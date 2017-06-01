Не по-братски. Как и где российская «молодёжка» громила Беларусь

Молодёжная сборная России победила сверстников из Беларуси. Где играли, кто пришёл посмотреть и как радовались победе хозяева – в фотоленте.

31 мая на стадионе «Октябрь» в Москве молодёжная сборная России в товарищеском матче разгромила сверстников из Беларуси со счётом 7:0. В середине первого тайма Фёдор Чалов открыл счёт. На 41-й минуте Ильзат Ахметов удвоил преимущество россиян. В дебюте второго тайма Иван Обляков забил третий мяч. На 79-й минуте Алексей Гасилин забил четвёртый гол в ворота команды Беларуси, а три минуты спустя отличился Зелимхан Бакаев. В концовке Даниил Фомин и Бакаев довели счёт до итоговых 7:0.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Россия U21 – Беларусь U21, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.