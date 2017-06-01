Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЦСКА, «Зенит», «Рубин», Венгер, «Спартак» — в обзоре дня
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

ЦСКА узнал соперников и подпишет контракты с ветеранами. Обзор дня

«Спартак» собирается продлить контракт с Каррерой, а ЦСКА — с братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем. Об этом и другом – в обз
1 июня 2017, четверг. 00:00. Футбол

Стали известны все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Афинский АЕК, который сегодня оформил победу в плей-офф чемпионата Греции за попадание в Лигу чемпионов / Лигу Европы, стал последним возможным соперником московского ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Таким образом, АЕК начнёт выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, где попадёт в число несеяных команд, соперниками которых будут сеяные клубы. В число несеяных также войдут «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария) и «Ницца» (Франция). Именно эти клубы могут стать возможными соперниками сеяного ЦСКА в третьем квалификационном раунде.

В числе других сеяных команд помимо ЦСКА: «Аякс» (Нидерланды), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия) и киевское «Динамо» (Украина).

Перевооружение красно-синих. Как Гончаренко модернизировал ЦСКА Слуцкого
Что нового привнёс в игру ЦСКА Виктор Гончаренко помимо популярной тактической схемы? Сравним его показатели с цифрами предшественника.

Источник: «Спартак» договорился с Каррерой о продлении контракта на 2 года

«Спартак» согласовал с главным тренером команды Массимо Каррерой новый контракт. В ближайшее время стороны продлят соглашение на два года, утверждает «Спорт-экспресс». Действующий контракт рассчитан до 2018 года.

Итальянский специалист, который возглавил команду в августе и привёл красно-белых к победе в чемпионате России, был признан лучшим тренером года на заседании исполкома РФС.

«Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

Кто лучший тренер РФПЛ сезона-2016/17?
Эксперты и читатели «Чемпионата» выбирают лучшего тренера РФПЛ в прошедшем сезоне-2016/17.

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Венгером

Арсен Венгер остаётся в «Арсенале». Французский специалист продлил контракт с «канонирами» на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Прежний договор истекал 30 июня 2017 года.

«Наша цель – выиграть Премьер-лигу и другие крупные европейские трофеи. Это то, чего хотят болельщики, персонал, игрок и тренер. Мы не успокоимся, пока не добьёмся этого. Арсен является тем человеком, который может помочь в этом. У него фантастический опыт, и он получил нашу поддержку», — сказал владелец «Арсенала» Стэн Кронке.

67-летний Арсен Венгер руководит «Арсеналом» с 1996 года. В минувшем сезоне лондонцы выиграли Кубок Англии и финишировали в АПЛ на 5-м месте.

Тьфу на тебя, Алексис Санчес! 20 трансферов, которые могут помочь Венгеру
Акционер «Арсенала» Алишер Усманов говорит, что продлившему контракт Венгеру нужна поддержка боссов клуба. И, соответственно, трансферы.

ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем и Березуцкими

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продлит контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими.

«Продлим с ними контракты ещё на один сезон. Причём если здоровье и дальше будет им позволять играть в футбол на таком высоком уровне, то подпишем новые соглашения хоть на 10 лет. В других клубах порой возрастные ребята сидят на скамейке и получают большие деньги, но в ЦСКА такое маловероятно. Уверен, когда Сергей, Василий и Алексей почувствуют, что больше уже не могут играть, сами об этом открыто заявят. Если помните, так поступил Дейвидас Шемберас. Нам всегда везло с игроками. Имею в виду их моральные, этические принципы. Не вспомню ни одной какой-то серьёзной проблемы, когда возникали скандалы. В общем, считаем разумным заключать с футболистами старше 30 лет контракт на год. А дальше уже посмотрим. Принципиально договорились с ними о новых соглашениях ещё на сезон. Остались технические моменты», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

Молодёжная сборная России разгромила Беларусь со счётом 7:0

Молодёжная сборная России под руководством Евгения Бушманова победила сверстников из Беларуси в товарищеском матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 7:0.

В середине первого тайма Фёдор Чалов открыл счёт. На 41-й минуте Ильзат Ахметов удвоил преимущество россиян.

В дебюте второго тайма Иван Обляков забил третий мяч. На 79-й минуте Алексей Гасилин забил четвёртый гол в ворота команды Беларуси, а три минуты спустя отличился Зелимхан Бакаев. В концовке Даниил Фомин и Бакаев довели счёт до итоговых 7:0.

Товарищеские матчи U21. Май 2017
31 мая 2017, среда. 19:00 МСК
Россия U21
7 : 0
Беларусь U21
1:0 – Чалов – 22, 2:0 – Ахметов – 41, 3:0 – Обляков – 51, 4:0 – Гасилин – 79, 5:0 – Бакаев – 82, 6:0 – Фомин – 89, 7:0 – Бакаев – 90+1

Новый клуб Павлюченко заинтересован в переходе Аршака Коряна и Сердерова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Арарат» проявляет интерес к форварду голландского «Витесса» Аршаку Коряну и нападающему болгарской «Славии» Сердеру Сердерову.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов 21-летний Корян принял участие лишь в трёх матчах. На счету 23-летнего Сердерова 8 голов в 27 играх чемпионата Болгарии.

Ранее «Арарат» успешно прошёл лицензирование и получил право на участие в ПФЛ сезона-2017/18 в зоне «Центр», а накануне клуб объявил о переходе бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко.

Кирьяков покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

В связи с окончанием контракта Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера тульского «Арсенала». 47-летний специалист возглавлял тульскую команду с 6 октября прошлого года.

«Да, я действительно принял такое решение. Не хочу ничего объяснять, просто решил и всё. Не скажу, с чем связано. Надеюсь, скоро приступлю к новой работе. Где? Премьер-Лига или нет — пока неизвестно», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Под руководством Кирьякова туляки завершили сезон в Российской футбольной Премьер-Лиге в зоне стыковых матчей. По итогам противостояния с «Енисеем» подопечные Кирьякова смогли сохранить место в высшем футбольном эшелоне страны. Ранее «Арсенал» подтвердил отставку Сергея Кирьякова.

Радик Шаймиев стал новым президентом «Рубина»

В среду, 31 мая, под председательством мэра Казани Ильсура Метшина состоялось заседание наблюдательного совета казанского «Рубина». Главным вопросом повестки дня было рассмотрение кандидатуры нового президента клуба. Ранее эту должность занимал Метшин.

Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева, члена совета директоров ГК «ТАИФ».

«Наблюдательный совет пожелал новому президенту успешной и плодотворной работы», — говорится на официальном сайте казанской команды.

Шаймиев Радик Минтимерович родился 14 ноября 1964 года в Казани. Окончил Казанский инженерно-строительный институт (1991). Генеральный директор ООО «Нира – Экспорт». Чемпион Европы 2003 года по автокроссу, мастер спорта международного класса.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
31 мая 2017, среда
23:55 Гилерме: на выборы президента России пойду, я русский и должен это сделать
23:50 Бушманов: сложно быть недовольным игрой молодёжной сборной России с Беларусью
23:48 «Манчестер Юнайтед» отказался продавать де Хеа в «Реал» за € 69 млн
23:36 Трабукки: Каррера стал москвичом до конца десятилетия
23:30 Анри: новость была бы в том случае, если бы Венгер ушёл из «Арсенала»
23:29 Гилерме: доволен сезоном, ведь «Локомотив» выиграл трофей
23:17 Мутко: мы заинтересованы, чтобы «Рубин» вернулся в борьбу за золотые медали РФПЛ
23:16 ЦСКА продлит контракт с защитником Марио Фернандесом
23:10 Санетти подтвердил, что «Интер» близок к назначению Спаллетти
23:09 Стали известны все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧ
23:00 Бышовец с Мутко, весёлый Чалов и рукопожатия Бушманова с фанатами. Фоторепортаж
22:56 Ибрагимович: львы восстанавливаются не так, как люди
22:55 Сборная Армении вместо Юрченко вызвала другого голкипера на июньские матчи
22:54 Газидис: для «Арсенала» нельзя найти более подходящего кандидата, чем Венгер
22:43 Испанским клубам запретят дарить судьям подарки со следующего сезона
22:31 Гол и результативная передача Промеса принесли Нидерландам победу в Марокко
22:30 Роналду: скучаю по Англии, там меня никогда не освистывали
22:26 36-летний защитник Бонера продлил контракт с «Вильярреалом»
22:21 Гасилин: разыграть пенальти было моей идеей, Бушманов на это ничего не сказал
22:09 Жигулёв: 7:0 – хороший счёт, Лещук в перерыве сказал, что надо ещё 10 забить
22:04 Источник: «Спартак» договорился с Каррерой о продлении контракта на 2 года
22:00 Агент Переса: «Арсенал» уже знает, что Лукас хочет уйти
21:51 Смолов: вариант смены тренерского штаба не на повестке дня в «Краснодаре»
21:49 Молодёжная сборная России забила Беларуси, разыграв пенальти
21:49 Найнгголан: хочу остаться в «Роме», для меня это простая ситуация
21:44 Мутко: не дорос ли Чалов до главной сборной? Не будем говорить за Черчесова
21:39 Диктором на домашних матчах «Зенита» снова станет Константин Анисимов
21:35 Сергей Ребров объявил об уходе с поста наставника киевского «Динамо»
21:30 Мутко: назначение Бушманова в молодёжную сборную России себя оправдало
21:19 Райола: Ибрагимович хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
21:18 ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем и Березуцкими
21:14 Ляказетт: нельзя утверждать, что я покину «Лион»
21:11 Смолов: будь я болельщиком сборной, ходил бы на все возможные матчи
21:10 Окслейд-Чемберлен: у меня ещё есть надежда стать таким, как Джеррард!
21:06 Смолов: приятно, что Глушаков настойчиво приглашает меня в «Спартак»
20:58 Рамос: я посылал приглашение Пике на финал Лиги чемпионов, но он не ответил
20:48 Молодёжная сборная России разгромила Беларусь со счётом 7:0
20:33 Нету: в «Зените» мне не на что жаловаться — играю за большой клуб и всем доволен
20:29 Общая строительная готовность «Ростов Арены» достигла около 80%
20:25 Полузащитник «Шахтёра» Степаненко: хотел бы поменять чемпионат, но не клуб
20:24 Вандерсон: в России много хороших игроков, а лучший — Смолов
20:09 Усманов: без поддержки боссов «Арсенала» наследие Венгера может быть запятнано
20:08 Каррера: мой принцип — не заставлять команду играть так, как она не может играть
20:05 Пети: надеюсь, «Ювентус» обыграет «Реал» и Буффон завоюет трофей
20:03 Вандерсон: я ехал в «Краснодар» на три месяца, а в итоге остался на пять лет!
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший тренер сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017