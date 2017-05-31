10 лучших игроков сезона Серии А

Серия А. Всё, что нужно знать о сезоне-2016/17 Скучная Италия сломалась: в минувшем сезоне в Серии А забито больше всего голов среди топ-лиг. Не меняется только чемпион.

34 матча, 24 гола и 8 голевых передач

Аргентинский нападающий пережил непростой период в начале сезона, так как конфликтовал с фанатами собственной команды. Тем не менее Икарди не сник под давлением, а делал всё для того, чтобы «Интер» преодолел кризис и обрёл прежнюю силу. Мауро регулярно забивал, включился в борьбу за звание лучшего бомбардира Серии А. Даже на финише чемпионата Италии, когда «Интер» снова стал проигрывать всем подряд, Икарди забил в дерби «Милану» и оформил хет-трик в ворота «Фиорентины». Впервые за четыре года его вызвали в сборную страны.

37 матчей, 16 голов и 10 голевых передач

«Аталанта» неожиданно пробилась в Лигу Европу в значительной степени благодаря великолепному выступлению Гомеса. Бывший игрок харьковского «Металлиста» провёл в 29 лет, пожалуй, свой самый успешный сезон в Европе. Аргентинец входит в число лидеров чемпионата Италии по количеству ключевых передач (2,7 в среднем за 90 минут игры) и заработанным на себе фолам. Гомес преодолел гроссмейстерский рубеж в 10 голов и 10 голевых передач за чемпионат. В Италии сейчас пишут об интересе к Гомесу со стороны «Милана».

30 матчей, 24 пропущенных гола

Великий Буффон уже добился одной цели на сезон – выиграл с «Ювентусом» скудетто, а теперь ждёт исполнения мечты в Лиге чемпионов. Джиджи в нынешнем чемпионате выдал почти полтора десятка «сухарей», совершал в среднем 2,3 сейва за матч. Пусть даже оборона туринцев – стена, 39-летний Буффон всё равно ключевой её элемент. Он в полном порядке. «Было бы здорово, если бы «Золотой мяч» выиграл Буффон. Джанлуиджи заслужил приз за всю свою карьеру и за этот сезон, который он прекрасно отыграл в «Ювентусе», – защитник «Барселоны» Херард Пике сказал о том, чего желают многие болельщики по всему миру.

34 матча, 7 голов и 4 голевые передачи

Хорватский нападающий вынужден был меняться, что не так просто для любого сложившегося уже футболиста. 31-летний Манджукич большое количество матчей за «Ювентус» провёл, по сути, на позиции левого полузащитника. Выполнял серьёзный объём оборонительной работы, в том числе на своей половине поля. Тем не менее Марио здорово справился с возложенными на него тренером Массимилиано Аллегри обязанностями. В новой роли стал чаще ассистировать, нежели забивать. «Ювентус» с удовольствием продлил контракт с полезным Манджукичем.

Марио Манджукич Фото: Reuters

6. Андреа Белотти, «Торино»

35 матчей, 26 голов и 7 голевых передач

«Торино» не претендует на самые высокие места в Серии А, зато один из самых дорогих трансферов наступающего лета наверняка будет связан с этим клубом. Белотти стрелял в минувшем чемпионате почти без промаха, существенно повысив свою стоимость на рынке. Тем более 23-летний нападающий по ходу сезона дебютировал в сборной Италии и трижды отличился в её рядах. Список желающих купить Белотти достаточно велик: «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», «Реал» и «Атлетико», «Бавария» и «Арсенал» готовы побороться за права на многообещающего снайпера.

19 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи

Бразильский защитник не так много матчей сыграл за «Ювентус» в минувшем сезоне в чемпионате Италии и запомнился больше блестящим выступлением в Лиге чемпионов, однако было бы неправильно оставить его за бортом топ-10. Само присутствие экс-игрока «Барселоны» в туринской команде как будто наполняет её особой силой. Люди вроде Буффона и Дани Алвеса – гарантия стабильности и побед. Вдобавок бразилец лидирует в составе «Ювентуса» по отборам мяча в Серии А: 3,1 в среднем за 90 минут. Кроме того, у Дани Алвеса солидная статистика обводок и ключевых передач.

38 матчей, 24 гола и 3 голевые передачи

Шумный переезд из Неаполя в Турин никак не сказался на Игуаине. Аргентинец просто продолжил делать своё дело на новом месте. Гонсало – самый результативный игрок «Ювентуса» в этом чемпионате Италии. Его эффективности позавидует любой другой нападающий. «Он — совершенный футболист. Игуаин — в тройке лучших «девяток» планеты. Не скажу, на каком именно месте, но на подиуме — это точно», – оценивает игру аргентинца защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. И ведь не скажешь, что это не более чем сладкий комплимент от партнёра по команде.

37 матчей, 29 голов и 9 голевых передач

Нападающий из Боснии и Герцеговине выдал замечательный год. Джеко по статистике чаще всех бьёт по воротам в чемпионате Италии (5,2 удара в среднем за 90 минут), благодаря чему наколотил рекордное количество мячей. Джеко установил новое достижение, превзойдя установленную Франческо Тотти планку по голам за сезон для игрока «Рома», а также забил в Серии А столько, сколько никто не забивал за римскую команду на протяжении 86 лет. Нельзя пройти мимо того факта, что Джеко вместе с зенитовцем Виктором Жулиано выиграл гонку бомбардиров в Лиге Европы.

2. Раджа Найнгголан, «Рома»

37 матчей, 11 голов и 5 голевых передач

Для центрального полузащитника, выполняющего внушительный объём оборонительных действий, у Найнгголана потрясающая статистика. Одних только голов бельгиец забил свыше десятка. Кажется, он способен принять любую роль, которую Радже предложит тренер, и трансформировать соответствующим образом свою игру. Выступление Найнгголана за «Рому» в минувшем чемпионате Италии заслуживает высших оценок. «Я бы сказал, что он на одном уровне с Полем Погба. Раджа является разносторонним игроком. Единственное реальное его различие с Погба – это возраст», – отметил по ходу сезона Лучано Спаллетти.

Раджа Наингголан Фото: Reuters

35 матчей, 28 голов и 9 голевых передач

Поразительно, как тренеры иной раз раскрывают своих футболистов, находя им новое применение. В прошлом сезоне крайний нападающий «Наполи», как правило, выходил на замену. Возможности Мертенса всем были известны, но никто бы не назвал его важнейшей фигурой в составе неаполитанцев. Но в этом чемпионате Италии тренер Маурицио Сарри превратил Дриса, чей рост недотягивает даже до 170 см, в центрфорварда. И задумка тренера сработала на все сто! Мертенс забивает примерно гол за матч и в 30 лет существенно поднял свою трансферную стоимость. Бельгиец заработал титул лучшего игрока сезона.