Тест. Чьи чашки: что вы знаете о футбольных трофеях?

Мы загадали футболистов, тренеров и клубы. Ваша задача – угадать их по трофеям.

Можете отличить Хави от Иньесты, не глядя на экран? Тогда этот тест для вас. Примечание: Кубок и Лига чемпионов учитываются как один турнир, так же и Кубок УЕФА и Лига Европы. В вопросах не перечисляются все командные и индивидуальные награды, которые выиграли футболисты и клубы.

Если тест не открывается в мобильной версии, вы можете пройти его по этой ссылке.

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