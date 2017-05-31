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Златан Ибрагимович
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

11 звёздных свободных агентов этого лета

Бывший «армеец», безумный итальянец и сильнейший швед — в списке лучших футболистов в Европе без контракта.
31 мая 2017, среда. 18:00. Футбол

Вилли Кабальеро

Вратарь, 35 лет

В АПЛ «Манчестер Сити» — один из самых агрессивных игроков на трансферном рынке. Одним из первых новичков команды Гвардиолы в нынешнее межсезонье стал вратарь «Бенфики» Эдерсон — шейхам осталось согласовать последние детали с другими владельцами молодого голкипера. Судя по всему, Клаудио Браво начнёт сезон в «Сити» как второй номер, так что Пеп смог спокойно отпустить 35-летнего аргентинца как свободного агента. Судя по тому, что ещё в начале мая Кабальеро надеялся на новый контракт в Манчестере, карьеру он завершать не собирается. Сейчас приоритетные варианты для Вилли — возвращение в Испанию или поездка в родной чемпионат Аргентины.

Бакари Санья

Правый защитник, 34 года

Другой ветеран «Сити» в свои 34 полон сил и желания играть. «Мне хочется играть регулярно, вернуться в сборную Франции и попасть на чемпионат мира», — сообщил недавно Санья о своих намерениях. Вряд ли у француза получится остаться в Англии, зато на родине на него обратил внимание «Марсель», который в прошлое трансферное окно вернул во Францию другую легенду АПЛ Патриса Эвра. Кстати, Гвардиола решил отпустить ещё одного правого защитника, Пабло Сабалету, но тот очень быстро нашёл новую команду, подписав контракт с «Вест Хэмом».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гаэль Клиши

Левый защитник, 31 год

Тем временем другим экс-игроком «Сити» интересуются в Италии. На Клиши претендуют сразу три топ-клуба: «Рома», «Интер» и «Наполи». Несмотря на интерес со стороны сильных команд, француз уже задумывается о завершении карьеры. Недавно он увлёкся электронной музыкой и в будущем собирается стать диджеем: ездить по Европе и собирать полные залы.

Зеад Колашинац

Левый защитник, 23 года

Боснийский защитник провёл очень сильный сезон в Бундеслиге и обратил на себя внимание многих топ-клубов. В «Шальке» хотели продать своего лидера ещё зимой, чтобы выручить за футболиста хоть какие-то деньги, но не успели. Теперь Колашинац может выбрать любую команду Европы. Основных претендентов два: лондонский «Арсенал», который зачем-то хочет подписать третьего левого латераля, и «Ливерпуль», где Клоппу приходилось лепить защитника из Милнера.

Лукас Лейва

Опорный полузащитник, 30 лет

В жизни бразильца было всего два клуба — «Гремио» и «Ливерпуль». Судя по всему, для Лукаса пришло время расставаться с мерсисайдцами. Красным нужно укрепляться к Лиге чемпионов, а опорник всё реже успевает за соперниками из нижней части таблицы АПЛ. Тем не менее Лейва может сменить Ливерпуль на Милан — в «Интере» ждали бразильца ещё зимой. А если Лукас вдруг устал от Европы, его всегда ждут в родном «Гремио», у которых чемпионат только начался.

Фото: Reuters

Хесус Навас

Правый полузащитник, 31 год

Для коренного севильца командировка в Англию получилась удачной: три титула и больше сотни матчей за «Сити». Теперь 31-летний Навас возвращается в родную «Севилью» триумфатором. Нет сомнений, что между домом и турецким «Фенербахче» Хесус выберет первое. Между полузащитником и «Севильей» может встать только один человек — функционер Мончи, который теперь работает в «Роме» и хочет видеть старого знакомого в своём новом клубе.

Кейсуке Хонда

Атакующий полузащитник, 30 лет

После перехода в «Милан» карьера Хонды пошла под откос. Какой бы тренер ни работал в этом клубе, японец постоянно оставался на скамейке запасных, всё глубже закапывая свой талант. Зимой экс-«армеец» отказался ехать в аренду в «Халл», а теперь нужен только новичку Примеры «Леванте» и не самым сильным клубам MLS. К сожалению, бывшую звезду РФПЛ теперь не слишком интересует игра в футбол.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Санти Касорла

Атакующий полузащитник, 32 года

В последний год испанского креативщика замучили травмы: ещё в октябре он травмировал лодыжку в матче ЛЧ с «Лудогорцем», лечился до января, а затем случился рецедив. Без Касорлы «Арсенал» впервые за 16 лет не попал в четвёрку, зато выиграл Кубок Англии. Пока непонятно, успеет ли 32-летний испанец восстановиться хотя бы к началу следующего сезона, поэтому «Арсенал» не торопится предлагать футболисту контракт. Теперь Касорла рискует остаться без контракта, став одним из самых востребованных свободных агентов лета.

Златан Ибрагимович

Нападающий, 35 лет

Засунув ногу в завоёванный «МЮ» Кубок Европы, Ибра пообещал, что уже скоро вернётся на поле. Правда, пока не знает, в составе какой команды. Агент футболиста Мино Райола уже сказал, что Златан точно останется в Европе — MLS и китайская Суперлига многое потеряли. Попадание «Манчестера» в Лигу чемпионов — серьёзны й аргумент за сохранение форварда, но захотят ли сами боссы манкунианцев продлить контракт со шведом?

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Марио Балотелли

Нападающий, 26 лет

Год назад «Ливерпуль» бесплатно отпустил Балотелли в «Ниццу», где, казалось, итальянец перезагрузил карьеру. Наглая команда с Лазурного берега неожиданно финишировала третьей, а нападающий стал её лучшим бомбардиром. Тем не менее боссы «Ниццы» не хотят продлевать контракт с безбашенным СуперМарио. За свободным Балотелли уже выстроилась очередь: в «Лионе» в нём видят замену Ляказетту, а в «Лас-Пальмасе» и «Сампдории» ждут как главную звезду команды.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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