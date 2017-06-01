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Роман Павлюченко
Фото: twitter.com/FC_AraratMoscow
Текст: Григорий Телингатер

«Зарплата не на уровне РФПЛ». Что нужно знать о новом клубе Павлюченко

В Москве появился новый клуб. Ему всего несколько месяцев, но он уже покупает звёзд.
1 июня 2017, четверг. 08:30. Футбол

Что за «Арарат»?

«Арарат» был создан в 2017 году. 12 апреля команда провела свой первый матч в третьем дивизионе. На данный момент она занимает 15-е место в таблице. По регламенту турнира победитель первенства получает возможность на повышение в классе. Однако «Арарату», вопреки спортивному принципу, удалось уже сейчас получить лицензию на выступление во втором дивизионе.

– В апреле команда провела свой первый матч в третьей лиге, а уже в следующем месяце получила лицензию на выступление во второй лиге. Как такое возможно?

– Скажем так, одно с другим не сильно связано, – рассказал «Чемпионату» вице-президент «Арарата» Андраник Керопян. – Мы изначально планировали выступление во втором дивизионе. Наша команда в третьей лиге останется как «Арарат-2», или «молодёжка» «Арарата». Лицензирование – очень сложный процесс. Любой клуб хорошенько подумает, прежде чем заявляться во вторую лигу. Мы же рассчитываем с первого сезона выйти в ФНЛ. Другие варианты даже не рассматриваем.

В какую сумму Павлюченко обошёлся «Арарату»?

«Арарату» не потребовалось выкупать трансфер Павлюченко, поскольку его контракт с «Уралом» закончился. Что касается зарплаты 35-летнего нападающего, то она не оглашается. Известно лишь, что она стала значительно меньше.

– Конечно, в «Арарате» зарплата Павлюченко не на уровне РФПЛ,– объяснил вице-президент клуба Керопян. – Выше, чем у других наших футболистов, но не как у остальных игроков «Арарата» вместе взятых. Финансовый вопрос мы меньше всего обсуждали. Он был на последнем месте для Ромы.

* Таблица переходов межсезонья

– Павлюченко присоединится к команде ориентировочно 13-14 июня, – продолжает президент «Арарата» Валерий Оганесян. – Договориться с ним о соглашении было нетрудно, потому что человек хочет играть в футбол в Москве.

Будет ли действовать дисквалификация Павлюченко в Кубке России?

Недавний финал Кубка России «Урала» – «Локомотив» закончился дракой. После неё Павлюченко позволил себе оскорбления в адрес «железнодорожника» Ари. За это Роман был дисквалифицирован на 4 матча (+2 условно). Председатель комитета по этике Семён Андреев в беседе с «Чемпионатом» подтвердил, что дисквалификация Павлюченко сохранится и форвард вынужден будет пропустить первые четыре игры «Арарата» в Кубке России. Даже если они придутся на разные сезоны.

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Где можно будет посмотреть на Павлюченко?

«Арарат» выступает на стадионе «Спартаковец» им. Старостина (ранее – стадион им. Нетто, ещё ранее – «Алмаз»). Там же команда проводит тренировки.

Кто владеет «Араратом»?

Учредителем и действующим президентом клуба является Валерий Оганесян. Он известен как агент, представлявший интересы Мовсисяна и Озбилиза. Он же привёл Манучаряна, Асеведо и Лунгу в «Урал», где был спортивным директором. Отсюда и знакомство с Павлюченко.

– Клуб зарегистрирован как открытое акционерное общество. На начальном этапе есть один акционер, чьё имя мы не афишируем. Рассчитываем, что со временем акционеров станет больше, – пояснил Керопян.

– Открытое акционерное общество, но имя единственного акционера не называется. Нет ли тут противоречия?

– Дело в том, что акционер ещё не приобрёл акции. Пока он просто поспособствовал созданию клуба. Позже имена акционеров появятся на сайте в открытом доступе.

Стоит ли ждать других громких трансферов в «Арарат»?

Вполне вероятно, что да. В беседе с «Чемпионатом» руководство «Арарата» подтвердило, что намерено приобрести ещё одного экс-игрока «Спартака» и сборной России. Говорится, что контракт будет подписан с вероятностью в 90%. Кроме того, по нашей информации, московский клуб заинтересован в приобретении Аршака Коряна и Сердера Сердерова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арарат Роман Павлюченко
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