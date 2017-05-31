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Массимо Каррера, ФК «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алина Матинян

Кто лучший тренер РФПЛ сезона-2016/17?

Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего тренера РФПЛ в прошедшем сезоне-2016/17.
31 мая 2017, среда. 20:00. Футбол

Подводим итоги прошедшего сезона Российской футбольной Премьер-Лиги и определяем победителей в различных номинациях. Кого можно назвать лучшим тренером чемпионата России сезона-2016/17? Мнениями делятся эксперты и читатели.

Ринат Билялетдинов, бывший тренер «Рубина»:

– Лучший тренер сезона-2016/17 – Массимо Каррера. Кто может быть лучше тренера-чемпиона? Какие ещё нужны аргументы?

Роман Широков, бывший футболист «Спартака»:

– Безоговорочно лучшим тренером сезона в России назову Массимо Карреру, поскольку «Спартак» выиграл чемпионат за явным преимуществом. При другом раскладе можно было бы вспомнить о Курбане Бердыеве и еврокубковой кампании «Ростова». Однако «Спартак» под руководством Карреры завоевал чемпионский титул за три тура до конца, поэтому итальянец лучший без вариантов.

Алексей Сафонов, футбольный агент:

– Лучший тренер сезона-2016/17 – Массимо Каррера.

Сергей Ташуев, бывший тренер «Кубани»:

– Разделю первое и второе места между Массимо Каррерой и Курбаном Бердыевым. Каррера сумел объединить футболистов единой целью, правильно расставил приоритеты в подготовке к матчам, поработал над дисциплиной. «Спартак», может, и не отличался витиеватой игрой, но выделялся организацией, дисциплиной и характером. В такой обстановке футболисты смогли реализовывать себя по максимуму. А Курбан Бердыев с ограниченными возможностями успешно выступил в Европы. В России, к сожалению, хуже из-за нехватки человеческих ресурсов.

Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:

– Лучший тренер – Массимо Каррера.

Борис Игнатьев, экс-тренер сборной России:

– Определённо Каррера — лучший тренер сезона. Во-первых, показателен результат, который впервые за 16 лет был достигнут «Спартаком», когда его возглавлял Каррера. Во-вторых, стоит обратить внимание на то, как Каррере и его штабу удалось изменить ментальность футболистов. Они показывали футбол, исходящий из идей Массимо. Всё, что он привносил, мы видели по тому, как менялся «Спартак» физически и тактически. Но главное – поменялась псхология команды. Каждый игрок был заряжен на результат. Это воспринималось и нами, когда мы видели, как вёл себя Каррера в процессе каждого матча. Он был внушительным, зажигательным. Видно, что такие же эмоции проходили и в период тренировок.

Игорь Колыванов, бывший тренер «Уфы»:

– Можно назвать много кандидатур на звание лучшего тренера сезона. Можно, конечно, говорить о Бердыеве. Он провёл прекрасный сезон, уверенно выступил в Лиге Европу. Жаль, что проиграл «МЮ». Но всё-таки если «Спартак» впервые за 16 лет выиграл чемпионат, значит лучшим был Массимо Каррера. Столько ждали побед, и Каррера привёл команду к ним.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

– Лучший тренер — Курбан Бердыев.

Дмитрий Галямин, бывший тренер «Анжи»:

– Сложно однозначно сказать, кто был лучшим тренером сезона, потому что все шли неровно. Наверное, стоит всё-таки выделить Массимо Карреру. Во-первых, он стал чемпионом. Во-вторых, не готовя команду, быстро разобрался в возможностях футболистов. И «Спартак» на протяжение играл в практичный и красивый футбол.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

– Лучший тренер — Массимо Каррера.

Владимир Бесчастных, бывший нападающий «Спартака»:

– Лучший тренер – Массимо Каррера. Я уважаю Бердыева, но он ведь не тренер, правильно? Да и как команда может быть чемпионом, если там работает не лучший тренер?

Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака»:

– Лучший тренер – Массимо Каррера.

Мнение читателей

Vpiredcinit:

– Эх, хоть бы кто похвалил нашего Луческу((.Бронза — тоже хороший результат!

Igm:

– Если Бердыев с Каррерой поменялись командами, то первое место было бы у Бердыева на все 100%. С «Ростовом» никто не сможет выше прыгнуть.

gp177:

– Бердыев – классный тренер. Но в этом сезоне лучший – Каррера. Чтобы быть лучшим, нужно показывать стабильность и правильный настрой на матчи с середняками/аутсайдерами. Этого у команды Бердыева нет.

kabinet-and-proect:

– А как же Плаческу с 71,9% набранных очков?

Vitalitys:

– А по мне так Бердыев лучший.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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