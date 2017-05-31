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Максим Лестьенн
Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Плакали денежки? Самые неэффективные трансферы сезона в РФПЛ

Предлагаем вашему вниманию редакционный рейтинг самых неудачных трансферов завершившегося чемпионата России по соотношению цена-отдача.
31 мая 2017, среда. 13:00. Футбол

7. Джерри Мбакогу («Капри» – «Крылья Советов») – € 1 млн

Нигерийскому здоровяку не привыкать к перемене мест: «Падова» четыре раза снаряжала его в командировки. Не задержался Мбакогу и в Самаре. Если верить transfermarkt.de (а категорически не верить ему у нас оснований нет), за полугодичную эксплуатацию нападающего «Крылья» отстегнули «Капри» миллион евро – большие деньги по меркам провинции. Голишка или хотя бы захудалого результативного паса от него не дождались. И без фанфар проводили обратно.

6. Игорь Портнягин («Рубин» – «Локомотив») – € 3 млн

Последнее время «локомотивская» селекция подрастеряла «голевое чутьё»: что ни форвард – мимо. Не Хенти, так Шкулетич. Вот и из Портнягина графа Монте-Кристо – пардон, адекватной замены Ньяссу – пока не вышло. У бывшего «железнодорожника» Билялетдинова Игорь играл, и результативно, у нынешнего – не пошло. Единственный гол за «Локо» Портнягин забил в сентябре прошлого года «Химкам» в Кубке. В чемпионате ещё не отличался – отчасти по уважительной причине. Полосени и всю весну рослый форвард залечивал травму.

Игорь Портнягин

Игорь Портнягин

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

5. Бернард Бериша («Анжи» – «Терек») – €2,5 млн

Рашид Рахимов и сам человек южный, темпераментный, и к футболистам взрывным, инициативным симпатию питает. Три из пяти самых активных дриблёров чемпионата в прошлом сезоне собралось у него в Грозном – Роши, Мбенге и Бериша. Последнему по суммарному числу обводок (101) не то что в «Тереке» – во всём чемпионате равных нет! А поди ж ты, прирос в новом клубе к скамейке…

Отверженные из «Анжи». Куда разбрелись лидеры южан
Полного месяца не прошло после нашумевшего объявления о смене курса «Анжи», а большинство игроков осеннего состава уже покинули команду.

Три первых весенних тура тренер терпеливо давал новичку шансы. Судя по тому, что больше Бернард в стартовом составе не показывался, воспользовался он ими неважно. Единственную результативную передачу Бериша исполнил в домашней встрече с «Арсеналом». После двух подряд поражений, от «Оренбурга» и «Анжи», албанский технарь четыре тура кряду не поднимался с «банки» и только в паре заключительных матчей удостоился от Рахимова нескольких игровых минут.

4. Роберт Мак (ПАОК – «Зенит») – € 3,5 млн

Быстроногий словак стартовал в Петербурге удивительно бодро – отдавал, забивал. Что случилось потом, можно только догадываться, но играть Мак перестал. А поскольку произошло это после трагической для «Зенита» развязки в Лиге Европы, логично поискать корень бед молодого человека в матче с «Андерлехтом». В котором Роберт мог – теоретически – и не предотвратил роковой для хозяев навес с левого фланга. После этого Луческу и задвинул словака в глубокий запас. Совпадение? Решать вам.

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Первым летним новичком «Зенита» может стать Роберт Мак. Рассказываем поподробнее о футболисте ПАОК и сборной Словакии.

Так или иначе, всю весну Мак проскучал в резерве сине-бело-голубых, изредка, как подачки, получая возможность выйти на замену. В общей сложности во второй части чемпионата словацкий вингер не сыграл и часа. Результативных действий, как несложно догадаться, не совершал. Кто-кто, а Мак точно не станет лить слёз по румынскому Мистеру.

3. Саму Гарсия («Вильярреал» – «Рубин») – € 5 млн

Из разномастной честной компании, навербованной «Рубином» прошлым летом, первым глубоко разочаровал работодателя Гарсия. По крайней мере, его раньше всех сбагрили из Казани – ещё прошлой зимой. В «Вильярреале» статистика у Саму тоже была не ахти как для номинального вингера (3 гола, 5 передач во всех турнирах предыдущего сезона), но там у него уважительная причина имелась – травма, на треть года выбившая из обоймы. В России со здоровьем у испанца был порядок – с производительностью труда беда. Бесполезно отбегав чёртову дюжину матчей РФПЛ, Гарсия ещё в межсезонье убрался восвояси, в заштатный «Леганес».

Фото: РИА Новости

2. Эрнани («Атлетико Паранаэнсе» — «Зенит») — € 8 млн

Самый дорогой трансфер «Зенита» в прошлом сезоне пока не «сыграл». Если разделить трансферную стоимость Эрнани на количество матчей чемпионата России, получится ровно по миллиону евро за тур. К сожалению, качество этих игр тоже оставляло желать лучшего. В свой первый «российский» сезон Эрнани не преуспел ни в созидании, ни в разрушении.

Как для «наследника» Витселя новичок был крайне неубедителен в наступлении (0 голов и результативных передач, 20-е место в команде по проценту точных пасов и примерно 220-е в лиге по ключевым среди проведших не меняя пяти матчей). Ломал Эрнани не более умело, нежели строил: 11-я позиция в «Зените» по перехватам, 12-я – по отборам, 20-29-я – по блокированным ударам.

Предвижу возражения: чем условный Молло лучше Эрнани? Соглашусь, француз в сине-бело-голубом интерьере выглядит ещё большим недоразумением. Но он и стоил «Зениту» в разы дешевле (по крайней мере, по официальной версии) – спрос, соответственно, ниже. 8 миллионов и 500 тысяч – есть разница?

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1. Максим Лестьенн («Аль-Араби» — «Рубин») — € 10 млн

В ходе летней оптовой закупки, дорогой и, как выяснилось, бессмысленной, в «Рубин» занесло крашеного бельгийского блондина. Казанский менеджмент не смутила ни сомнительная репутация Лестьенна, ни аренды из катарского «Аль-Араби» — сперва в «Дженоа», потом в ПСВ (нужного и неконфликтного футболиста едва ли станут гонять по ссылкам, логично?). Короче говоря, в лице Макса «Рубин» обрёл не столько усиление состава, сколько пресловутую обезьяну с гранатой, от которой не знаешь, чего ожидать. Скромные игровые свершения (четыре результативных очка, три из которых пришлись на горемычную «Томь») безнадёжно померкли на фоне весеннего явления на тренировку «с бодуна». «Старичков» клуба и прежде повадки пришлых «звёзд» раздражали, а эта окончательно вывела из себя. Больше Лестьенна в заявке основы «Рубина» не видели – не удивлюсь, если и впредь не увидят…

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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