Серия А. Всё, что нужно знать о сезоне-2016/17

Скучная Италия сломалась: в минувшем сезоне в Серии А забито больше всего голов среди топ-лиг. Не меняется только чемпион.

Чемпион

Это опять он. Чемпионат Италии настолько непредсказуем, что «Бавария» начинает комплексовать: в Германии там раз в несколько лет всё-таки возникает чемпионская интрига. В Италии – нет. И неважно, как ведут себя представители «Ромы» до начала сезона: нагло, как в прошлом сезоне, или скромно, как в этом – команде просто не хватает лёгких, чтобы пройти всю дистанцию на одном дыхании и не запыхаться. «Ювентус» набрал 91 очко – столько же было год назад. «Ювентус» опять скучно играл, проиграл несколько матчей, когда соперник был сверхмотивирован. И опять эти поражения «Интеру», «Милану», «Фиорентине» и «Роме» ни на что не повлияли. Мощная финансовая база, преемственность в команде, стабильность в управлении и ценностях, компетентное руководство: у туринцев слишком много преимуществ перед другими клубами, чтоб называть их «конкурентами». Не было конкурентов.

У «Юве», разумеется, есть небольшие проблемы: нужно омолаживать оборону, увеличить конкуренцию на флангах атаки и другие мелочи. Финансовые возможности позволяют сделать всё, что нужно. Единственное опасение связано с гаданием на кофейной гуще – если вдруг Массимилиано Аллегри снова не выиграет Лигу чемпионов, он сам может потерять мотивацию, а это может сказаться на команде. А может и не сказаться. В общем, всё хорошо.

Преследователи

«Рома» и «Наполи» провели хорошие сезоны и традиционно подрались за второе место. На этот раз победила «Рома». «Наполи» пережил уход Гонсало Игуаина и травму купленного на замену Аркадиуша Милика. Тренер Маурицио Сарри отреагировал на форс-мажор лучшим тактическим решением года: перевёл вингера Дриса Мертенса в центр нападения и так построил атакующую игру, что 30-летний бельгиец (ростом 169 см) выдал лучший сезон в карьере. В Лиге чемпионов неаполитанцы также выступили хорошо: доехали до шлагбаума в виде «Реала». В этом составе команда вряд ли способна на качественный скачок, отсюда и ссоры тренера Сарри с президентом Аурелио Де Лаурентисом.

«Рома» долго входила в сезон. Два поражения и ничья в шести матчах – и включаться в чемпионскую гонку стало поздно. Провал в Лиге чемпионов (два удаления и разгром от «Порту») – и второй фронт тоже оказался закрыт раньше времени. При этом, когда Лучано Спаллетти на днях объявил об уходе из клуба, его уговаривали остаться все: футболисты, новый спортивный директор и президент. Почему? Просто, несмотря на плохой старт, «Рома» действительно показала максимум, на который способен её состав – по ходу остального сезона. Спаллетти полтора года назад принял команду без звёзд европейского уровня, но за это время в такую звезду превратился Раджа Найнгголан. Эдин Джеко провёл чуть ли не лучший сезон в карьере, отлично заиграл Мохамед Салах, Костас Манолас и Антонио Рюдигер за сезон превратились в топ-защитников, на которых претендуют топ-клубы.

Открытие сезона

«Аталанта»

Джан Пьеро Гасперини – удивительный тренер. Он работал в большом клубе всего раз в карьере, и это был феерический провал и увольнение через три месяца. При этом он даёт лекции Хосепу Гвардиоле (по просьбе каталонца) и раз за разом превращает аутсайдеров в претендентов на еврокубки. В минувшем сезоне «Аталанта» дважды сняла скальп с «Наполи», обыграла «Рому», отметилась ничьей с «Ювентусом». Случился, правда, и конфуз: 1:7 от «Интера». Вряд ли это случайность, скорее там была месть.

Это личное. За что «Интер» забил «Аталанте» семь голов Сегодня вечером «Интер» добавил Джанпьеро Гасперини комплексов. Это случается не в первый раз.

Но итоговое четвёртое место и прямая путёвка в Лигу Европы всё перевешивают. Главная проблема команды – её может физически не остаться к осени. Роберто Гальярдини ушёл в «Интер» ещё зимой, Франк Кессье едет в «Милан», Андреа Конти и Маттиа Кальдара также вызывают повышенный интерес на рынке. Но Джан Пьеро Гасперини что-то придумает. Как обычно.

Разочарование сезона

«Интер» потратил летом 150 млн евро и собирался под руководством Роберто Манчини навязать «Ювентусу» борьбу за титул. Но Манчини посчитал, что 150 млн – это слишком мало, выставил свои условия по нескольким трансферам – и не договорился с руководством. Он покинул команду за две недели до старта чемпионата, а назначение вместо него Франка де Бура войдёт в историю как пример худшего выбора из возможных. Фельдшер скорой помощи Стефано Пиоли сделал пациенту искусственное дыхание, но поставить на ноги не смог: после яркого взлёта последовало не менее яркое падение. Ни стабильности, ни лидеров (Мауро Икарди передаёт привет), ни отлаженной обороны. Ужасный сезон команды, которая по составу не уступает ни «Роме», ни «Наполи».

Герои

Джан Пьеро Гасперини – мы уже объяснили, почему. Очевидно, если бы тренеров оценивали по индивидуальному выступлению, как форвардов, например, он был бы лучшим в Италии в этом сезоне.

Дрис Мертенс. После выдающегося сезона он был не прочь сбежать из Неаполя, но внезапно вмешалась его жена: она обожает этот город и хочет остаться. Обычно всё наоборот. Да и Де Лаурентис не горит желанием отпускать своего лучшего нападающего. Кстати, Мертенс является «девяткой» довольно условно. Он отходит за мячом назад, «теряется» между линиями, чтобы уйти от защитников, завершает атаки вторым темпом. Ну да, если вы подумали и «ложной девятке», то всё правильно сделали.

«Зачем нам этот садовый гном?» История Дриса Мертенса Дрис Мертенс станет человеком, которого будет бояться мадридский «Реал» – 16 мячей за сезон в Серии А сделали из него звезду.

Массимилиано Аллегри. «Легко выигрывать титулы с «Ювентусом» в слабом чемпионате Италии, — лениво скажет кто-то с дивана. Нет, находить мотивацию на один и тот же турнир год за годом на самом деле довольно сложно. Ещё Аллегри по ходу сезона совершил незаметную революцию, переведя Марио Манджукича в полузащиту, и грамотно распределил силы команды по дистанции. «Ювентус» не страдал от травм, берёг силы к весне и не подпускал преследователей в чемпионате. И уже выиграл дубль. Блестящая организация труда.

Раджа Найнгголан. Этому парню 28 лет, и он не перестаёт прогрессировать. Уже третий год подряд Раджа проводит каждый сезон сильнее, чем предыдущий. Найнгголан начал сезон центральным полузащитником, а потом Спаллетти перевёл его в зону трекварти – и тот ответил 11 голами, оставаясь при этом одним из лучших в команде по количеству оборонительных действий. Он не останется в «Роме», можно не сомневаться. Вопрос лишь в том, что он предпочтёт: «Челси» или «МЮ»? Или внезапно «Интер», ведь индонезийский бельгиец привык к итальянскому климату, и не любит дожди. Цена вопроса начинается с 60 млн евро и тянется к бесконечности.

Андреа Конти и Маттиа Кальдара. Каждый год в Италии «выстреливает» молодой защитник, а иногда и два. Это не всегда что-то значит (вспомним истории Андреа Раноккии и Франческо Ачерби), но отметить прогресс защитников «Аталанты» необходимо. Хотя Конти только условно можно назвать защитником. Латераль в схеме 3-4-3, он закрывает всю бровку. А Маттиа Кальдара – лидер обороны команды, которая заняла четвёртое место по пропущенным голам. Это в 23 года, детсадовский возраст для итальянского защитника.

Дани Алвес. Главная ошибка «Барселоны» последних лет.

Андреа Белотти. Нормально забивать по 25 голов, когда тебе ассистируют Хуан Куадрадо и Миралем Пьянич. Или Мохамед Салах и Раджа Найнгголан. Или даже Эвер Банега и Иван Перишич. Но когда тебе помогают Яго Фальке, Жоэль Оби и Адем Льяич, 26 голов – это очень много. Андреа Белотти отлично играет головой и на опережение, ему не нужно три момента, чтобы забить, и он ещё успевает отрабатывать в обороне. Прогресс года.

Антигерои

Весь «Палермо». Трудно выделить кого-то одного в этом цирке. Маурицио Дзампарини наконец ушёл, но было уже слишком поздно. Да и его преемник производит не менее, хм, противоречивое впечатление, чем сам Дзампарини. Обычно в составе «Палермо» хотя бы есть один-два интересных футболиста с большим будущим, которым желаешь поскорее найти себе нормальную команду. В этом «Палермо» выделить некого.

Жертва

Габриэл Барбоза. Что вообще происходит? Его купили в качестве восходящей звезды и привезли в Милан с пафосом, личным парикмахером и поваром. После чего Габриэл провёл на поле 113 минут за сезон. Он играл так мало, что трудно судить о его возможностях. Игнорирование бразильца де Буром, Пиоли и временным тренером Векки позволяет плодить всевозможные теории заговора – вплоть до того, что в его трансфере прописаны бонусы, из-за которых «Интер» может не вписаться в финансовый фэйр-плей.

Символическая сборная 4-2-3-1:

Джанлуиджи Доннарумма; Андреа Конти, Леонардо Бонуччи, Маттиа Кальдара, Дани Алвес; Раджа Найнгголан, Марек Гамшик; Иван Перишич, Дрис Мертенс, Мохамед Салах; Андреа Белотти.

Не попали в символическую сборную, но провели отличный сезон:

Джанлуиджи Буффон, Войцех Щенсны, Хосе Рейна; Алекс Сандро, Калиду Кулибали, Джорджо Кьеллини, Федерико Фасио, Костас Манолас; Франк Кессье, Джакомо Бонавентура, Миралем Пьянич, Лукс Биглия, Фелипе Андерсон; Алехандро Гомес, Марио Манджукич, Мауро Икарди, Гонсало Игуаин, Эдин Джеко

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