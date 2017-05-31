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Артём Дзюба, сборная России — Футбол
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Дзюба: ребята в сборной знают, что со мной можно пойти на войну

Артём Дзюба сравнил себя с Антоном Шипулиным и рассказал, что игроки сборной России жаждут победы в Кубке конфедераций.
31 мая 2017, среда. 15:07. Футбол

– Как самочувствие?

– Нормально, тренируюсь со всеми наравне. Колено меня не беспокоит, операция не требуется. Правда, в тренажёрном зале занимаюсь чуть меньше, но в остальном ограничений нет.

– С кем из биатлонистов можете сравнить себя на тренировочном сборе?

– С Антоном Шипулиным. Я уважаю его и болею. Во время сбора мы сдавали тесты, я уложился в норматив, поэтому собой доволен. Конечно, тяжело, но, надеюсь, нам это всё воздастся.

– Кто на данный момент в сборной России является «дядькой»?

– Не хотелось бы переходить на личности, может, кто-то себя таковым считает, а я его не назову. Всё-таки мастодонты в команде есть — это, наверное, Игорь Акинфеев и Александр Самедов. Ребята и по возрасту подходят под это определение. Они должны повести за собой команду. Я к этому отношусь спокойно. Ребята знают, что со мной можно пойти на войну, а на капитанство и лидерство я не претендую. Когда наступит Кубок конфедераций, тогда и посмотрим. Главное, чтобы все выдержали и психологически, и физически. Чемпионат Европы показал, что такие большие турниры проходят на совсем другом уровне.

– Какой результат для сборной России на Кубке конфедераций был бы удовлетворительным?

– Между собой в команде мы поговорили и решили, что хотим добиться победы. Понятно, что нужно двигаться к этому постепенно и сначала нужно выйти из группы, которая у нас очень сильная. Нам будет со всеми трудно. Хочется победить в полуфинале, а дальше уж останется последний шаг. Повторюсь, задача — выйти из группы, но цель — победить. Олимпийский девиз «главное не победа — главное участие» — это не про нас.

– Сколько мячей планируете забить?

– Нет какой-то определённой цели. Планирую максимально помочь сборной. Футбол — командный вид спорта, у нас есть кому забивать. Главное хорошо подготовиться к турниру.

– Главный вывод, которая сделала сборная России после неудачного чемпионата Европы?

– Мы поняли, что нужно быть готовыми психологически. На таких турнирах многие попадают в состояние прострации, люди меняются. Когда ты на передовой, начинаешь себя вести по-другому.

– Не хотите ли уехать из России в Европу?

– Я никогда не говорил, что не хочу уехать из России в Европу. Будут предложения — буду рассматривать, а пока об этом говорить смысла нет. Мечтать о чём-то, говорить, что хочу быть там-то или там-то, — это не моё. Мечты мечтами, а реальность реальностью.

– Дмитрий Медведев предложил заменить сборную России роботами. Что думаете по этому поводу?

– Я себе такого не представляю. Дмитрий Анатольевич в последнее время расшутился: «Вы здесь держитесь». Надеюсь, что это шутка. Я не думаю, что роботы кардинально смогут что-то изменить.

– Появилась информация, что сборная России может сыграть товарищеский матч с Индией.

– Я бы не хотел поехать в Мумбаи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Антон Шипулин Артём Дзюба
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