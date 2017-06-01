«Теперь я не Нольтрофеич». 20 лучших цитат сезона

Лидеры по попаданию в хит-парад по ходу сезона:

Денис Глушаков, полузащитник «Спартака» — 12

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака» — 12

Артём Дзюба, нападающий «Зенита» — 11

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива» — 8

Мирча Луческу, тренер «Зенита» — 8

Александр Бубнов, футбольный эксперт — 7

Евгений Ловчев, бывший футболист «Спартака» — 7

Геннадий Орлов, телекомментатор — 6

Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака» — 6

Андрей Ещенко, защитник «Спартака» – 5

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