». Только после этого свой вариант раскрыл.

— И какой же?

— Если мелюзга объединена одной целью, сообща может и такую рыбину слопать. Вроде бы банальные вещи, но они способствуют созданию нужного настроя. На теоретических разборах Гончаренко настолько чётко всё объяснял, что никому не нужно было повторять дважды. Возьмём Слая – значимая для «Уфы» фигура. Думаю, и в более сильной команде не потерялся бы. Но был момент, когда Виктора Михайловича перестало устраивать его отношение к делу. Тренер прямо сказал: «Ты даёшь команде 20 процентов от своего потенциала, а я хочу, чтобы выкладывался минимум на 80. Пока не изменишься, играть не будешь» — и посадил на скамейку. Слай обижался. Они по два-три часа беседовали. Как Игбун потом заиграл, все прекрасно видели.

— Другой колоритный одноклубник, Фримпонг, удивлял?

— Там уйма историй, и большинство неприличных. Человек зимой приходил на тренировку в тапочках на босу ногу. Своеобразный, весёлый парень. По-русски, по-моему, знал меньше десятка цензурных слов: привет, как дела, я тебя люблю, Премьер-Лига. Зато матом владел на уровне русских одноклубников! Если Сергей Николаевич Тертышный (пресс-атташе «Уфы». – Прим. «Чемпионата») когда-нибудь выложит в Сеть исходники видеороликов с участием Фримпонга, это будет бомба!

— Что ещё запомнилось?

— Например, я с удивлением узнал, что у них нет такого понятия, как свой размер обуви. Если Эммануэлю бутсы нравились, брал их вне зависимости от номера. Сегодня в 39-м играет, завтра – в 41-42-м. Он объяснял, что в Африке не принято перебирать – любая обувь за счастье. Может быть, он немножко ленивый, может, травмы подкосили, но как игрок большой талант.

Дзюба как заорёт: «Мистер! «Зенит» — Санкт-Петербург. Не Турция, не Анталья — Санкт-Петербург!»

— Помните тот день и час, когда узнали об интересе «Зенита»?

— Да, причём от нескольких людей одновременно. Но я на 98 процентов был уверен, что не перейду в «Зенит». Во-первых, были и другие предложения – от «Рубина», «Краснодара». Не просто так в Казань брали испанского тренера и потратили уйму денег на развитие инфраструктуры и трансферы. Значит, были высокие задачи и планы на будущее. Не сказать, что в «Уфе» ничего этого не было, но не в таких масштабах.

От Уфы до УЕФА. Зачем «Зениту» Лунёв «Зенит» рассматривал несколько кандидатур на усиление вратарской позиции – и сделал не самый очевидный выбор.

— Насколько близки были к «Рубину»?

— Где-то в душе я, может быть, и примерил на себя футболку «Рубина», но на выход из «Уфы» не рвался. Смысл? Начал играть, только-только переподписал контракт.

— Так а «Зенит» когда возник на горизонте?

— Через несколько дней после игры с «Зенитом» позвонил Газизов и сказал: «Тобой интересуются в Питере. Я в тебя верю…».

— Как дальше развивались события?

— Встретился с представителями «Зенита», задал вопросы, которые меня интересовали. В частности – сколько всего в команду придёт вратарей. Кандидатов же миллион называлось – Пятов, Беленов, Митрюшкин… Получив ответы, согласился на переход.

— Было что-то в Петербурге, к чему оказались морально не готовы?

— Мне столько всякого бреда наговорили про команду – якобы игроки друг с другом не общаются, шутки не приветствуются, что реальность приятно удивила. На деле – абсолютно нормальная команда. Артёмка – оплот всего коллектива.

— Как встретили?

— «Тоннелем», как ещё! На сборах Дзюба после пропущенных голов подкалывал: «Кого вообще купили? С ума сошли?!». Постепенно шуточки сошли на нет – общий язык быстро нашли.

— От кого в «тоннеле» сильнее всех досталось?

— Дзюба от души лупит всех. Мне от него по хребту нормально прилетело. Ему же, думаю, больше всех и достаётся.

— Сами кого уже успели пнуть?

— Ивановича. Он сначала пошёл – думал, никто не посмеет тронуть такую уважаемую личность. Но быстро понял, что это не прокатит, и ускорился. Дзюба всё ждал, когда до тренера вратарей очередь дойдёт – у них своя «любовь». Когда ему «тоннель» устраивали, Артёма не было, и он сильно по этому поводу расстроился.

— В финансовом отношении прилично выиграли от трансфера в «Зенит»?

— По сравнению с тем, что предлагали в «Уфе» по новому контракту, — не слишком существенно. Но для меня это, понятно, большие деньги.

— С Гончаренко советовались?

— После первой части сезона я сразу уехал на отдых. Тут приходит сообщение от Азамата Засеева: «Тебе Михалыч не может дозвониться». У меня международного роуминга не было. Связались. Гончаренко поздравил с переходом: «Рад за тебя. Никого не слушай – делай своё дело». Всё по-доброму. Я его услышал. Потом «Зенит» с ЦСКА сборы неподалёку проводили. Михалыч приезжал – общались.

— Волновались, как встретят на новом месте?

— Интересно было. На первых сборах в автобусе сидел рядом с Дзюбой. У меня вообще лучшее место — в первом ряду, рядом со всей движухой. Первое время только Артёма и слушал, смеялся. Мастер!

— Как над вами подшучивал?

— Мне как-то стрижку неудачную сделали – стал на боксёра Лебедева похож. Дзюба увидел: «Боксируешь, что ли?».

Лунёва сравнили с боксёром. Репортаж с тренировки «Зенита» Артём Дзюба считает, что Андрей Лунёв похож на боксёра, а Мирча Луческу снова вспоминает, как судьи отнимали очки у «Зенита».

— Он и Мистера мог поддеть?

— Легко. На сборах обсуждался вопрос, где готовиться между играми Лиги Европы. Иностранцы были за Турцию, русские – за Питер: соскучились по родным, особенно семейные. Бежим, значит, по кругу, и Дзюба как заорёт: «Мистер! «Зенит» — Санкт-Петербург. Не Турция, не Анталья — Санкт-Петербург!».

«Circus, zero, Ufa»

— Где поселились в Питере?

— Снимаю квартиру рядом с базой. Пешочком хожу на тренировки через парк.

— Что в Петербурге есть особенного, чего нет нигде?

— Виды шикарные. По каналам на катере с женой разочек покатались. В Эрмитаж сходили. Пробежались по залам, мельком посмотрели – четыре часа прошло. Четыре! А ведь даже не останавливались. Теперь хотим Петергоф и Кронштадт посетить.

— С Геннадием Орловым познакомились?

— Мне только Тертышный пересказывает, что Орлов говорит об игре команды, и моей в частности.

— Что было самым сложным в «Зените»?

— Первые занятия с тренером вратарей. Я-то ехал с мыслями, что у меня всё чётко, а в действительности два месяца чувствовал себя клоуном, сбежавшим из цирка. Реально стыдно было: ни мяч поймать не мог, ни чего-то другого сделать. Слёзы на глаза наворачивались: «Ну как так?!».

— Почему?

— Все упражнения выполнялись намного быстрее, чем в «Уфе». За полтора года в «Уфе» я привык к одной методике, а тут пришлось перестраиваться. Смотришь на других – у Лодыги, Бабуры и Кержа всё чётко, и только мне одному говорили: «Circus, zero, Ufa». Сейчас уже всё нормально – втянулся, освоился.

— Заняв рамку «Зенита», чувствовали на себе косые взгляды Лодыгина?

— Нет, нормально общаемся. И на тренировках ничего подобного не замечал – занимаемся, как обычно. Он интересовался, как моё колено, а я его поздравил с игрой на ноль. Не могу сказать, что мы прямо друзья, но всему своё время. У нас нормальные рабочие отношения.

— Вы против Тулы дебютировали в «Зените». Что этому предшествовало?

— После «Амкара» подошёл Луческу: «Готовься к следующему матчу». Я, если честно, не поверил. На эмоциях всякое можно сказать.

— Трясло перед выходом на поле?

— Волновался. Я и сейчас волнуюсь – перед каждым матчем.

«У великих людей праздник, а ты выходишь и…»

— Питерское фан-движение не каждого чужака принимает. К вам болельщики как относятся?

— Это у них лучше спросить.

— «Андрей Лунёв!» не заряжали?

— Я только слышал: «Николас Ломбертс» и «Кержаков».

— Когда на «Тереке» скандировали: «Мы всё просрали» — обидно было?

— За ветеранов обидно. В преддверии 9 мая выходили с ними на поле. Видишь людей, прошедших войну, слушаешь их напутствия, испытываешь непередаваемые эмоции. И когда потом на их глазах проигрываешь, хочется разорвать всех. Как так может быть?! У великих людей праздник, а ты выходишь и… делаешь то, о чём скандировали болельщики.

— Долго отходили?

— Дня два, наверное. Ко мне ещё друзья в гости приехали, а мы так опозорились.

— В «Зените» принято собираться командой в непростые моменты?

— Собирались после Перми. Сходили в ресторан, пообщались. Керж инициатором выступил.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Жалко, что так случилось, Луческу – крутой тренер»

— В Петербурге вы выиграли первую медаль. Но в данном случае она, наверное, не повод для радости?

— Нет. Хотел и хочу играть в Лиге чемпионов, а с третьего места туда не попадёшь. У нас было отставание в пять очков от «Спартака» и в три – отрыв от ЦСКА. Сами всё разбазарили. Я был уверен, что как минимум борьбу «Спартаку» сможем навязать.

— Перед очной встречей было ощущение, что можете их обыграть?

— Даже не сомневался в этом! Я же смотрю футбол. Вы считаете, что «Спартак» — топ-команда? На мой взгляд, просто уровень футбола упал по сравнению с прошлым сезоном. На фоне спада у «Зенита» и ЦСКА чемпионами стали спартаковцы, посмотрим, что будет в следующем сезоне.

— Луческу после матчей лютовал?

— Он, как правило, в перерыве выплёскивал эмоции. Михалыч (Виктор Гончаренко. – Прим. «Чемпионата») — тоже не тихоня. Гончаренко помобильнее. Но он и помоложе (улыбается).

— После «Спартака» Дзюбе было не до шуток?

— На него столько грязи вылилось… Проиграл, а болельщики такое пишут, что и произнести вслух страшно. Ему больше всех достаётся от болельщиков. Ему и Кокорину.

— Есть моменты, за которые корите себя персонально?

— Мог сыграть по-другому в эпизоде со вторым голом «Спартака». Не скажу, что удар неберущийся. Можно было не просто завалиться в надежде, что мяч в тебя попадёт, а сыграть эффективнее. Остаться на ногах, постараться отбить. Ну и с «Тереком», мне кажется, можно было что-то сделать.

— Почему Луческу не удалось решить задачи на сезон?

— Возможно, не получилось найти общий язык с командой, а у команды – понять его идею.

— Он что-то говорил на прощание?

— У нас было собрание, посвящённое закрытию сезона. Александр Дюков произнёс речь, а Луческу — ничего. Может, что-то было сказано в раздевалке после «Краснодара», меня там уже не было.

— Удивились, узнав об отставке Мистера?

— Не особо. Задача на сезон не решена, поэтому чего-то подобного следовало ожидать. Жалко, что так случилось, ведь Луческу – крутой тренер. Он наставник топ-уровня: результаты его команд говорят сами за себя. Надеюсь, в дальнейшей карьере всё у него будет хорошо.

— Говорят, Роберто Манчини возглавит «Зенит». Что думаете об этом тренере?

— Было бы интересно с ним поработать. Всё-таки тренер с большим именем.

«Без мечты станешь унылым дерьмом»

— Где Файзулин? Никто не признаётся, куда спрятали… (Святослав Блинков).

— Лечится. Люди после таких травм инвалидами становятся! Витя пережил 5-6 операций, старается вернуться в футбол, и все эти шуточки его вряд ли подбадривают.

— Вы и «комменты» читаете?

— Всё читаю. Хочется порой в лицо автору посмотреть, понять, что собой представляет.

— У Селихова есть мини-коллекция перчаток коллег, а у вас?

— Есть футболки Рыжикова, Юрченко и Реброва.

— У вратарей не принято меняться майками?

— Я подходил к тем вратарям, которые, как считаю, в порядке. Ко мне однажды Мелихов подошёл из Томска, молодой парень: «А можно у вас…». Какое, блин, «вас»? Ужасно неловко себя чувствовал.

— Вратарей считают людьми особенными – со своими тараканами в голове.

— Я своих уже перетравил, наверное. А вообще это чушь, бредовое поверье. Нас просто меньше. Если взять полевых – их вон сколько, и у многих свои демоны.

— Мама следит за успехами сына?

— Всё про «Зенит» читает.

— В футболе разбирается?

— Ещё бы. Были случаи, когда родители чьи-то ходили в футбольную школу, с тренерами общались. Ну и она раз пришла. Смотрю – с тренером разговаривает. Это был первый и последний раз. Может быть, на игре разок была. Всё. Сейчас на «Локомотив» хотела прийти. Мне Максим, брат, говорит: три билета надо. «Нет, — говорю, — мама дома будет смотреть».

— Почему?

— Потому что. Просто не хочу. Ей же спокойнее, когда дома смотрит.

— А после матча созваниваетесь?

— После игры первым делом набираю маму или жену. Потом уже друзей.

— Тут не вопрос, а скорее пожелание от читателя Александра Волкова: «В «Зените» не задерживайся, уезжай в Европу».

— Как бы наивно это ни прозвучало, я мечтатель. Без мечты ты станешь унылым дерьмом, как принято говорить в Интернете. Надо ставить перед собой цель, причём самую высокую. И к ней стремиться. А в конце смотреть – чего достиг, чего нет.

— Условная Польша, например, — вариант?

— Какой смысл, играя в «Зените», рассматривать такие варианты? Любимые команды я назвал — «Реал», «Челси», «Бавария». Если в какую-то из них попаду, буду самым счастливым человеком на Земле!

Беседовали Галина Козлова, Никита Кузин, Олег Лысенко и Денис Целых.