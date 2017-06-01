Тест. Чьи чашки: что вы знаете о футбольных трофеях?

Можете отличить Хави от Иньесты, не глядя на экран? Тогда этот тест для вас. Примечание: Кубок и Лига чемпионов учитываются как один турнир, так же и Кубок УЕФА и Лига Европы. В вопросах не перечисляются все командные и индивидуальные награды, которые выиграли футболисты и клубы.
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