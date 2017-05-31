11 звёздных свободных агентов этого лета

Вратарь, 35 лет

В АПЛ «Манчестер Сити» — один из самых агрессивных игроков на трансферном рынке. Одним из первых новичков команды Гвардиолы в нынешнее межсезонье стал вратарь «Бенфики» Эдерсон — шейхам осталось согласовать последние детали с другими владельцами молодого голкипера. Судя по всему, Клаудио Браво начнёт сезон в «Сити» как второй номер, так что Пеп смог спокойно отпустить 35-летнего аргентинца как свободного агента. Судя по тому, что ещё в начале мая Кабальеро надеялся на новый контракт в Манчестере, карьеру он завершать не собирается. Сейчас приоритетные варианты для Вилли — возвращение в Испанию или поездка в родной чемпионат Аргентины.

Правый защитник, 34 года

Другой ветеран «Сити» в свои 34 полон сил и желания играть. «Мне хочется играть регулярно, вернуться в сборную Франции и попасть на чемпионат мира», — сообщил недавно Санья о своих намерениях. Вряд ли у француза получится остаться в Англии, зато на родине на него обратил внимание «Марсель», который в прошлое трансферное окно вернул во Францию другую легенду АПЛ Патриса Эвра. Кстати, Гвардиола решил отпустить ещё одного правого защитника, Пабло Сабалету, но тот очень быстро нашёл новую команду, подписав контракт с «Вест Хэмом».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый защитник, 31 год

Тем временем другим экс-игроком «Сити» интересуются в Италии. На Клиши претендуют сразу три топ-клуба: «Рома», «Интер» и «Наполи». Несмотря на интерес со стороны сильных команд, француз уже задумывается о завершении карьеры. Недавно он увлёкся электронной музыкой и в будущем собирается стать диджеем: ездить по Европе и собирать полные залы.

Левый защитник, 23 года

Боснийский защитник провёл очень сильный сезон в Бундеслиге и обратил на себя внимание многих топ-клубов. В «Шальке» хотели продать своего лидера ещё зимой, чтобы выручить за футболиста хоть какие-то деньги, но не успели. Теперь Колашинац может выбрать любую команду Европы. Основных претендентов два: лондонский «Арсенал», который зачем-то хочет подписать третьего левого латераля, и «Ливерпуль», где Клоппу приходилось лепить защитника из Милнера.

Опорный полузащитник, 30 лет

В жизни бразильца было всего два клуба — «Гремио» и «Ливерпуль». Судя по всему, для Лукаса пришло время расставаться с мерсисайдцами. Красным нужно укрепляться к Лиге чемпионов, а опорник всё реже успевает за соперниками из нижней части таблицы АПЛ. Тем не менее Лейва может сменить Ливерпуль на Милан — в «Интере» ждали бразильца ещё зимой. А если Лукас вдруг устал от Европы, его всегда ждут в родном «Гремио», у которых чемпионат только начался.

Фото: Reuters

Правый полузащитник, 31 год

Для коренного севильца командировка в Англию получилась удачной: три титула и больше сотни матчей за «Сити». Теперь 31-летний Навас возвращается в родную «Севилью» триумфатором. Нет сомнений, что между домом и турецким «Фенербахче» Хесус выберет первое. Между полузащитником и «Севильей» может встать только один человек — функционер Мончи, который теперь работает в «Роме» и хочет видеть старого знакомого в своём новом клубе.

Атакующий полузащитник, 30 лет

После перехода в «Милан» карьера Хонды пошла под откос. Какой бы тренер ни работал в этом клубе, японец постоянно оставался на скамейке запасных, всё глубже закапывая свой талант. Зимой экс-«армеец» отказался ехать в аренду в «Халл», а теперь нужен только новичку Примеры «Леванте» и не самым сильным клубам MLS. К сожалению, бывшую звезду РФПЛ теперь не слишком интересует игра в футбол.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Атакующий полузащитник, 32 года

В последний год испанского креативщика замучили травмы: ещё в октябре он травмировал лодыжку в матче ЛЧ с «Лудогорцем», лечился до января, а затем случился рецедив. Без Касорлы «Арсенал» впервые за 16 лет не попал в четвёрку, зато выиграл Кубок Англии. Пока непонятно, успеет ли 32-летний испанец восстановиться хотя бы к началу следующего сезона, поэтому «Арсенал» не торопится предлагать футболисту контракт. Теперь Касорла рискует остаться без контракта, став одним из самых востребованных свободных агентов лета.

Нападающий, 35 лет

Засунув ногу в завоёванный «МЮ» Кубок Европы, Ибра пообещал, что уже скоро вернётся на поле. Правда, пока не знает, в составе какой команды. Агент футболиста Мино Райола уже сказал, что Златан точно останется в Европе — MLS и китайская Суперлига многое потеряли. Попадание «Манчестера» в Лигу чемпионов — серьёзны й аргумент за сохранение форварда, но захотят ли сами боссы манкунианцев продлить контракт со шведом?

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Нападающий, 26 лет

Год назад «Ливерпуль» бесплатно отпустил Балотелли в «Ниццу», где, казалось, итальянец перезагрузил карьеру. Наглая команда с Лазурного берега неожиданно финишировала третьей, а нападающий стал её лучшим бомбардиром. Тем не менее боссы «Ниццы» не хотят продлевать контракт с безбашенным СуперМарио. За свободным Балотелли уже выстроилась очередь: в «Лионе» в нём видят замену Ляказетту, а в «Лас-Пальмасе» и «Сампдории» ждут как главную звезду команды.

Тест. Это опять он. Что вы знаете о Марио Балотелли? У Марио Балотелли очередные проблемы. У него явно дар создавать себе неприятности. А вы хорошо помните самые эпические его поступки?

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