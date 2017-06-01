Рука божья-2. Как Луис Суарес превзошёл Диего Марадону

7 лет назад Луис Суарес ещё не был известен своими укусами, зато повторил трюк Марадоны, сыграв рукой так, что вошёл в историю.

Иногда одного движения руки достаточно, чтобы перевернуть ход мировых событий. «Чемпионат» начинает серию статей о таких моментах в истории спорта.

«Если бы я не стал нападающим, был бы голкипером. Так некоторые объясняют мою любовь к ныркам», – иронизирует Луис Суарес. В его доме в Монтевидео на видном месте стоит командная фотография «Депортиво Артигас», команды из Сальто, где играл 6-летний Луис. Там Луис – в яркой красно-жёлтой майке и вратарских перчатках. Ребёнком Луис любил играть в воротах, красиво прыгал за мячами для местных фотографов. Потом инстинкт хищника перевесил.

В Южную Африку Луис Суарес ехал ещё незнакомой звездой. На родине играл за набор продуктов для матери, 100 долларов и халявный курс итальянского, в голландский «Гронинген» переехал после одного удачного матча. Однажды загубил верный момент, «Гронинген» закончил 0:0, тренер Рон Янс в бешенстве расколошматил о скамейку свой зонтик. Через неделю – реабилитировался, забил, получил от Янса зонтик в подарок. В сборную Уругвая попал как раз из «Гронингена», в 19 лет, после первой шумихи в уругвайских газетах – вышел в «товарняке» с Колумбией, сразу схватил вторую жёлтую за споры с арбитром.

До чемпионата мира Суарес слыл почти пай-мальчиком – не кусался, не бросался расистскими фразочками, только умело симулировал, как в Уругвае. Да однажды прослыл для фанатов «Гронингена» врагом – когда Суарес уходил в «Аякс», его футболки беспощадно сжигали. Даже в сборной Уругвая он не был главной звездой, ярче сияли новоиспечённый победитель Лиги Европы Диего Форлан и перспективный форвард «Палермо» Эдинсон Кавани. Почему-то спустя годы это сочетание слов кажется забавным.

На чемпионате мира Луис Суарес был психологически раздражён – метался между футболом и мыслями о жене на восьмом месяце беременности. Она прилетела в ЮАР на первый матч с Францией, улетела после него, а Уругвай сыграл настолько бездарно – 0:0, – что все игроки разуверились в возможном чуде. Но потом Суарес организовал пенальти и голевую передачу против хозяев турнира, забил Мексике, изображая после гола живот. И Уругвай уже не воспринимался как мальчик для битья. Отдыхая от матчей, Суарес посещал заброшенный алмазный рудник, фотографировался с ручными львятами, жарил барбекю – тогда сборная Уругвая стала настоящей командой. И Корею в 1/8 финала обыграла как настоящая команда.

А потом случился тот эпохальный матч, прославивший Суареса отнюдь не как бомбардира. Хотя начинался в привычном для форварда русле: он резво стартовал в погоне за самыми неудобными передачами, открывался, искал свой шанс и первым обострил игру, проверив вратаря ганцев ударом с острого угла. Кипер Кингсон сыграл уверенно. Почти так же уверенно, как сам Суарес будет действовать на линии ворот спустя 110 минут.

В равной битве уругвайцы оказались в роли отыгрывающихся перед самым перерывом. Но уже в начале второго тайма Форлан счёт сравнял. Хрупкое равновесие держалось и до истечения основного времени, и вплоть до конца дополнительного. На 120-й минуте ганцы устроили самый последний штурм, который должен был заканчиваться голом. Адийя пробил мимо голкипера, но Суарес как вратарь со стажем сумел рукой отбить мяч. Красная карточка. Луис прячет голову в футболку, плачет и замедляет шаг перед входом в подтрибунный туннель, куда вот-вот должны отправиться и убитые горем партнёры. Он оглядывается и видит, как Асамоа Гьян идёт к «точке», разбегается и бьёт выше. Прямо там, у входа в раздевалку, Суарес скачет и пляшет, как мальчишка. Он не зря это сделал! Он спас для своей команды ничью и шанс на победу – в серии пенальти.

Послематчевую лотерею Суарес наблюдал уже в раздевалке, по телевизору. Он успел по телефону перекинуться парой слов с супругой Софи, которая как раз в это время готовилась к родам. Как она переволновалась, смотря в роддоме трансляцию, видя «гандбол» в исполнении супруга. «Успокойся, только не рожай сейчас!» — если верить автобиографии Суареса, такую фразу он бросил жене первым делом. В конце концов, не выдержав напряжения, Луис попрощался и дальше обменивался с любимой смс. Но к концу серии сил не осталось и на это. Перейра должен был приносить победу уругвайцам, но не забил. Сердце у Суареса так и ёкнуло, он метался по раздевалке. Но несчастливому Адийе снова помешала рука соперника – на сей раз отбил мяч уже тот, кому и положено, — вратарь Муслера. Когда Абреу вывел Уругвай в полуфинал, Суарес замер на мгновения, не веря происходящему. Каких-то 10 минут назад они были на волоске от вылета. А теперь – в полуфинале. Затем он побежал обратно на поле. Все обнимали Муслеру, Абреу, но, увидев его, помчались навстречу – без его руки ничего бы не было.

Только когда все торжества остались позади, Суарес осознал, что теперь не сыграет в полуфинале. Горечь была велика, но радость перевешивала. Они – в полуфинале!

— Теперь это рука бога, — шутил Луис в разговоре с журналистами после игры. Футбольная общественность кипела: судьбу матча решило грубое нарушение правил. Ганцы чувствовали себя так, словно их обокрали. Для Суареса требовали длительной дисквалификации. Он пропустил всего один матч, но этого хватило, чтобы мечты о финале разбились. Впрочем, в матче за третье место уругвайцы проиграли немцам и с вернувшимся Суаресом.

Критикам Суарес отвечал так:

— Я понимаю, что меня нельзя назвать героем, но я и не злодей. Когда на кону судьба команды, выход в полуфинал главного турнира вашей жизни, какой может быть выбор? У меня его не было, и руку я выставил осознанно. Благо в детстве некоторое время был вратарём, да и с реакцией у меня всё в порядке. Понимал тогда: или отобью рукой, или конец. Не слишком верил, что нас это спасёт, но случилось чудо. Такого счастья, как тогда, когда Гьян пробил выше, я больше не испытывал.

Как и в случае с Диего Марадоной, забившим рукой англичанам, фол Суареса вошёл в историю чемпионатов мира. Осуждаете вы его или нет, но не забываете – это точно. Как и Марадона, Суарес не только потрясающий футболист, но и хулиган. А будь он паинькой, «руки бога-2» в самом драматичном четвертьфинале чемпионата мира никогда бы не случилось.

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