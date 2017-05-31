Италия – самая результативная. Цифры европейских чемпионатов

Сравнение проведено относительно данных последнего обзора завершившегося сезона по состоянию на 31 марта 2017 года…

Месси – снова первый! Кто в Европе больше всех забивает Обгонит ли Россия Португалию по посещаемости матчей, а Дост, Кавани и Обамейянг – Месси по средней результативности.

… и итогов предыдущего сезона-2015/16.

По скорострельности Смолов круче Кейна! Цифры европейских лиг Подводим итоги по основным статистическим показателям восьми ведущих лиг европейского континента.

Результативность

Иногда в футболе происходят события, которые начисто опровергают сложившиеся годами стереотипы. Как вы догадались, речь о результативности матчей Серии А. Ведь принято считать, что в Италии команды в первую очередь думают о защите своих ворот, надеясь на удачные контратаки, и вообще являются апологетами оборонительного стиля. Но перейдём к цифрам.

В 380 матчах чемпионата Италии было забито 1123 мяча, или на 144 больше, чем в предыдущем сезоне. Средняя результативность при этом возросла с 2,58 до 2,96 гола за матч. Позади остались другие ведущие лиги, которые, между прочим, также имеют рост: в Англии с 2,70 до 2,80; в Испании с 2,74 до 2,94; в Германии с 2,83 до 2,87; во Франции с 2,53 до 2,62.

К сожалению, прямо противоположная картина в российской Премьер-Лиге. В 240 матчах было зафиксировано 512 взятий ворот, что на 76 меньше, чем в сезоне-2015/16. Средняя результативность снизилась с вообще-то невысоких 2,45 мяча до удручающих 2,13. Будем считать, что дно достигнуто и в следующих сезонах будет веселее.

К 17 матчам во всех лигах, в которых было забито 8 и более голов, за период с 31 марта добавились целых 13:

Англия: «Халл» — «Тоттенхэм» 1:7

Испания: «Барселона» — «Осасуна» — 7:1, «Депортиво» — «Реал» — 2:6

Италия: «Фиорентина» — «Интер» — 5:4, «Лацио» — «Палермо» 6:2, «Лацио» — «Сампдория» — 7:3, «Кьево» — «Рома» — 3:5, «Сассуоло» — «Кальяри» — 6:2, «Торино» — «Сассуоло» — 5:3.

Германия: «Хоффенхайм» — «Боруссия» М — 5:3, «Вердер» — «Хоффенхайм» — 3:5, «Лейпциг» — «Бавария» — 4:5, «Герта» — «Байер» — 2:6.

С остальными результатами можете ознакомиться в предыдущих обзорах, используя соответствующие ссылки. Из 30 матчей по итогам сезона только в игре «Баварии» с «Гамбургом» (8:0) мячи влетали в одни ворота.

Таким образом, в Италии было 12 (!) сверхрезультативных матчей, в Германии – 7, в Испании – 5, в Англии – 3, в Португалии – 2 и во Франции – 1. И только в России максимальное количество голов в игре составило 7 мячей: «Томь» — «Локомотив» (1:6) и «Терек» — «Урал» (5:2).

Интересно, что в Серии А в предыдущем сезоне не было ни одного матча с 8 и более забитыми мячами, а в РФПЛ их насчитывалось 3.

По нулевым ничьим: максимум в России (13,8%), минимум в Италии (5,0%).

«Плотность» чемпионата

По итогам сезона, как и годом ранее, наиболее «плотными» стали чемпионаты Германии (2,27) и Франции (2,48). А наибольшее расслоение между тремя лидерами и тремя аутсайдерами получилось в чемпионатах Испании (3,58) и Италии (3,47).

Сравним лиги с 20 клубами. Если лидеры набрали примерно равное количество очков ( Англия – 257, Испания – 261, Италия – 264 и Франция – 260), то французские аутсайдеры набрали целых 105 очков, что существенно выше, чем в Англии (86), в Испании (73) и Италии (76).

В РФПЛ разница между лидерами и аутсайдерами увеличилась с 2,49 до 2,74. Это связано с тем, что лидеры в сезоне-2016/17 набрали на 5 очков больше, чем в сезоне-2015/16 (192 против 187), а аутсайдеры на 5 очков меньше (70 против 75).

Пенальти

По проценту реализации пенальти впереди Лига 1 (78,4%) и РФПЛ (76,8%). Хуже остальных пробивают 11-метровые удары в Серии А (71,5%) и Бундеслиге (72,4%). В принципе эти цифры примерно сопоставимы.

По сравнению с прошлым сезоном рост наблюдается только во Франции (+7,4%) и Испании (+1,6%). В Германии (-6,7%) и Португалии (-6,1%) зафиксировано наибольшее падение.

В среднем за игру больше всех пенальти назначается в Испании (0,36) и Франции (0,33), а реже – в Англии (0,28), Португалии и России ( по 0,29).

Относительно предыдущего сезона максимальный рост количества 11- метровых ударов в Лиге 1 (+0,09), а падение – в португальской Примейре (-0,01).

Представляем список клубов, получивших наибольшее количество попыток по пробитию пенальти в каждой из 7 лиг, а также имена арбитров, назначивших максимальное их количество.

Англия 38 игр. «Борнмут» — 10 (7 забито). М. Оливер – 13 (33 игры).

Испания 38 игр. «Барселона» — 9 (8). Х.М. Мартинес – 10 (21).

Италия 38 игр. «Лацио» и «Рома» — по 14 (12). А. Дамато – 11 (17).

Германия 34 игры. «Байер» — 9 (4). Ф. Брих – 11 (18).

Франция 38 игр. «Лион» — 14 (12). Й. Амель и Ф. Шнедер – по 11 (22 и 23).

Португалия 34 игры. «Спортинг» Л – 13 (9). Б. Пайшау и А. Диаш – 8 (13 и 18).

Россия 30 игр. «Локомотив» — 10 (8). А. Еськов и С. Иванов – по 9 (15 и 13).

«Барселона», «Лацио» и лиссабонский «Спортинг» годом ранее также пробивали максимальное количество 11-метровых ударов в своих лигах.

Из 132 клубов всех 7 лиг только российский «Ростов» ни разу не удостоился этой чести.

Предупреждения

По сравнению с предыдущим сезоном количество предупреждений уменьшилось в 6 из 7 лиг, и только в Англии наблюдается рост (с 3,19 в среднем за матч до 3,71). Максимальное падение было в Серии А (с 5,08 до 4,52).

По традиции максимальное количество жёлтых карточек в Испании (5,16) и Португалии (4,73). Минимум на этот раз во Франции (3,40) и России (3,70).

Представляем список клубов в каждой из лиг с максимальными и минимальными показателями предупреждений.

Англия: «Уотфорд» — 87 (2,29). «Ливерпуль» и «Борнмут» — по 54 (1,42).

Испания: «Алавес» — 139 (3,11) «Барселона» — 74 (1,95).

Италия: «Эмполи» — 107 (2,82). «Наполи» — 58 (1,53).

Германия: «Айнтрахт»Ф – 85 (2,50). «Бавария – 47 (1,38).

Франция: «Тулуза» — 89 (2,34). «Монпелье» — 46 (1,21).

Португалия: «Фейренсе» — 97 (2,85). «Бенфика» — 58 (1,71).

Россия: «Томь» — 73 (2,43). ЦСКА – 37 (1,23).

«Барселона», «Наполи» и франкфуртский «Айнтрахт» и в прошлом сезоне отметились в этой номинации.

Удаления

Если по жёлтым карточкам в Англии зафиксирован рост, то по красным – почти полуторное падение – с 59 до 41 за 380 игр. Показатель 0,11 за матч в два и более раз ниже, чем в других лигах (за исключением Германии).

Рост по сравнению с сезоном-2015/16 имеется только в Германии (с 0,13 до 0,18) и России (с 0,18 до 0,22), а максимальное уменьшение – в Португалии (с 0,39 до 0,26).

А теперь ознакомьтесь со списком клубов по удалениям. Принцип тот же, что и в разделе «Предупреждения».

Англия: «Вест Хэм», «Уотфорд», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Халл» — по 5, «Вест Бромвич», «Кристал Пэлас» и «Суонси» — 0.

Испания: «Сельта» — 8, «Барселона» — 1.

Италия: «Милан» — 12. «Ювентус» — 0.

Германия: «Майнц» — 7, «Бавария» — 0.

Франция: «Бастия» — 14, «Марсель» — 1.

Португалия: «Тондела» — 9, «Витория Сетубал» — 0.

Россия: «Ростов» — 8, ЦСКА и «Арсенал» – по 1.

В прошлогоднем списке присутствовали: «Тоттенхэм», «Барселона», «Бастия» и московский ЦСКА.

Бомбардиры

Победитель «Золотой бутсы» сезона-2016/17 Лионель Месси из «Барселоны» занял первое место и по скорострельности среди лучших бомбардиров семи ведущих лиг. В среднем он забивал каждые 76,5 минуты. Сразу пятеро из них становились авторами голов чаще одного раза в расчёте на полный матч. И только Эдин Джеко («Рома») и Фёдор Смолов («Краснодар») не сумели вложиться в лимит 90 минут – соответственно 105,3 и 107,4 минуты.

Но у Фёдора другое достижение: наряду с Гарри Кейном из «Тоттенхэма» краснодарец второй год подряд становится лучшим бомбардиром. Кстати, в предыдущем сезоне по скорострельности Смолов опередил лондонца – 127,0 против 134,8 минут.

Зрители

На протяжении всего сезона нас интересовало, сумеет ли Россия опередить Португалию по средней посещаемости матчей, как это было годом ранее (11,0 тыс. зр. против 10,8). Оказалось, что нет. Хотя посещаемость в России увеличилась до 11,4 тыс. зр., темп роста в Примейре оказался выше (11,8).

Наибольшее падение было в Бундеслиге (с 43,3 до 41,5 тыс. зр.). Но нет сомнений, что посещаемость в Германии в следующем сезоне возрастёт – ведь после годичного перерыва возвращаются имеющие вместительные арены «Штутгарт» и «Ганновер», а покидают Бундеслигу «Ингольштадт» и «Дармштадт» с самыми маленькими стадионами.

Приведём данные по максимальной и минимальной домашней посещаемости по всем лигам (тысяч зрителей).

Англия: «Манчестер Юнайтед» — 75,3, «Борнмут» — 11,2.

Испания: «Барселона» — 78,6, «Эйбар» — 5,2.

Италия: «Интер» – 47,9, «Кротоне» — 7,9.

Германия: «Боруссия» Д – 79,7, «Ингольштадт» — 14,6.

Франция: «ПСЖ» — 45,2, «Монако» — 9,4.

Португалия: «Бенфика» — 56,0, «Арока» — 1,7.

Россия: «Спартак» — 32,8, «Томь» — 4,5.