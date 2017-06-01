ЦСКА узнал соперников и подпишет контракты с ветеранами. Обзор дня

«Спартак» собирается продлить контракт с Каррерой, а ЦСКА — с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем. Об этом и другом – в обз

Стали известны все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Афинский АЕК, который сегодня оформил победу в плей-офф чемпионата Греции за попадание в Лигу чемпионов / Лигу Европы, стал последним возможным соперником московского ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Таким образом, АЕК начнёт выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, где попадёт в число несеяных команд, соперниками которых будут сеяные клубы. В число несеяных также войдут «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария) и «Ницца» (Франция). Именно эти клубы могут стать возможными соперниками сеяного ЦСКА в третьем квалификационном раунде.

В числе других сеяных команд помимо ЦСКА: «Аякс» (Нидерланды), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия) и киевское «Динамо» (Украина).

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Источник: «Спартак» договорился с Каррерой о продлении контракта на 2 года

«Спартак» согласовал с главным тренером команды Массимо Каррерой новый контракт. В ближайшее время стороны продлят соглашение на два года, утверждает «Спорт-экспресс». Действующий контракт рассчитан до 2018 года.

Итальянский специалист, который возглавил команду в августе и привёл красно-белых к победе в чемпионате России, был признан лучшим тренером года на заседании исполкома РФС.

«Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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«Арсенал» объявил о продлении контракта с Венгером

Арсен Венгер остаётся в «Арсенале». Французский специалист продлил контракт с «канонирами» на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Прежний договор истекал 30 июня 2017 года.

«Наша цель – выиграть Премьер-лигу и другие крупные европейские трофеи. Это то, чего хотят болельщики, персонал, игрок и тренер. Мы не успокоимся, пока не добьёмся этого. Арсен является тем человеком, который может помочь в этом. У него фантастический опыт, и он получил нашу поддержку», — сказал владелец «Арсенала» Стэн Кронке.

67-летний Арсен Венгер руководит «Арсеналом» с 1996 года. В минувшем сезоне лондонцы выиграли Кубок Англии и финишировали в АПЛ на 5-м месте.

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ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем и Березуцкими

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продлит контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими.

«Продлим с ними контракты ещё на один сезон. Причём если здоровье и дальше будет им позволять играть в футбол на таком высоком уровне, то подпишем новые соглашения хоть на 10 лет. В других клубах порой возрастные ребята сидят на скамейке и получают большие деньги, но в ЦСКА такое маловероятно. Уверен, когда Сергей, Василий и Алексей почувствуют, что больше уже не могут играть, сами об этом открыто заявят. Если помните, так поступил Дейвидас Шемберас. Нам всегда везло с игроками. Имею в виду их моральные, этические принципы. Не вспомню ни одной какой-то серьёзной проблемы, когда возникали скандалы. В общем, считаем разумным заключать с футболистами старше 30 лет контракт на год. А дальше уже посмотрим. Принципиально договорились с ними о новых соглашениях ещё на сезон. Остались технические моменты», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

Молодёжная сборная России разгромила Беларусь со счётом 7:0

Молодёжная сборная России под руководством Евгения Бушманова победила сверстников из Беларуси в товарищеском матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 7:0.

В середине первого тайма Фёдор Чалов открыл счёт. На 41-й минуте Ильзат Ахметов удвоил преимущество россиян.

В дебюте второго тайма Иван Обляков забил третий мяч. На 79-й минуте Алексей Гасилин забил четвёртый гол в ворота команды Беларуси, а три минуты спустя отличился Зелимхан Бакаев. В концовке Даниил Фомин и Бакаев довели счёт до итоговых 7:0.

Новый клуб Павлюченко заинтересован в переходе Аршака Коряна и Сердерова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Арарат» проявляет интерес к форварду голландского «Витесса» Аршаку Коряну и нападающему болгарской «Славии» Сердеру Сердерову.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов 21-летний Корян принял участие лишь в трёх матчах. На счету 23-летнего Сердерова 8 голов в 27 играх чемпионата Болгарии.

Ранее «Арарат» успешно прошёл лицензирование и получил право на участие в ПФЛ сезона-2017/18 в зоне «Центр», а накануне клуб объявил о переходе бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко.

Кирьяков покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

В связи с окончанием контракта Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера тульского «Арсенала». 47-летний специалист возглавлял тульскую команду с 6 октября прошлого года.

«Да, я действительно принял такое решение. Не хочу ничего объяснять, просто решил и всё. Не скажу, с чем связано. Надеюсь, скоро приступлю к новой работе. Где? Премьер-Лига или нет — пока неизвестно», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Под руководством Кирьякова туляки завершили сезон в Российской футбольной Премьер-Лиге в зоне стыковых матчей. По итогам противостояния с «Енисеем» подопечные Кирьякова смогли сохранить место в высшем футбольном эшелоне страны. Ранее «Арсенал» подтвердил отставку Сергея Кирьякова.

Радик Шаймиев стал новым президентом «Рубина»

В среду, 31 мая, под председательством мэра Казани Ильсура Метшина состоялось заседание наблюдательного совета казанского «Рубина». Главным вопросом повестки дня было рассмотрение кандидатуры нового президента клуба. Ранее эту должность занимал Метшин.

Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева, члена совета директоров ГК «ТАИФ».

«Наблюдательный совет пожелал новому президенту успешной и плодотворной работы», — говорится на официальном сайте казанской команды.

Шаймиев Радик Минтимерович родился 14 ноября 1964 года в Казани. Окончил Казанский инженерно-строительный институт (1991). Генеральный директор ООО «Нира – Экспорт». Чемпион Европы 2003 года по автокроссу, мастер спорта международного класса.