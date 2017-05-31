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Символическая сборная РФПЛ сезона 2016/17 – версия Романа Широкова
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Роман Широков

Символическая сборная РФПЛ сезона-2016/17. Версия Романа Широкова

Наш постоянный эксперт Роман Широков составил свой вариант символической сборной РФПЛ сезона-2016/17.
31 мая 2017, среда. 10:00. Футбол

Роман Широков, экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов, продолжает подводить итоги ушедшего сезона. Предлагаем вашему вниманию символическую сборную, составленную нашим постоянным экспертом.

«Спартак» воспользовался слабостями конкурентов». Широков об итогах РФПЛ
Постоянный эксперт «Чемпионата» Роман Широков подводит итоги сезона-2016/17 в своей еженедельной рубрике.

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Здесь вопросов возникать не должно. Игорь Акинфеев провёл сильный сезон, много матчей отстоял на ноль. Первый номер ЦСКА и в этом году доказал, что является одним из лидеров красно-синих и всего чемпионата.

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Защитники

Марио Фернандес, ЦСКА

Последние два-три года Марио Фернандес является одним из двух сильнейших правых защитников нашего чемпионата наряду с Игорем Смольниковым. Бразилец без спадов пошёл дистанцию минувшего сезона и по праву должен считаться лидером на своей позиции.

Георгий Джикия, «Амкар»/«Спартак»

Ещё в первой части сезона, выступая за «Амкар», Георгий Джикия зарекомендовал себя одним из сильнейших центральных защитников чемпионата. В «Спартаке» поначалу было не всё так гладко, однако спустя несколько туров после зимнего перерыва Джикия всё же пробился в основу красно-белых и сумел провести сильную концовку чемпионата.

Василий Березуцкий, ЦСКА

В этом сезоне, как и в большинстве предыдущих, мы увидели стабильно уверенную игру Василия Березуцкого. Его место в символической сборной сомнению подлежать не должно.

Тимофей Калачёв, «Ростов»

На левый фланг поставлю номинально правого защитника Тимофея Калачёва, поскольку явного лидера на этой позиции в клубах РПФЛ не вижу. Калачёв всегда славился отличной игрой на бровке, работоспособностью и, конечно, своими точными передачами. Под руководством Курбана Бердыева в «Ростове» Тимофей ещё и прибавил в оборонительных действиях.

Кто лучший защитник РФПЛ сезона-2016/17?
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Полузащитники

Фернандо, «Спартак»

Фернандо – ключевой игрок в построениях «Спартака». Нынешнюю полузащиту красно-белых невозможно представить себе без 11-го номера. Думаю, что возможная потеря Фернандо стала бы для «Спартака» наиболее болезненной, если сравнивать с любым другим лидером из сегодняшнего состава.

Роман Зобнин, «Спартак»

Также один из лидеров «Спартака». Роман Зобнин пришёл перед началом сезона и достаточно неожиданно стал незаменимым в составе красно-белых, зачастую закрывая самые разные позиции на поле.

Александр Головин, ЦСКА

Александр Головин ЦСКА провёл по-настоящему сильный и стабильный сезон. Молодой хавбек продолжает прогрессировать и приносить пользу «армейцам», потихоньку превращаясь в одного из лидеров клуба.

Кто лучший полузащитник РФПЛ сезона-2016/17?
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Нападающие

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Не скажу, что Алексей Миранчук тащил «Локомотив» в этом сезоне, но одним из главных действующих лиц в составе красно-зелёных он точно был. Желаю Алексею немного прибавить в плане результативности, и всё у него будет отлично.

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Ещё одна позиция, по которой вопросов быть не может. Фёдор Смолов стал лучшим бомбардиром РФПЛ, забив 18 мячей всего в 22 играх. Такое достижение нельзя не отметить.

Квинси Промес, «Спартак»

Лидер чемпионата по системе «гол+пас» Квинси Промес провёл отличный сезон. Во многом именного его голы и передачи в самых важных матчах помогли «Спартаку» выиграть чемпионат.

Кто лучший нападающий РФПЛ сезона-2016/17?
Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего нападающего РФПЛ в прошедшем сезоне-2016/17.

Тренер

Массимо Каррера, «Спартак»

Безоговорочно лучшим тренером сезона в России назову Массимо Карреру, поскольку «Спартак» выиграл чемпионат за явным преимуществом. При другом раскладе можно было бы вспомнить о Курбане Бердыеве и еврокубковой кампании «Ростова». Однако «Спартак» под руководством Карреры завоевал чемпионский титул за три тура до финиша, поэтому итальянец лучший без вариантов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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